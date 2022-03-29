Татарстанский ответ на санкции: с чем местные предприниматели вышли на «Биржу импортозамещения»

Бизнес республики лучше всего оказался готовым заменить импорт в части ремонта КАМАЗов

Татарстанские предприятия в условиях западных санкций получили дополнительный шанс на продвижение собственной продукции на российском рынке. Крупный и средний бизнес республики выходит на запущенную российским Минпромторгом «Биржу импортозамещения». Подробнее о том, сколько татарстанских производителей представлены на площадке, какую импортную продукцию и по каким ценам они готовы замещать, а также какие товары собственного производства предлагают — в обзоре «Реального времени».



Производителей — меньше 5%



Среди татарстанских поставщиков на «Бирже импортозамещения» были зарегистрированы 409 компаний и предпринимателей по состоянию на 24 марта. Правда, всего 18 из них или 4,4% являются производителями той продукции, которая призвана заместить ставший недоступным импорт. И замещать эти производители готовы весьма незначительную часть поставлявшегося до санкций ассортимента товаров.

Как показывает анализ представленной на бирже импортозамещающей продукции, татарстанские производители прежде всего готовы поставлять автозапчасти, и прежде всего — для КАМАЗов. К примеру, ООО НПП «Ру-Инжиниринг» готово поставлять комплектующие электродвигателей, приборов неразрушающего контроля качества, генераторы — всего 56 позиций, а ООО «Торговый дом «Риат-запчасть» — 364 позиции.

ООО «Торговый дом «Альянс-Авто» разместил 1 954 предложения — автошины, смазки, моторные, трансмиссионные и компрессорные масла. ООО «Техцентр Раритек» — 1 318 предложений: масла Mobil, Komatsu, шины, фильтры топливные, воздушные, датчики, форсунки газовые — 1 318 позиций.

Ряд других производителей выставил предложения поскромнее. Например, ООО «Алматэк» предлагает масла SHELL, свечи зажигания BOSH, фильтры, глушители. Но суть одна — запчастей и смазочных материалов, похоже, достаточно. Другое дело, что цены на них резко взлетели, поэтому всплеска спроса на эти предложения может и не случиться.

Трубы, мясо и цемент

Ремонтно-механический завод «Раритек» готов поставлять датчики, вентили, блоки управления, а ПУ «Казаньэлектрощит» — комплекты электрической аппаратуры. А ООО НПП «Петролайн-А» — программно-технические комплексы для бурения, пожарные оповещатели, приборы для физического и химического анализа, жесткие диски, видеорегистраторы, антенны, карты памяти.

ООО «Синергия технологий» в качестве импортозамещающих товаров предлагает цемент, пластификаторы, строительный гипс и известь, химреактивы и реагенты. ООО «Динамика» — задвижки, краны, прокладки для трубопроводов. А ООО «НПП «Завод стеклопластиковых труб» — соответственно, трубы.

Заместить часть импортных медицинских комплектующих и реактивов готово АО «НИИнефтепромхим». Предприятие предлагает химические продукты на основе углеводородов, комплектующие хроматографов, инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, — в общей сложности 17 позиций. С учетом развития в республике в течение последних лет высокотехнологичной медицины выглядит более чем скромно.

В категорию «импортозамещение» попали и продукты питания. Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат предлагает 10 видов своей продукции, а ООО «Челны-Мясо» — девять видов ветчины, колбасы и тушенки.

При этом в списке местных производителей не оказалось предприятий, готовых прикрыть образовавшиеся с вводом внешних ограничений бреши в обеспечении лекарственными препаратами, медицинской техникой, спортивными товарами и инвентарем, семенным и посадочным материалом.

Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат предлагает 10 видов своей продукции. Фото: zelmolkom.ru

Все для авто

Свыше 390 татарстанских поставщиков зарегистрированы на «Бирже импортозамещения» с пометкой «не имеет собственного производства». То есть, по сути, это — посредники, задача которых выгодно купить и перепродать. И львиная доля из них также торгуют автодеталями, автомобильными маслами и шинами, оборудованием для авторемонтных мастерских.

Следует отдать должное: многие, подобно ООО «Техноросст Групп», а также предлагающей станки, подъемники, домкраты и прочее оборудование для ремонта автомобилей пермской компании НПО «Сивик» готовы поставлять продукцию российских производителей. Ну а те, кто выставил предложения с «санкционными» товарами, участвуют в торгах, можно сказать, формально — не указывая что почем готовы продавать.

Так, к примеру, ООО «Альянс Авто», выставившее на шины Michelin цену в 17,5 тысячи рублей за штуку, на многие из 2 022 позиций вообще ее не указало.

Предложения татарстанских поставщиков на «Бирже импортозамещения»

Поставляемые товары, услуги Количество компаний, разместивших предложения То же, в % от общего количества предложений Автозапчасти и комплектующие для ремонта 28 7 Автошины, диски 9 1,8 Автомасла, смазки, жидкости 14 3,6 Холодильное оборудование, кондиционеры 5 1,3 Строительные инструменты и оборудование 3 0,7 Изделия из пластмасс 1 0,2 Строительные материалы, краски, расходники для ремонта 5 1,3 Газовые анализаторы, сигнализаторы 3 0,7 Металлические изделия 4 1 Станки и оборудование 1 0,2 Компрессоры и комплектующие 6 1,5 Насосы 6 1,5 Светильники 1 0,2 Детали трубопроводов 3

Продукты питания, напитки, вода бутилированная 17 4,3 Офисное оборудование и комплектующие 10 2,6 Офисная мебель 8 2,0 Изделия для дорожного строительства 1 0,2 Продукция химических производств 7 1,8 Стекла огнеупорные 1 0,2 Бурильное оборудование 2 0,5 Окна, двери (в т. ч. металлические), перегородки стеклянные 6 1,5 Изоляционные, резинотехнические материалы и изделия 5 1,3 Посуда 5 1,3 Лесоматериалы 1 0,2 Сварочная аппаратура и расходные материалы 4 1 Газовое оборудование 2 0,5 Трубы и элементы трубопроводов, краны, задвижки, люки 9 2,3 Средства связи 7 1,8 Снегоуборщики, газонокосилки, пилы 5 1,3 Услуги 43 11,0 Оборудование химических производств 1 0,2 Материалы для производства мебели 1 0,2 Охранное оборудование, видеонаблюдение 2 0,5 Медицинские инструменты и аппаратура 9 2,3 Медицинские материалы, изделия и реагенты 9 2,3 Химреактивы медицинские 1 0,2 Медицинские манекены 1 0,2 Обрабатывающее оборудование и комплектующие 2 0,5 Грузоподъемное оборудование 1 0,2 Моющие средства и средства дезинфекции 8 2,0 Телевизоры, проекторы 2 0,5 Металлоконструкции 1 0,2 Водонагреватели 2 0,5 Буровое оборудование 4 1,0 Топливо 2 0,5 Пожарные и газовые извещатели 2 0,5 Газовые котлы и оборудование 3 0,8 Тенты, шатры 3 0,8 Бумага 1 0,2 Мебель 3 0,8 Спецодежда 4 1,0 Реагенты 1 0,2 Спортинвентарь и спортивная одежда 10 2,6 Строительное оборудование и запчасти к нему 4 1,0 Швейные изделия 2 0,5 Электроаппаратура и оборудование, кабели, комплектующие 20 51,3 Комплектующие к системам очистки питьевой воды 1 0,2 Контрольно-измерительная аппаратура 8 2,0 Посуда пластиковая 1 0,2 Оборудование для пожаротушения 2 0,5 Грузоподъемные механизмы и оборудование 3 0,8 Телевизоры 1 0,2 Канцтовары 2 0,5 Оборудование для ядерных реакторов 1 0,2 Химические реактивы 2 0,5 Лампы освещения 2 0,5 Электроинструмент 1 0,2 Фанера 1 0,2 Продукты нефтехимии 4 1,0 Топливо 1 0,2 Материалы для полиграфии 1 0,2 Охранная сигнализация 2 0,5 ПЭТ-бутылки 2 0,5 Удобрения 1 0,2 Саженцы лесных деревьев и кустарников 1 0,2 Жалюзи 1 0,2

Картридж — дорого, бумагу — ни за какие деньги

Задвижки, детали трубопроводов, трубы, электроды, герметики, гипсокартон, валики и кисти — в общем все для стройки ремонта готовы поставлять несколько местных предприятий-посредников. А вот краски и комплектующие для полиграфического оборудования — всего одно ООО «Первая полиграфическая».

И бумага для ксероксов и принтеров тоже практически не фигурирует среди предлагаемой офисной продукции. Зато офисную мебель предлагает с десяток поставщиков. Предлагают также картриджи и комплектующие для принтеров и ксероксов — но либо по заоблачным ценам, либо без указания цены вовсе.

Рабочую спецодежду санкт-петербургской компании «Хекля» готов поставлять (за дорого) индивидуальный предприниматель Марат Нафисович Закиров. Высокие цены на рабочую униформу объясняются просто: на сайте питерской компании указано, что при производстве спецовок используются «только лучшие материалы производителей с мировым именем: ткани — Concordia (Бельгия), Carrington (Англия). Утеплители Thinsulate (США), фурнитура YKK (Япония).

Кроме того, Закиров готов поставлять в условиях санкций офисную мебель оборудование и посуду для заведений общественного питания, кондиционеры, видеокамеры, металлодетекторы и даже рис — всего 325 позиций продукции.

Совсем нет предложений по поставкам того, в чем на сегодня имеется острая необходимость — лекарственных препаратов, семенного материала. Фото: Илья Репин

Головную боль вылечим офисным креслом?

Очень много предложений по «имортозамещению» в области поставки офисной мебели, оборудования и канцтоваров. Совсем нет — по поставкам того, в чем на сегодня имеется острая необходимость — лекарственных препаратов, семенного материала — всего того, о чем уже говорилось выше. Предприниматели не только не производят их в республике, но и не готовы сюда завозить.

Правда, АО «НИИнефтепромхим» предложило 17 видов химических продуктов, комплектующих хроматографов, инструментов и приспособлений, применяемых в медицинских целях. А ООО «Торговая компания «Тасма» — ренгеновскую пленку, гели для УЗИ, реагенты — всего 38 позиций.

С чистотой — залогом здоровья — тоже не все благополучно: на биржу вышли всего несколько предприятий, в том числе ООО «Ассоль» готовое поставлять 23 вида моющих средств.

О спорт, ты — разорение!

Туго придется и нашим спортсменам, особенно юным. Родители детей, занимающихся в спортшколах и секциях и раньше тратили баснословные суммы на спортивный инвентарь. К примеру, купальник для растущей пловчихи, которого хватало на год, стоил от 3,5 тысячи, специальные очки — от 1,5 тысячи, а хватало их от силы на полгода. Гидрокостюмы, цены на которые начинались от 20 тысяч, вообще используются лишь несколько раз на соревнованиях, а потом утрачивают качества.

Так вот, поставлять спортинвентарь в Татарстан готовы всего две-три местные фирмы, и с ценами они пока не определились. 28 видов спортивной экипировки для плавания и футбола готово завозить ООО «Спорт Профи», которое на значительную часть позиций цены не указывает. Спортивную одежду (16 позиций) предлагает и ООО «Вирата», но также неясно, по каким ценам.

Зато много предложений по поставке пожарных оповещателей и систем оповещения. Ну и ФКУ ИК-5 УФСИН России по РТ готово обеспечить всех желающих люками и канализационными задвижками — поставки предлагаются по 33 позициям.

С предложением продуктов питания на «Бирже импортозамещения» тоже оказалось не все гладко. Фото: Карина Аброськина

На зефир цена известна, а на сахар — нет

С предложением продуктов питания, которые не относятся к санкционным товарам, а скорее к товарам первой необходимости на «Бирже импортозамещения» тоже оказалось не все гладко.

ООО «Атом» готово поставлять жевательную резинку, крекеры, чай пакетированный, карамель, шоколадные батончики, кофе растворимый, конфеты, семечки, зефир, шоколад, йогурт, чипсы, пирожные — всего 173 наименования продуктов. ООО «Мясомаркет» — консервы — от сгущенки и ананасов с персиками до консервированных кур, а также майонез и оливки, яйца, мясо индейки. На бирже от этой компании 54 предложения. А ООО «Компания Конфетти» предлагает 259 видов печенья, крекеров, конфет российского производства.

Компания «Торговый дом «Золотой казан» выставила на бирже предложения по поставкам сахара-рафинада, круп, риса, макаронных изделий без указания стоимости. Цены указаны лишь в предложениях растительного масла, воды питьевой, чая, тушенки и сгущенного молока.