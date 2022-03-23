Рост объема продаж с 4 до 8 млрд: эти и другие результаты деятельности Positive Technologies за 2021 год

Крупных корпоративных клиентов стало больше на 46%, валовая прибыль выросла на 32%, число акционеров к концу января 2022 увеличилось в 15 раз

Фото: предоставлено пресс-службой компании Positive Technologies

Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив») демонстрирует уверенный рост объема продаж и всех ключевых показателей. Согласно предварительной управленческой отчетности, объем продаж компании за 2021 год составил 7,9 млрд рублей*, что на 28% превышает показатели 2020 года. Таким образом, успешно реализована трехлетняя стратегия, которая была ориентирована на увеличение продаж с 2019 по 2021 год в объеме 4—6—8 млрд руб. Рост клиентской базы в ключевом для компании сегменте крупных корпоративных клиентов составил 46%, а среднее число продуктов на одного клиента в этом сегменте выросло до трех. Валовая прибыль, по предварительным данным, выросла на 32%. Количество акционеров компании к концу января 2022 года увеличилось в 15 раз.

«Кибербезопасность ожидаемо стала одной из ключевых повесток в стране»

— Сегодня российские компании подвергаются беспрецедентному количеству кибератак, и кибербезопасность ожидаемо стала одной из ключевых повесток в стране. Рост запросов на все наши продукты и сервисы обнаружения и отражения хакерских атак в последние 2—2,5 недели значительно превысил все наши ожидания: мы видим, что потребность в результативной безопасности сейчас велика как никогда — компании нацелены на получение гарантий невозможности атак с недопустимыми последствиями. Это, в совокупности с массовым уходом зарубежных вендоров, формирует огромный потенциал для роста отечественного рынка кибербезопасности в целом и Positive Technologies в частности, — говорит Денис Баранов, генеральный директор Positive Technologies.

В компании отмечают, что за последние 2—2,5 недели общее число обращений за сервисами защиты равно как минимум трети всех запросов прошлого года. По продуктам наибольшее число запросов приходится на оперативную поставку межсетевого экрана уровня приложений PT Application Firewall, что объяснимо в контексте того, что его можно очень быстро, экстренно развернуть, а его эффективность по защите периметра высока даже в случае атак более серьезных, нежели банальные DDoS-атаки. Вторая по частоте запросов сейчас PT Network Attack Discovery — система анализа трафика, позволяющая очень точно выявлять хакерскую активность прямо в трафике. Третий по популярности — MaxPatrol SIEM, выявляющий киберинциденты в режиме реального времени. Кроме того, растут и запросы на песочницу PT Sandbox.

— При этом мы сейчас полностью независимы от импортных компонентов: еще в прошлом году мы перестроили все свои логистические цепочки и бизнес-процессы соответствующим образом, а 98% наших клиентов — российские компании, и у нас нет риска потери клиентов или выручки, — продолжает Денис Баранов.

«У нас амбициозные планы на 2022 год»

Последние семь лет компания ежегодно выводила на рынок один-два продукта, главная задача которых — не дать хакерам реализовать недопустимые события в IT-инфраструктуре бизнеса, отрасли или целого государства. Такая ориентированность на результат во многом определила востребованность продуктов компании на рынке.

Основные результаты деятельности за 2021 год

По итогам 2021 года все ключевые технологические разработки компании продемонстрировали рост своей доли в итоговом бизнесовом показателе. Так, продажи MaxPatrol SIEM (системы выявления инцидентов ИБ в режиме реального времени) выросли на 46%, и по итогам года этот продукт вышел в лидеры, заняв треть от общего объема продаж компании. Столь же существенный рост показали PT Application Inspector (анализатор защищенности приложений) и PT Sandbox (песочница, предназначенная для рискориентированной защиты) — 46% и 41%** соответственно. Самой впечатляющей динамикой отличается PT Network Attack Discovery (система глубокого анализа трафика), доля которой в общем обороте компании, по сравнению с прошлым годом, увеличилась на 74%. По оценкам компании, по итогам 2022 года PT Network Attack Discovery потенциально войдет в тройку продуктов-лидеров по объему продаж наравне с MaxPatrol 8 и MaxPatrol SIEM.

— У нас амбициозные планы на 2022 год: кроме роста продаж всего нашего продуктового портфеля в целом, мы ожидаем, что ощутимое место на рынке займут и наши новые продукты, которые мы выпустили в прошлом году. В частности, речь о MaxPatrol VM (системе управления уязвимостями нового поколения) и PT XDR (решении, предназначенном для обнаружения киберугроз и реагирования на них), — рассказывает Максим Филиппов, директор по продажам и развитию бизнеса в России. — Обе новинки расширяют наш адресуемый рынок до 60—80 млрд рублей и имеют существенный потенциал роста: их монетизация в конкретные доли в обороте компании будет сравнима с показателями, которые в последние два года демонстрирует PT Network Attack Discovery, отличающийся взрывной динамикой в десятки процентов роста ежегодно.

Клиентский портфель компании по итогам 2021 года получил большую диверсификацию, и лидерами с точки зрения востребованности продуктов и услуг компании стали предприятия топливно-энергетического комплекса (30%), государственные компании (26%), кредитно-финансовые и промышленные организации (13% и 12% соответственно).

Борис Симис, заместитель генерального директора, поясняет:

— Общее количество клиентов в ключевом для нас крупном корпоративном сегменте выросло на 46%. За последние три года средний показатель количества продуктов на одного клиента вырос с двух до трех в среднем в сегменте крупных корпоративных клиентов. Мы рассчитываем, что с этого года в том числе и новые клиенты также увеличат число используемых продуктов, а в ближайшие два-три года общее число продуктов, которыми будет пользоваться одна компания-клиент, достигнет как минимум пяти.

По итогам 2021 года рост валовой прибыли компании опередил рост выручки по управленческой отчетности на 4% (32% против 28%) благодаря изменению структуры продаж. Так, в 2021 году компания перевела непрофильную для себя деятельность по перепродаже оборудования в рамках ПАК (программно-аппаратных комплексов) на дистрибьюторов. В итоге, по сравнению с 2020 годом резко возросла рентабельность валовой прибыли, а потребность в заемных средствах на оборотный капитал — снизилась.

«Обнаружить и остановить хакера до того, как будет нанесен непоправимый ущерб»

Одним из драйверов своего нелинейного роста в ближайшие годы в «Группе Позитив» считают изменение парадигмы отношения к кибербезопасности в России: бизнес на уровне ключевых людей все более осознанно подходит к кибербезопасности — их интересует конкретный результат.

— Мы переосмыслили всю нашу технологическую линейку таким образом, чтобы она позволяла обнаружить и остановить хакера до того, как будет нанесен непоправимый ущерб компании. При этом сделать это можно полностью в автоматическом режиме. И в прошлом году мы доказали это, продемонстрировав работу MaxPatrol O2 — первого продукта из поколения наших новых метапродуктов, — дополняет Борис Симис.

Другие возможности нелинейного роста компания видит в привлечении и мотивации талантливых представителей индустрии ИТ и ИБ, создании сплоченного сообщества единомышленников-совладельцев, которые понимают бизнес компании, высоко оценивают его перспективы и готовы вкладываться в его развитие. Фундаментом такого сообщества стали почти 1400 человек — практически все нынешние и часть бывших сотрудников компании, чей вклад в ее развитие и успех значителен, — получившие в качестве вознаграждения акции компании в конце 2021 года.

В декабре 2021 года компания вышла на Московскую биржу. Выход был знаковым для IT-индустрии, поскольку «Группа Позитив» стала первой публичной компанией из сегмента кибербезопасности в России, а размещение было проведено в режиме прямого листинга. Такой подход оправдал себя как с точки зрения быстрого формирования справедливой рыночной стоимости акций за счет спроса инвесторов, так и с точки зрения уменьшения волатильности акций после размещения.

С начала торгов за неполные два месяца общее число акционеров компании выросло с 1391 до 22 500. В составе акционеров ПАО «Группа Позитив» преимущественно розничные инвесторы. Объем торгов акциями компании с даты выхода на биржу составил более 1,5 млрд рублей.

В рамках развития коммуникаций с акционерами компания активно развивает каналы взаимодействия с розничными инвесторами: запущен специальный раздел сайта и телеграм-канал IT’s positive investing, представители компании активно взаимодействуют с инвестсообществом в крупнейшей специализированной соцсети «Пульс», ведется разработка мобильного приложения для совладельцев компании. Реализуемые инициативы, проактивные коммуникации с инвесторами и максимальный уровень прозрачности раскрываемой информации являются ключевыми задачами компании в рамках построения системы IR-коммуникаций и формирования сообщества совладельцев, развития передовых практик в области корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.



Материал подготовлен совместно с пресс-службой компании Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив»)