«Авито Работа оказалась для нас одним из самых эффективных инструментов рекрутинга»

Как KazanExpress находит тысячи новых сотрудников через платформу Авито Работа

Маркетплейс KazanExpress (12+) активно набирает обороты: за прошлый год количество сотрудников здесь выросло в 11 раз. Одной из самых эффективных площадок для подбора линейного персонала стала Авито Работа (6+). О том, как удалось построить этот процесс, в чем оказались главные преимущества площадки по подбору сотрудников и каковы современные тренды в рекрутинге (в том числе и через сервисы объявлений), в интервью «Реальному времени» рассказывает Алина Сибгатуллина, руководитель отдела подбора персонала KazanExpress.

«С сервисом Авито Работа нам удается перевыполнять план по рекрутингу»



— Почему KazanExpress выбрал Авито Работу для поиска персонала?

— KazanExpress — большая компания, которая быстро растет. За год мы выросли в 11 раз: в январе 2021 года у нас было 497 сотрудников, а по итогам января 2022 нас было уже 4 751 человек. Поэтому нам нужно постоянно искать новых сотрудников в сжатые сроки. Мы пробовали разные способы закрытия вакансий: что-то подошло, что-то оказалось не таким эффективным. Авито Работа оказалась одним из самых эффективных инструментов для массового рекрутинга в условиях, когда время ограничено: на этой площадке мы идеально попадаем в целевую аудиторию. Тем более, там организован удобный кабинет, есть много дополнительных функций. С сервисом Авито Работа нам удается перевыполнять план по рекрутингу.

— На какие позиции и в каком количестве людей вы искали через эту площадку?

— У нас очень много вакансий для склада — логистического комплекса, который находится в Казани на улице Химической. Туда нам нужны грузчики, комплектовщики, сборщики, специалисты Центра подготовки товаров, есть и другие позиции.

К примеру, нам нужно было закрыть очень много вакансий в ноябре. Тогда мы готовились сразу к двум большим распродажам — «Черной пятнице» и «11.11». Должны были найти на склад порядка 400 новых сотрудников. Помимо этого, мы открывали новые пункты выдачи заказов, куда нужны были новые администраторы — минимум по двое в каждый. Сейчас у нас строится новый логоцентр, и нам нужно будет еще больше персонала.

В месяц KazanExpress набирает порядка 200—300 сотрудников (всего год назад принимали 20 человек в месяц). Это число постоянно меняется, в зависимости от потребностей и темпов роста компании. Большое значение имеет и сезонность: перед распродажами нам приходится увеличивать штат, чтобы действующие сотрудники помогали нам закрывать пики активности.

Если после спада их помощь оказывается нам не так сильно нужна, то мы переводим их в смежные подразделения или предлагаем альтернативы. Но при условии быстрого роста компании сотрудники нам нужны постоянно, и их много. Авито Работа помогает справиться с этой непростой задачей.

С сервисом Авито Работа нам удается перевыполнять план по рекрутингу.



«Авито Работа дает максимальное количество звонков»

— Были ли у вашего кейса особенности, которые пришлось учитывать представителям площадки Авито Работа?

— Да, особенности есть. Например, если говорить о региональном подборе, то нам нужно охватывать широкую географию — все города, где есть пункты выдачи заказов. У нас более 115 городов присутствия, в том числе и небольшие населенные пункты. Поэтому важно, чтобы наши вакансии администраторов в эти пункты выдачи увидели в разных регионах. Если же мы говорим про складские позиции, то здесь важно, чтобы как можно больше кандидатов увидели нашу вакансию в масштабах Казани, Зеленодольска, Волжска. В этом помогают инструменты Авито Работы: профессиональный профиль, брендированная страница компании. Хорошо работают и платные инструменты — например, десятикратное и пятикратное увеличение количества просмотров. Мы их чередуем в зависимости от плана, с разницей в несколько дней. Сочетание разных инструментов позволяет повысить конверсию просмотров.

Недавно Авито запустил новые инструменты — пятнадцатикратное и двадцатикратное увеличение количества просмотров. Мы уже успели их протестировать, и результат оказался отличным. Например, если на начало дня было 400 просмотров одной вакансии, то к концу вечера при использовании этих инструментов — 4 000 просмотров и больше.

По нашей статистике, Авито и реферальная программа дают самый высокий процент пришедших к нам на работу — примерно 25% и 30% соответственно.



— Об инструментах показа мы поговорили. А было ли что-нибудь особенное в том, как было составлено объявление?

— Описание вакансии для соискателей мы составляем, исходя из реальных требований. Перечисляем свои условия: у нас есть ДМС со стоматологией, мотивационная программа, двухразовое бесплатное питание, комната отдыха с массажными креслами, бесплатный кофе. Как показывает практика, такие опции соцпакета серьезно повышают лояльность персонала. Мы не пишем в наших объявлениях ничего, что не соответствовало бы действительности. Просто для разных вакансий акцентируем внимание на разных условиях и на разных требованиях к сотрудникам. Например, для администраторов пунктов приема заказа важен хотя бы минимальный опыт работы с клиентами, а для складского работника — не нужен.

— Только ли Авито Работу вы использовали для поиска персонала? Была у вас возможность сравнить разные площадки по результативности?

— Мы используем Авито Работу и hh.ru (16+) — одни из самых популярных инструментов в рекрутменте. Иногда давали рекламу в метро, лифтах, автобусах. Кроме прочего, у нас есть постоянная реферальная программа: если наш сотрудник порекомендует на работу успешного кандидата, то получит премию.

Практика показала, что с Авито Работа больше всего количество звонков. По нашей статистике, Авито и реферальная программа дают самый высокий процент пришедших к нам на работу — примерно 25% и 30% соответственно. Остальные 45% приходятся в сумме на другие площадки.

«На площадке объявлений о вакансиях для нас важна автоматизация»

— Как выстраивается работа с площадкой с точки зрения поддержки? Были ли случаи, когда приходилось подключать к решению вопросов вашего персонального менеджера?

— На Авито Работа, как я уже говорила, у нас есть брендированная страница и личный кабинет. С их помощью мы можем самостоятельно отслеживать многие вещи: например, эффективность по каждому объявлению. Можем контролировать, как оно показывается кандидатам, собирать полную аналитику. Что касается персонального менеджера, то он информирует нас о новых возможностях площадки, консультирует по различным вопросам.

За год наша компания выросла в 11 раз, и количество людей, которое видит наши вакансии, имеет ключевое значение.

— Вы забираете в Авито Работа большой объем объявлений. Получается, вы в определенной степени привилегированный клиент, который тратит там большие суммы?

— Нельзя сказать, что у нас на этой площадке высокие затраты. Авито показывает лояльность к своим постоянным клиентам, в том числе и в области ценовой политики, что тоже, конечно, большой плюс.

— С точки зрения работодателя, что для вас важно в площадке размещения вакансии? Главное — это охват? Просмотры? Или есть какие-то другие, чуть менее заметные, но архиважные моменты?

— Для нас важны несколько критериев. Безусловно, это и охват, и качество кандидатов, и удобство в использовании. За год наша компания выросла в 11 раз, и количество людей, которое видит наши вакансии, имеет ключевое значение. Благодаря хорошим условиям, которые мы предлагаем, откликов бывает много. Но есть еще один очень важный для нас момент: на площадке размещения объявления о вакансии для нас важна автоматизация. Нужно, чтобы у сервиса, на котором мы размещаемся, были возможности либо интеграции с внутренними CRM-системами, либо возможность подключить внутренние дополнительные сервисы. Авито эти возможности предоставляет.

«Идеальный наш сотрудник — однозначно ответственный»

— Как выстраивается стратегия найма, по каким критериям вы подбираете подходящих кандидатов? Каков общий, генерализованный портрет вашего сотрудника?

— Многое зависит от вакансии, и в своих объявлениях, как я уже говорила, мы делаем разные акценты на разных принципиальных моментах. Приведу пример «идеала» складского работника — все-таки большая часть вакансий у нас открывается именно в логистический центр. К нам приходят разные люди, и мы готовы учить их с нуля. Поэтому в первую очередь обращаем внимание на потенциал. Важные для нас черты — амбициозность, готовность работать, расти, обучаться. Еще оцениваем культуру общения, смотрим, как человек относится к другим людям.

Идеальный сотрудник нашего логистического комплекса — ответственный, понимает, что его действия могут повлиять на общий результат компании; внимательный, работает не только на скорость, но и на количество, и на качество; стремится к безошибочной работе, к полной комплектации заказа. Это командный игрок, который знает и соблюдает рабочий распорядок, ориентирован на результат — знает показатели своей работы, стремится их выполнять и достигать чего-то большего.

У нас постоянно встречаются интересные кейсы!



— Можете ли вы рассказать какую-то запомнившуюся историю о процессах, связанных с наймом сотрудников? Может быть, какие-то яркие кандидаты претендовали на вакансии?

— Да, у нас постоянно встречаются интересные кейсы. Например, был забавный факт, когда мы набирали HR-команду. У одного из кандидатов на собеседовании спросили, как он будет оценивать кандидатов. И этот HR-специалист (с опытом!) ответил, что делает это по картам. Потом выяснилось, что он действительно занимается натальными картами.

Бывают и вдохновляющие случаи: как-то раз кандидат на массовом собеседовании проявил активность и предложил некое усовершенствование склада. Мы его в тот же день приняли на работу, он сразу же получил премию, а спустя две недели его повысили до менеджера.

«Конкуренция за кадры действительно большая»

— В чем на настоящий момент состоит главная проблема эйчаров крупных компаний в вопросе найма линейного персонала? Людей, желающих заработать, в крупных городах всегда хватает, а кадровый голод в компаниях никуда не девается.

— Конкуренция за кадры действительно большая. Мы заметили общий тренд — кандидаты на массовые позиции хотят все больших зарплат и лучших условий. Им важно, чтобы компания транслировала идею, что человек — сам по себе ценность. Большую роль играют и возможности для развития и карьерного роста — и если компания этого не предоставляет, ее эйчарам придется нелегко. Мы, например, в прошлом месяце запустили очередную группу кадрового резерва, чтобы люди не стеснялись открыто заявлять о своих амбициях, проходили обучение, быстро получали карьерный рост и, соответственно, повышение заработной платы.

В условиях современного бешеного темпа все хотят получать оперативную обратную связь, а работодатель — быстро закрывать вакансии, чтобы получить прибыль.

— Какие на сегодняшний момент сложились тренды на рынке труда в Казани и как крупные площадки для размещения вакансий на них реагируют?

— Сейчас многие смотрят в сторону экологичности компании. Многие компании стремятся развивать сотрудников, растить себе кадры изнутри, вкладываются в сохранение физического и ментального здоровья работников. В этих условиях площадки для размещения вакансий показывают оценку работодателя, проверяют компании на надежность, публикуют отзывы, отмечают, когда менеджер в сети. Весь этот комплекс информации позволяет людям сориентироваться в предложениях, выбрать подходящую компанию и вакансию. И нам нравится, что на Авито Работа это тоже есть.

— Если говорить о совсем недалеком будущем: как, по вашему мнению, будет развиваться техника рекрутинга, чего не хватает на настоящий момент, какие механизмы нужно добавить?

— Все движется в сторону автоматизации. Сейчас компании активно используют чат-боты, видеотесты, и мы не исключение. В прошлом году, например, мы автоматизировали массовый рекрутинг. Наш чат-бот приглашает людей на собеседования, записывает их, проводит анкетирование, отсеивает неподходящих кандидатов. Но не стоит забывать о важности живого общения. Если человек не хочет общаться с ботом, он всегда может позвонить в наш кол-центр.

Чат-бот мы запустили и при адаптации новых сотрудников. Это экономит время и позволяет действительно продуктивно работать. В условиях современного бешеного темпа все хотят получать оперативную обратную связь, а работодатель — быстро закрывать вакансии, чтобы получить прибыль. Это, на мой взгляд, очень важно.