День в истории: кафедра журналистики КГУ, убийство императора Павла I и палочка Коха

Чем примечательна дата 24 марта?

Фото: Владимир Гринберг / pastvu.com

Сегодня, 24 марта, Всемирный день борьбы с туберкулезом и Международный день борьбы с депрессией, в России поздравляют представителей штурманской службы ВВС. В разные годы и столетия в этот день в Польше началось освободительное восстание, вследствие заговора был убит российский император Павел I, английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз, была запатентована первая типографская наборная машина, Роберт Кох сделал сенсацию — объявил об открытии возбудителя туберкулеза, был продан первый американский автомобиль. Родились русский художник Орест Кипренский, английский художник, дизайнер Уильям Моррис, швейцарский психолог Эдуард Клапаред, американский иллюзионист Гарри Гудини, советский писатель Алексей Новиков-Прибой, советский физик Сергей Вавилов, эстрадная певица Клавдия Шульженко, сын Сталина — Василий Сталин. Умерли английская королева Елизавета I, французский писатель Жюль Верн, русский художник Илларион Прянишников, русский философ Николай Бердяев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Кафедра журналистики в КГУ и выставка в честь 1000-летия Казани



24 марта 1962 года приказом министра высшего и среднего образования РСФСР в Казанском государственном университете была образована кафедра журналистики. Ее возглавил профессор Казанского пединститута Иван Георгиевич Пехтелев. Изначально кафедра работала на базе историко-филологического факультета Казанского университета, однако в 1992 году был открыт факультет журналистики как самостоятельное подразделение, а через два года к нему были присоединены кафедры социологии и психологии. В 2003 году отделение психологии преобразовали в отдельный факультет.

Фото: kitaphane.tatarstan.ru

24 марта 2002 года в Музее изобразительных искусств Татарстана открылась выставка в честь 105-й годовщины со дня рождения Баки Урманче — патриарха изобразительного искусства, народного художника Татарстана и России, лауреата Государственной премии РТ имени Г. Тукая. Баки Урманче — один из первых профессиональных татарских живописцев, новатор, мастер, известный многогранностью своего дарования, во многом определивший пути развития татарского изобразительного искусства. Он внес большой вклад во многие виды искусства — станковую и монументальную живопись, декоративно-прикладное искусство, рисунок, гравюру, иллюстрации.

24 марта 2004 года в Москве открылась выставка в честь 1000-летия Казани. Казанская часть экспозиции была представлена 192 экспонатами. Остальное — московские раритеты, которые свидетельствуют о взаимоотношениях Татарстана с Российским государством на разных этапах его истории. Выставка состояла из семи разделов, в каждом из которых повествовалось о разных темах и временных периодах, связанных с Казанью. Например, первый раздел назывался «Казань — северный форпост Волжской Булгарии и центр золотоордынского княжества» — это XI — первая половина XV веков. А шестой раздел давал представление о Казанском университете — «колыбели просвещения в Волго-Уральском регионе». Выставку, когда ее привезли в наш город, смогли посетить и жители Казани — с 26 мая по 28 июня.

Гравюра Жака-Жака Утвайта с оригинала Филиппото. Убийство императора Павла I (французская гравюра, 1880-е годы). Источник wikipedia.org

Смерть Павла I и передача радиосигнала Поповым

24 марта 1801 года в половине первого ночи группа из 12 офицеров ворвалась в спальню российского императора. Царя избили, ударили в висок тяжелой золотой табакеркой и задушили шарфом. Вдохновителями заговора были Никита Панин и Петр Пален, а группу исполнителей — «пьяных гвардейцев», возглавляли Николай Зубов и Леонтий Беннигсен. Организаторы переворота, граф Пален и князь Платон Зубов, бывший фаворит Екатерины II, имели и личные причины ненавидеть Павла. В целом же причиной было то, что воцарение Павла привело к крутой ломке екатерининских порядков, что вызвало недовольство многих знатных семейств. По официальной версии, с которой считались в Российской империи более ста лет, император скончался «от апоплексического удара», то есть инсульта.

24 марта 1896 года русский инженер Александр Попов продемонстрировал передачу радиосигнала «по воздуху». На ученом собрании Русского физико-химического общества в физическом кабинете Санкт-Петербургского университета Попов со своим постоянным ассистентом Петром Рыбкиным организовали беспроволочную передачу текстового сообщения. Состояло оно всего из двух слов. Рыбкин находился на расстоянии 250 метров в здании химического факультета и передавал сигналы с помощью азбуки Морзе. Находящийся у приемника председатель российского Физического общества слушал набор точек и тире и расшифровывал послание, записывая его на доске куском мела. Вскоре на доске появились два слова: «Генрих Герц» — имя знаменитого немецкого физика, который первым высказал идею беспроводной связи.

Фото mirkosmosa.ru

С 24 марта 2000 года в России отмечают День штурмана Военно-воздушных сил. Дата была выбрана неслучайно — именно в этот день в 1916 году была создана первая в нашей армии Центральная аэронавигационная станция. Соответствующий приказ подписал глава штаба Верховного главнокомандующего генерал М.П. Алексеев. Нынешняя штурманская служба ВВС отвечает за надежную и точную навигацию во всех условиях, обеспечивает эффективное применение авиационных средств поражения, разведки и радиоэлектронной борьбы.

Открытие Роберта Коха и история карликовой планеты

24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. Кроме этого, он также открыл бациллу сибирской язвы и холерный вибрион. В 1905 году за исследования туберкулеза ученый был награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине. В то время это заболевание было одной из главных причин смертности даже в Германии. Да и в наше время туберкулез — основная причина смертности в развивающихся странах. От туберкулеза умирает больше людей, чем от всех других инфекционных заболеваний, включая СПИД и другие болезни, вызванные ВИЧ.

Фото wikipedia.org

В 1930 году, 24 марта, карликовая планета Плутон получила свое название. 13 марта Клайд Томбо в Обсерватории Лоуэлла в Флагстаффе, штат Аризона, подтвердил существование Плутона почти после года его поисков. Об открытии писали все мировые СМИ. Право выбрать название оставалось за обсерваторией. Предложения были самые разные — например, «Прометей», «Один». Однако в результате голосования финалистом стал именно «Плутон». Это название предложила 11-летняя Венеция Берни, вдохновленная именем римского бога подземного мира. Она была внучкой Фалконера Мадана, который работал библиотекарем в Бодлеанской библиотеке Оксфордского университета. Он и передал эту идею профессору астрономии Герберту Хол Тернеру, а тот в свою очередь донес предложение коллегам из Обсерватории Лоуэлла.

24 марта 1999 года началась крупномасштабная военная операция блока НАТО против Югославии — операция «Союзная сила». С 24 марта по 10 июня Югославия подвергалась бомбардировке силами НАТО. Причиной международного вмешательства стал межэтнический конфликт между исторически проживавшими в Косово албанцами и сербами. Власти Югославии во главе с президентом Слободаном Милошевичем не смогли договориться с блоком НАТО. Альянс без санкции Совета Безопасности ООН приступил к бомбардировкам военных объектов Югославии, позднее расширенных на промышленные и гражданские объекты. Бомбардировки были прекращены 10 июня, когда Югославия согласилась на вывод войск и полиции из своего автономного края Косово.

Фото wikipedia.org

Два года назад, 24 марта 2020 года, из-за пандемии COVID-19 впервые в истории были перенесены Олимпийские игры. С предложением отложить соревнования на год выступил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал эту инициативу. Ранее Олимпийские игры отменяли из-за войн в 1916, 1940 и 1944 годах. Тем не менее, несмотря на перенос Игр, их логотип не изменили — в 2021-м они прошли с отметкой 2020 года.