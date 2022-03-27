Кризис в «фигурке»: ЧМ был неполноценным, а «Кубок Первого канала» — междусобойчиком

Два мира — два турнира

Практически одновременно завершились чемпионат мира по фигурному катанию во французском Монпелье и «Кубок Первого канала» в Саранске. И, надо отметить, столица Мордовии, как минимум, не уступила одному из крупнейших городов Окситании по зрелищности. Подробности — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Не стоит разжигать, когда появилась возможность анализировать

Старты, проводимые в одни сроки, позволяют сравнить происходившие в двух разных странах действа, и послушать реакцию с обеих сторон. Увы, с обеих сторон не было предпринято даже попытки для того, чтобы проанализировать, что потеряло фигурное катание в результате этого раскола, и предположить, что будет в следующем году на международных стартах. Российские персонажи фигурного катания почему-то множили обиды, выплывшие на поверхность еще во время Олимпиады в Пекине и всей ситуацией вокруг Камилы Валиевой.

Принижать уровень Монпелье-2022 бессмысленно, по меньшей мере, по двум категориям. В танцах Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон победили вполне легитимно, вообще весь пьедестал почета выглядел вполне презентабельно. Американцы Хаббел-Донохью и Чок-Бейтс на протяжении длительного времени входят в элиту танцев на льду, и сейчас в полном порядке. А вот танцевальная часть «Кубка Первого канала» объективно вызывала недоумение. Только две лидирующие пары участников Синицина-Кацалапов и Степанова-Букин, это, конечно, ни о чем. С Загорски-Гуррейро все понятно прямо сейчас, там спортсменка выбыла надолго, если не навсегда, поскольку пара возрастная, и стоит десять раз подумать насчет того, чтобы оставаться в спорте в это смутное время. Но настоящее удивление вызывает местонахождение Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые сейчас в Америке, где, собственно, Диана и родилась. Посетить родные места — здорово, но они члены сборной, а «Кубок Первого канала» — это и есть сбор, на который фигуристы не прибыли по несущественной причине.

Вызывает сожаление еще три момента. Во-первых, снялся танцевальный дуэт Назарова-Никитин, единственная конкурентная на данное время украинская пара. Она шла 16-й по итогам короткой программы, но в произвольной не выступала. До этого снялись парники, не пробившиеся в произвольную, а Анастасию Шаботову федерация не допустила до ЧМ из-за лайка, поставленного фигуристкой под одним из постов Евгения Плющенко. Так что Украина, можно сказать, тоже пропустила нынешний старт, поскольку единственным фигуристом, откатавшим обе программы, стал Иван Шмуратко, занявший 23 место — последнее среди тех, кто попал в произвольную часть. Для понимания, ее спортсмены сейчас практически не соревнуются (недавно завершившийся в Белграде чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях — это редкое исключение), не давая возможности украинским спортивным СМИ написать что-либо о спорте.

фото: isu.org

Второй момент, вызывающий сожаление — Кана Мурамото и Дайсукэ Такахаси не выступали на Олимпиаде. На чемпионате мира они заняли 16 место, и это блестящее достижение для 35-летнего фигуриста, ранее выигрывавшего чемпионат мира в одиночке. На Олимпиаде пару заменили коллеги Комацубара-Колето, занявшие на командных соревнованиях третье место. С одной стороны, упустили шанс побороться за серебро, поскольку Мурамото и Такахаси выглядели сейчас лучше, с другой — это был бы уникальный случай, когда фигурист завоевал олимпийские медали в двух дисциплинах. А у Такахаси есть бронза Ванкувера-2010.

Танцы на льду:

Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) Мэдисон Хаббел — Захари Донохью (США) Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США)

Заглядывая в будущее

Именно танцевальные старты менее всего пострадают и в будущем, в случае, если Россия не вернется в число участников международных соревнований. Даже мужская одиночка выглядела в Монпелье уныло. Постолимпийские соревнования зачастую выглядят «обезжиренными», поскольку на них не приезжают лидеры, желающие взять передышку, либо уже успевшие завершить карьеру. Да и приехавшие могут срывать свои выступления, поскольку ранее отдали все силы на олимпийский алтарь. Объективно говоря, именно поэтому можно с достаточно долей скептицизма относиться к четвертому месту Максима Ковтуна на ЧМ-2014 и бронзе Михаила Коляды на ЧМ-2018. Но нынешнему ЧМ-2022 не повезло в квадрате, поскольку на старты не приехали два суперчемпиона Нэйтан Чен и Юдзуру Ханю, китаец Боян Цзинь, а также завершившие свои карьеры чех Михал Бржезина, израильтянин украинского происхождения Алексей Быченко и казанский воспитанник, выступающий за Беларусь, Константин Милюков. Провалил короткую программу, а затем снялся с произвольной, Чха Джун Хван из Кореи, сославшийся на проблемы с экипировкой, а ведь он был пятым на Олимпиаде в Пекине.

Отсутствие порядка десятка сильных фигуристов уже обрушило средний уровень ЧМ. К фигурам призеров — Шому Уно и Юма Кагиямы из Японии, а также американца Винсента Чжоу претензий особо нет, все они находились в элите мирового фигурного катания, но четвертое место Мориса Квителашвили — это ситуация из разряда, когда медаль на ЧМ мог завоевать Узбекистан. Это история 1998 года, связанная с бывшей фигуристкой из Новосибирска Татьяной Малининой. Кстати, ее сын Илья Малинин, новичок сборной США, наделал фурора по итогам короткой программы, но удержать свой уровень не смог, и свалился на итоговое девятое место.

Совсем уныло будет выглядеть предстоящий чемпионат Европы, в случае, если россияне не вернутся в число его участников. Квителашвили, латвиец Денис Васильев, француз Кевин Эймоз и два итальянца Даниэль Грассль и Маттео Риццо не вытянут его даже на уровень посредственного.

Одиночники:

Шома Уно (Япония) Юма Кагияма (Япония) Винсент Чжоу (США)

Ну, а девушки?

Уже названный ЧМ-1998 с Малининой вспоминается еще с и точки зрения того, что на нем за разные страны выступали воспитанницы российской школы фигурного катания Алиса Дрей (Финляндия), Юлия Лаутова (Австрия), Юлия Воробьева (Азербайджан). Именно на экс-россиянок остается уповать организаторам ближайших международных стартов, благо, как и 25 лет тому назад, их достаточно много засветилось в сборных разных команд. Анастасия Губанова (Грузия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Екатерина Куракова (Польша), Ольга Микутина (Австрия) в меру сил отвечали за средний уровень стартов французского ЧМ. Может, на следующий сезон Мария Талалайкина заявится за Италию.

Сейчас же все выглядело достаточно уныло. За весь чемпионат мира сделан лишь один тройной аксель, затащивший Алису Лю из США на третье место. Золото Каори Сакамото не обсуждается, она, прямо как в советском фильме «Раз на раз не приходится»: такое бывает раз в жизни, и то не у каждого. Уже в Пекине она воспользовалась шансом подняться на пьедестал почета, и была счастлива даже больше чемпионки Анны Щербаковой. Сейчас не упустила шанс выиграть, благо соперницы Луна Хендрикс из Бельгии, названная Лю, ее соотечественница Мерайя Белл и кореянка Ю Ен уступали японке на протяжении последних лет. Жаль, что Сатоко Мияхара, которой 26 марта исполнилось только 24 года, не дотянула до ЧМ-2022, который мог бы стать ее звездным часом, как и Рика Кихира, до сих пор не оправдывающая полученных ранее авансов. С ними, понятно, что на пике формы каждой, нынешний чемпионат мира мог быть куда более зрелищным, хотя, понятно, что девушки выполняли бы роль десерта к главному блюду из российских одиночниц.

фото: isu.org

Одиночницы:

Каори Сакамото (Япония) Луна Хендрикс (Бельгия) Алиса Лю (США)

Пары — ни о чем

Конечно, нельзя полностью согласиться с мнением Ирины Родниной, назвавшей ЧМ «ущербным» или Алексея Ягудина, охарактеризовавшем его, как «чемпионат местного двора». Эти определения подходят только для стартующего в апреле чемпионата мира среди юниоров, где реально будет не на что смотреть, и на парное катание а-ля Монпелье-2022. Поскольку сюда не приехали лучшие, ни Россия, ни Китай. Представители Поднебесной, кстати, взяли под козырек решение своего руководства не ехать в Монпелье, несмотря на то, что теряют лицензии на следующий ЧМ.

В том же парном катании у Китая три квоты превратятся в одну, но даже это не заставило выехать из страны. Партия сказала, и китаец ответил «есть!». Сейчас, вроде бы, сослались на проблемы с очередным вирусом, и это может выглядеть правдой. К примеру, чемпионат Швеции по биатлону напоминает о том, что COVID-19 исчез только с информационной повестки дня. У них же им заболели, либо показали неясные анализы, сестры Ханна и Эльвира Оберг, и практически вся мужская сборная страны Еспер Нелин, Мартин Понсилуома, Малте Стефанссон. Причем, это не эпидемия на государственном уровне, поскольку фигуристы Николай Майоров и Юсефина Тайегорд выступали в Монпелье. Это проблемы отдельно взятых биатлонистов. А Пекин отреагировал по своему, снова закрывшись за Китайской стеной. Его спортсмены не участвовали и на легкоатлетическом ЧМ в Белграде, вопрос — проведут ли они следующий, 2023 года, в Нанкине. Китай ведет свою политику, в том числе, и спортивную, и ссылки на коронавирус, это тот козырь, который он периодически использует.

Для понимания недавно Кубок мира по фристайлу выиграла Гу Айлин, закрепившая свою общую победу выигрышем заключительного этапа. Но она просто выступает за Китай, будучи уроженкой и жительницей США.

Парное катание:

Алекса Книрим — Брэндон Фрейзер (США) Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада)

Возвращаясь к стартам парников на ЧМ, который Ягудин назвал «неполноценным междусобойчиком». Не согласимся. Определение междусобойчик больше подходит для «Кубка Первого канала». Даже в прошлом году была интрига, заключавшаяся в противостоянии команд Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Сейчас же никакой интриги. Коллеги по паралимпийской сборной соревновались с соперниками из четырех сборных, биатлонисты и лыжники бегали свои дистанции с белорусами, которые подчас побеждали, подчас невольно мешали, сталкиваясь на дистанции. В фигурном катании обошлись без приглашенных. А почему? Сборная Белоруссии отстранена вместе с нашими спортсменами. Тот же Казахстан, где сейчас работают Сергей Воронов, Алиса Лозко, делегировал на ЧМ танцевальную пару Гаухар Наурызова — Бойсангур Датиев, которая, по словам спортсменки, потратила 300 тысяч рублей только на дорогу в Монпелье. Еще столько же предстоит потратить обратно, заняв последнее место.

Понятно, что белорусы и казахстанцы не усилили бы составы команд на «Кубке Первого канала», но можно было разбавить их спортсменами конкурирующие дружины, сделав турнир международным. В советские времена, которые никак нельзя игнорировать с точки зрения спорта в стране, были такие дни, когда на чемпионате города команды одного клуба играли друг против друга с утра до вечера — вначале детские команды, потом юниорские, молодежные, наконец, мужские. Так и здесь можно было бы поступить таким же образом, привлекая, тем самым, интерес болельщиков других стран. Белорусы, к слову, в отличие от россиян, показывали ЧМ по телевидению, а могли бы демонстрировать «Кубок Первого канала».

А Казахстан вообще мог бы стать запасным аэродромом для российских спортсменов. Та же Грузия, сориентировавшись на комплектование состава из россиян, претендует на участие в командном чемпионате мира 2023 года. Сейчас у Грузии два четвертых и одно шестое место. Им бы еще вторые номера — Нику Егадзе и Алину Урушадзе — поменять на кого-то более серьезного, тогда можно было бы и на медали претендовать. Казахстану же нужно менять все свое фигурное катание сверху донизу, поскольку даже юниоры не соответствуют уровню ЮЧМ.



Джаудат Абдуллин