«Хорошая возможность занять рынок»: в Татарстане хотят заместить импортное сырье для моющих средств

Рустам Минниханов заявил, что рассчитывать на внешнюю помощь не стоит

Производство жидких моющих средств оказалось под угрозой, так как основными сырьевыми компонентами обеспечивают американские компании Shell и Chevron и они могут прекратить поставки в любой момент, заявила гендиректор АО «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Руководство компании предложило два альтернативных варианта обеспечения отечественным сырьем, опираясь на мощности «Нижнекамскнефтехима» и ТАНЕКО. Татарстанские нефтехимики пообещали заново просчитать и по возможности перенаправить недостающие объема альфа-олефинов.

«Нэфис Косметикс» ищет замену Shell

Разрыв глобальных производственных цепочек и надвигающийся дефицит сырья привел к заметным потрясениям российских и татарстанских компаний. Сегодня на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» гендиректор АО «Нэфис-Косметикс» Дина Лаврикова поставила вопрос о необходимости перехода на отечественное нефтехимическое сырье, которое должно избавить от зависимости. После ухода с российского рынка двух транснациональных корпораций Procter & Gamble и Henkel татарстанский производитель моющих средств оказался едва ли не крупнейшим поставщиком в России.

Гендиректор АО «Нэфис-Косметикс» Дина Лаврикова поставила вопрос о необходимости перехода на отечественное нефтехимическое сырье. Фото: tatarstan.ru

Пока зарубежные партнеры не прекращают поставки, но лучше сработать на опережение и быть готовыми к возможным ограничениям. Тем более, что первые сигналы о возможных перебоях налицо.

— Сырье дефицитное, мы стоит за ним в очередь, получаем по предоплате, — рассказала Дина Лаврикова, давая понять, что надо заранее проработать альтернативные цепочки поставок отечественного сырья. Основным компонентом является нефтехимическая фракция альфа-олефинов С14, а также высшие жирные спирты ЛАБ и АБСК, которые уже производятся в Татарстане. Без них невозможно производить жидкие моющие средства.

До сих пор альфа-олефины поставляли американские компании Shell и Chevron, которые в любой момент могут остановить отгрузки в Россию. Как следовало из ее презентации, потребность комбината в альфа-олефинов (фракция С14) составляет 400-600 тонн в месяц. ЛАБ/АБСК поставляет НПЗ «Сургутнефтегаза» — «Киришинефтеоргсинтез», потребность в нем — 920-1200 тонн.

Курс на НКНХ и ТАНЕКО

Дина Лаврикова предложила сосредоточить выпуск необходимого им сырья в республике — на мощностях ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ТАНЕКО, чтобы быть автономными от внешних поставок.

— Предлагаем производить альфа-олефины, ЛАБы и АБСК на территории Татарстана. Это дает возможность организовать замкнутую цепочку от поля до прилавка, производя все компоненты для производства товаров первой необходимости. Это могло бы стать хорошим примером импортозамещения, — заявила она.

«Нэфис Косметикс» предварительно изучил подходящие производственные площадки, где есть аналогичные производства. Лаврикова предложила два варианта развития импортозамещения сырья. Первый предусматривает участие двух компаний: НКНХ выпускает альфа-олефины и полностью закрывает потребность в сырье (от 400 до 600 тонн в месяц), а ТАНЕКО — налаживает выпуск ЛАБ и АБСК в объеме 520 и 600 тонн соответственно. Второй вариант предусматривает участие одного ТАНЕКО с выпуском 920 тонн ЛАБ и АБСК. Дина Лаврикова заверила, что эти объемы сырья будут гарантированно выкуплены.

— Мы не исключаем, что можем в будущем нарастить объемы выпуска, и тогда потребность в сырьевых компонентах также вырастет, — пообещала она.

На использовании этого вида сырья основан выпуск всего ассортимента жидких моющих средств. В этом сегменте «Нэфис Косметикс» занимает 35% российского рынка.

Айрат Сафин: с учетом текущей ситуации вернемся к этому вопросу

Президент Татарстана Рустам Минниханов поинтересовался мнением нефтехимиков.

— По этому продукту мы уже работали с «Нэфис Косметикс», — рассказал гендиректор НКНХ Айрат Сафин. — У них потребление фракции С14 около 12 тысяч тонн, а у нас получается 900 тонн. Им требуется фракция с линейностью 93%, а мы не достигаем 84%. Мы считали экономику, возможность поставить колонну очистки. Рассчитывали возможность закрыть их потребность в С14 путем строительства новой установки. Сейчас с учетом текущей ситуации и национальной безопасности вернемся к этому вопросу, — сообщил он.

Айрат Сафин: «Сейчас с учетом текущей ситуации и национальной безопасности вернемся к этому вопросу». Фото: tatarstan.ru

В решении проблемы импортозамещения он выделил два момента. Главная проблема в том, что в России нет технологии производства ЛАБов.

— Последнее у кого мы покупали — это компания Linde (Германия). Нет ее и у китайцев нет, — отметил он.

Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов также заверил президента, что вновь приступят к изучению этого проекта: «Сейчас обновляем ТЭО под этот проект. В свое время, мы ТЭО показывали, не прошло, поэтому мы остановились. Сейчас будем обновлять».

«100% нам никто ничего не даст»

Подвел черту этой дискуссии Рустам Минниханов заявил, что рассчитывать на внешнюю помощь не стоит.

— 100% нам никто ничего не даст. Нужно рассчитывать только на себя. Будем на федеральном уровне эти темы поднимать, потому что это не только для Татарстана, но и в целом для страны, — отметил он. — На самом деле, это дает хорошую возможность занять рынок. До этого мы все эти рынки отдали.

Рустам Минниханов заявил, что рассчитывать на внешнюю помощь не стоит. Фото: tatarstan.ru

Глава республики поручил отработать эту тему отраслевым министрам в тандеме с нефтехимиками.

Кроме того, на заседании была представлена новая технология очистки питьевых и сточных вод на основе диоксида хлора. До сих пор в России водоканалы используют при очистке гипохлорит натрия. Гендиректор по развитию АО «УНИХИМ с ОЗ» Илья Романов убеждал, что новый способ очистки воды намного эффективнее. По его словам, эксплуатируется 100 установок в 31 городе в России. В республике проведены испытания на системах водоподготовки «Нижнекамскнефтехима», на станциях Альметьевского и Елабужского водоканала. Он предложил запустить в Татарстане пилотный эксперимент.