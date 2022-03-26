Новости общества

00:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Аппетитный плов, этномаркет и восточные танцы: в Казани отметили Навруз

21:28, 26.03.2022
Аппетитный плов, этномаркет и восточные танцы: в Казани отметили Навруз
Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в столице Татарстана отметили Навруз — Новый год у тюркских и иранских народов. Гости республиканского праздника, который прошел на территории Казанского ипподрома, смогли познакомиться с национальной кухней, принять участие в народных забавах, увидеть творческие номера. Второй раз в истории празднования Навруза в Татарстане состоялся фестиваль плова. На празднике прошли конкурсы «Науруз гузэлэ» («Краса Навруза») и «Науруз батыры». На площадке праздника весь день работал этномаркет.

1/38
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
Видео: Камиль Исмаилов, фото: Ринат Назметдинов
ОбществоКультура Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости общества

00:24 МСК Все новости
Новости раздела