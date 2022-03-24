Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов: «Заработать на продаже игроков задачи нет. У нас другая философия»
Итоги сезона нижнекамцев и планы на подготовку к новому
Сезон для «Нефтехимика» сложился скорее удачно, чем нет. Нижнекамская команда, собранная наполовину из вчерашних игроков ВХЛ, с новым тренером оттуда же, выдала мощный сезон, откусывая очки у топ-команд КХЛ и пробившись, вернувшись в плей-офф спустя год отсутствия. Директор нижнекамского клуба специально для «Реального времени» подвел итоги сезона 2021/22 и рассказал о селекционной работе и подготовке к следующему сезону.
«Оцениваю работу главного тренера на отлично. Игроки выложились на 100—150 процентов»
С Олегом Леонтьевым у нас подписан хороший контракт, трехлетний. Мы со своей стороны все обязательства выполняем. Он со своей стороны тоже сделал все, что от него зависело. Мы довольны нашими взаимоотношениями и совместно с тренерским штабом уже выстраиваем работу на следующий сезон.
Сезон можно назвать удачным однозначно. По той простой причине, что мы его провели уверенно. Мы повысили качество нашей игры, и это отразилось и на возвращении зрителей на трибуны. Я оцениваю работу главного тренера на отлично. Игроки выложились на 100—150 процентов.
Конечно, подвели немного индивидуальные ошибки. В серии с «Трактором» мы вели в трех матчах из четырех, но, к сожалению, проиграли. Но мы довольны сезоном.
Сейчас идет работа над сохранением костяка действующей команды. Это Лещенко, Судницин, Гиматов, Галимов, Купцов. Ведем переговоры по Вихареву и Артюхину. Потом будем делать квалификационное предложение нижнекамскому парню Рафаэлю Бикмуллину. А все остальные у нас уже подписаны на будущий год.
Что касается Марата Хайруллина, у которого 35 очков по итогам всего сезона, то мы на него рассчитываем и видим его в нашем составе. Это наш капитан, наш лидер. Задачи заработать на продаже лидеров нет. Тем более когда иностранцев будет значительно меньше, либо не будет вообще. В такой ситуации тем более мы будем дорожить всеми нашими молодыми и успешными воспитанниками, как Марат.
У нас не стоит задача зарабатывать. У нас стоит задача развивать игроков. И, развиваясь, они повышают показатели клуба. У нас другая философия.
Что касается усилений на будущий сезон — работа ведется. Это и российский рынок, и мы поддерживаем отношения с зарубежными игроками. Они все мониторят ситуацию, в зависимости от геополитического положения в мире будем искать возможности привлекать легионеров. Чешских легионеров мы уже продлили. С ними подписан контракт до 2024 года. Ожидаем, что они, возможно, приедут, если международная ситуация будет нормальной.
«Сборы проведем дома. Созданы все условия»
Сейчас команду распустили сразу после завершения плей-офф. Снова собираемся 23-го числа. Будет тренировочный и просмотровый сбор до 9 апреля.
Планируем, как и в прошлом году, проехать по всем «нашим» городам Закамского региона. Это Менделеевск, Мензелинск, Набережные Челны, Елабуга, Чистополь, Заинск и Мамадыш. Планируем мастер-классы, и если будет возможность, провести выставочные матчи. Это будет проходить с 25-го по 8-е число. Мы уже предварительно по нескольким датам подтверждение получили.
Мы не только получили хороший отзыв после прошлого сезона, но и у нас прибавилось болельщиков из этих регионов. В этом году выросла посещаемость матчей на 40%. Связываем это и с успешной игрой команды в первую очередь, и с тем, что мы проводим большую работу по привлечению новых болельщиков. В том числе в городах, где мы проводили мастер-классы.
Что касается летних сборов, то мы никуда не собираемся.
Учитывая новые реалии, мы, как и в прошлом году, планируем проводить сборы в Нижнекамске. У нас не будет выездных сборов и заграничных. У нас прекрасные две ледовые арены, есть все необходимые тренажерные комплексы высшего уровня, системы контроля нагрузок за игроками. На базе имеется большое футбольное, волейбольное и баскетбольное поля, бассейн, два вида сауны, большой тренажерный зал. Находится в лесном массиве. Все условия для того, чтобы полноценно готовиться к сезону.
«Если легионеров не будет, это станет лакмусовой бумажкой работы над стратегией подготовки воспитанников»
— Как изменится внутренний чемпионат, если легионеры играть не будут, и не будут ли в более выгодном положении богатые клубы, у которых все лучшие россияне?
Эта ситуация, наверно, действительно будет показывать не только развитие клуба, а его школы. Насколько хорошо подготовленная и глубокая школа. Насколько вертикаль выстроена — от юношеского до профессионального спорта. Это будет лакмусовой бумажкой работы над стратегией подготовки собственных воспитанников.
Что касается богатых клубов, то тот факт, что у них россияне в большинстве своем не их воспитанники, то, конечно, на первый план выходят финансовые возможности. Но, конечно, сезон будет принципиально отличаться, если иностранцев не будет. Будем искать во всех сложностях положительные стороны.
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