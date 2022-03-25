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«Хорошая возможность занять рынок»: в Татарстане хотят заместить импортное сырье для моющих средств

18:05, 25.03.2022

Рустам Минниханов заявил, что рассчитывать на внешнюю помощь не стоит

«Хорошая возможность занять рынок»: в Татарстане хотят заместить импортное сырье для моющих средств
Фото: tatarstan.ru

Производство жидких моющих средств оказалось под угрозой, так как основными сырьевыми компонентами обеспечивают американские компании Shell и Chevron и они могут прекратить поставки в любой момент, заявила гендиректор АО «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Руководство компании предложило два альтернативных варианта обеспечения отечественным сырьем, опираясь на мощности «Нижнекамскнефтехима» и ТАНЕКО. Татарстанские нефтехимики пообещали заново просчитать и по возможности перенаправить недостающие объема альфа-олефинов.

«Нэфис Косметикс» ищет замену Shell

Разрыв глобальных производственных цепочек и надвигающийся дефицит сырья привел к заметным потрясениям российских и татарстанских компаний. Сегодня на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» гендиректор АО «Нэфис-Косметикс» Дина Лаврикова поставила вопрос о необходимости перехода на отечественное нефтехимическое сырье, которое должно избавить от зависимости. После ухода с российского рынка двух транснациональных корпораций Procter & Gamble и Henkel татарстанский производитель моющих средств оказался едва ли не крупнейшим поставщиком в России.

Гендиректор АО «Нэфис-Косметикс» Дина Лаврикова поставила вопрос о необходимости перехода на отечественное нефтехимическое сырье. Фото: tatarstan.ru

Пока зарубежные партнеры не прекращают поставки, но лучше сработать на опережение и быть готовыми к возможным ограничениям. Тем более, что первые сигналы о возможных перебоях налицо.

— Сырье дефицитное, мы стоит за ним в очередь, получаем по предоплате, — рассказала Дина Лаврикова, давая понять, что надо заранее проработать альтернативные цепочки поставок отечественного сырья. Основным компонентом является нефтехимическая фракция альфа-олефинов С14, а также высшие жирные спирты ЛАБ и АБСК, которые уже производятся в Татарстане. Без них невозможно производить жидкие моющие средства.

До сих пор альфа-олефины поставляли американские компании Shell и Chevron, которые в любой момент могут остановить отгрузки в Россию. Как следовало из ее презентации, потребность комбината в альфа-олефинов (фракция С14) составляет 400-600 тонн в месяц. ЛАБ/АБСК поставляет НПЗ «Сургутнефтегаза» — «Киришинефтеоргсинтез», потребность в нем — 920-1200 тонн.

Курс на НКНХ и ТАНЕКО

Дина Лаврикова предложила сосредоточить выпуск необходимого им сырья в республике — на мощностях ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ТАНЕКО, чтобы быть автономными от внешних поставок.

— Предлагаем производить альфа-олефины, ЛАБы и АБСК на территории Татарстана. Это дает возможность организовать замкнутую цепочку от поля до прилавка, производя все компоненты для производства товаров первой необходимости. Это могло бы стать хорошим примером импортозамещения, — заявила она.

«Нэфис Косметикс» предварительно изучил подходящие производственные площадки, где есть аналогичные производства. Лаврикова предложила два варианта развития импортозамещения сырья. Первый предусматривает участие двух компаний: НКНХ выпускает альфа-олефины и полностью закрывает потребность в сырье (от 400 до 600 тонн в месяц), а ТАНЕКО — налаживает выпуск ЛАБ и АБСК в объеме 520 и 600 тонн соответственно. Второй вариант предусматривает участие одного ТАНЕКО с выпуском 920 тонн ЛАБ и АБСК. Дина Лаврикова заверила, что эти объемы сырья будут гарантированно выкуплены.

— Мы не исключаем, что можем в будущем нарастить объемы выпуска, и тогда потребность в сырьевых компонентах также вырастет, — пообещала она.

На использовании этого вида сырья основан выпуск всего ассортимента жидких моющих средств. В этом сегменте «Нэфис Косметикс» занимает 35% российского рынка.

Айрат Сафин: с учетом текущей ситуации вернемся к этому вопросу

Президент Татарстана Рустам Минниханов поинтересовался мнением нефтехимиков.

— По этому продукту мы уже работали с «Нэфис Косметикс», — рассказал гендиректор НКНХ Айрат Сафин. — У них потребление фракции С14 около 12 тысяч тонн, а у нас получается 900 тонн. Им требуется фракция с линейностью 93%, а мы не достигаем 84%. Мы считали экономику, возможность поставить колонну очистки. Рассчитывали возможность закрыть их потребность в С14 путем строительства новой установки. Сейчас с учетом текущей ситуации и национальной безопасности вернемся к этому вопросу, — сообщил он.
Айрат Сафин: «Сейчас с учетом текущей ситуации и национальной безопасности вернемся к этому вопросу». Фото: tatarstan.ru

В решении проблемы импортозамещения он выделил два момента. Главная проблема в том, что в России нет технологии производства ЛАБов.

— Последнее у кого мы покупали — это компания Linde (Германия). Нет ее и у китайцев нет, — отметил он.

Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов также заверил президента, что вновь приступят к изучению этого проекта: «Сейчас обновляем ТЭО под этот проект. В свое время, мы ТЭО показывали, не прошло, поэтому мы остановились. Сейчас будем обновлять».

«100% нам никто ничего не даст»

Подвел черту этой дискуссии Рустам Минниханов заявил, что рассчитывать на внешнюю помощь не стоит.

— 100% нам никто ничего не даст. Нужно рассчитывать только на себя. Будем на федеральном уровне эти темы поднимать, потому что это не только для Татарстана, но и в целом для страны, — отметил он. — На самом деле, это дает хорошую возможность занять рынок. До этого мы все эти рынки отдали.
Рустам Минниханов заявил, что рассчитывать на внешнюю помощь не стоит. Фото: tatarstan.ru

Глава республики поручил отработать эту тему отраслевым министрам в тандеме с нефтехимиками.

Кроме того, на заседании была представлена новая технология очистки питьевых и сточных вод на основе диоксида хлора. До сих пор в России водоканалы используют при очистке гипохлорит натрия. Гендиректор по развитию АО «УНИХИМ с ОЗ» Илья Романов убеждал, что новый способ очистки воды намного эффективнее. По его словам, эксплуатируется 100 установок в 31 городе в России. В республике проведены испытания на системах водоподготовки «Нижнекамскнефтехима», на станциях Альметьевского и Елабужского водоканала. Он предложил запустить в Татарстане пилотный эксперимент.

Луиза Игнатьева
Промышленность Татарстан

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