Песков о Шойгу: «У министра обороны сейчас много забот. Сейчас не совсем время для медийной активности»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал новые заявления на фоне спецоперации России на Украине — о роли Романа Абрамовича в переговорах с Украиной, контактах с США и отсутствии Сергея Шойгу в медиаполе. Подробнее — в материале «Реального времени».

Об участии Абрамовича в переговорах с Украиной

Российский бизнесмен Роман Абрамович, по словам Пескова, действительно принимал участие на начальном этапе переговоров с Украиной.

— Сейчас переговоры идут между двумя переговорными командами: российской и украинской, — отметил представитель Кремля.

Фото: ru.wikipedia.org

О контактах с США

Песков заявил и о важности контактов между военным руководством России и США. Так он прокомментировал сообщения СМИ со ссылкой на Пентагон о том, что руководство МО РФ якобы отказывается от диалога с коллегами из США.

— Контакты на уровне военных всегда важны, тем более в такие горячие периоды. По деталям рекомендую обращаться в Минобороны, — сказал пресс-секретарь.

Фото: flickr.com

Представитель Кремля также затронул тему высылки дипломатов. Недавно Госдепартамент распространил заявление, в котором призвал «правительство России прекратить необоснованную высылку американских дипломатов и сотрудников [посольства]».

— Чтобы мы перестали высылать американских дипломатов, Соединенные Штаты должны прекратить свои действия по высылке наших дипломатов. Наши действия не являются первопричиной этого кризиса, они являются вынужденными и ответными, — сказал Песков.

О союзниках в Европе

Песков отметил, что у России есть союзники в Европе, которые занимают гораздо более конструктивную и трезвую позицию, более самостоятельную позицию».

— Мы не будем их называть, они есть, — сказал представитель Кремля. По словам пресс-секретаря президента, специалистам хорошо известны эти страны.

Он подчеркнул, что «большинство стран подвержены истеричному и мало адекватному видению сущности происходящего, что вызывает сожаление».

Об отсутствии Шойгу в медиаполе

Министр обороны России Сергей Шойгу сейчас не имеет времени для медийной активности, заявил Дмитрий Песков, комментируя его отсутствие на публике:

— У министра обороны сейчас много забот. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности, это вполне понятно.

Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля посоветовал не верить информации СМИ о том, что у Шойгу якобы «проблемы со здоровьем», и посоветовал обратиться в Министерство обороны.

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