«Трактор» — пока не коллектив для финала Кубка Гагарина»: эксперты — о серии «Салавата» и «Трактора»

Дмитрий Ерыкалов, Владимир Дехтярев и Денис Таипов дают свои оценки серии Уфы и Челябинска

После трех абсолютно разных по сюжету и стилю игр «Салават Юлаев» все еще держит лидерство в серии, несмотря на утверждения Томи Лямсы, что его команда — андердоги. Сегодня нас ждет четвертый раунд битвы. А спортивная редакция «Реального времени» пока выясняет, какие расклады и шансы у команд на прохождение в финал Востока, и кто лидер на льду. А помогают в этом хоккейный эксперт Владимир Дехтярев, хоккейный журналист Дмитрий Ерыкалов и уфимский спортивный журналист Денис Таипов.

Ерыкалов: «Мы видим классический «Трактор», который боится сам себя»

Журналист Sport24 Дмитрий Ерыкалов отметил, что после отъезда из команды финских легионеров, роль лидера взял на себя Виктор Тихонов. Российский нападающий получил дополнительное время на льду и место в спецбригаде большинства. Это позволило Тихонову раскрыть свои сильные стороны. Однако больше шансов на проход в финал Востока Ерыкалов отдает все-таки «Трактору», несмотря на проблемы по ходу серии с Уфой.

— Я бы не сказал, что второй матч был провальным для уфимцев, что Уфа наделала много ошибок, стратегия была неправильной, чтобы делать выводы. Скорее, в каждом матче команды выигрывали за счет мелочей. Тактически Лямся, безусловно, обыграл Гатиятулина. Мне понравилось, как «Салават» прессинговал, именно их активность мешала защитникам «Трактора» начинать атаки. Это главное отличие, которое бросилось в глаза.

Насчет козырей. У «Трактора» целый пласт лидеров, которые не играют так, как от них ждут. Это касается и иностранцев, и русских. Возможно, у команды поменяется философия, все-таки с таким подбором игроков, нужно играть от себя, первым номером. Пока «Трактор» нивелирует свое мастерство пассивностью.

Если говорить про «Салават», то, прежде всего, если сравнивать последний матч, не очень удачно сыграло первое звено, которое заменило финскую тройку. Кадейкин играет не на своем уровне, в серии с «Сибирью» он выглядел мощнее, солиднее. А ведь от него зависит игра всего звена. Если к молодежному звену «Салавата» добавится звено Кадейкина, то это будет козырем, когда они одновременно в порядке — это серьезное оружие.

По игре Александра Шарыченкова могу сказать, что пока «Трактор» не создает столько моментов, нагрузки, чтобы создать о нем четкое представление. Если сравнивать с Метсолой, то Шарыченков позволяет себе много отскоков, но «Трактор» этим не пользуется.

Кто лидер? Виктор Тихонов. Он и раньше был духовитым парнем, но сейчас, когда у него есть время в большинстве, повысилось игровое время. Это человек может и потолкаться, побороться, зацепиться, закрыть вратаря, забить с пятака, может с точки зрения мастерства не лучший игрок «Салавата», но это тот самый лидер.

Философия Гатиятулина. По ходу сезона мы видели разный «Трактор», волевых побед было много. Сейчас мы видим более классический «Трактор», который боится сам себя. Закрывается, не рискует. Как человек Анвар Гатиатулин тоже достаточно осторожный, закрытый. Его команда в плей-офф именно такая. Не первый год с «Салаватом» возникают именно эти проблемы.

Следующий раунд. Я, все-таки, ставлю на «Трактор». У них больше запаса прочности. Пока непонятно, как эти скрытые резервы использовать, смогут ли перестроиться. Если будет счет 2:2 , то «Трактор» сможет пройти в финал конференции.

Таипов: «Главное, что сделал Лямся — разрешил играть в более атакующий хоккей»

По мнению уфимского спортивного журналиста Дениса Таипова, «Салават» сумел выйти вперед в серии за счет общекомандного настроя и тому, что уфимцы сумели сплотиться, быстро перестроиться и найти дополнительные резервы после отъезда финских легионеров.

— У «Салавата» есть уникальное эмоциональное состояние, когда они выходят на матч, особенно на домашний, и просто сметают всех на своем пути. Не важно, каким составом, не важно, какие игроки, Хартикайнен это или Алалыкин, хоккеисты ловят кураж и показывают отличный хоккей, — считает Таипов.

— Первый гол Кузьмина стал показателем того боевого духа, который есть у команды. Мы увидели «Салават», хоть и не люблю эту фразу, но как единый кулак: четыре звена, которые играют в одинаковый, командный хоккей, они не давали дышать защитникам «Трактора». Ну, и большая заслуга Томи Лямсы, главное, что он сделал — разрешил играть в более атакующий хоккей, не как в Челябинске. Это стало одним из факторов победы: эмоциональный настрой плюс небольшое изменение «game-плана» на игру.

У «Трактора» есть козыри, просто Гатиятулин должен поменять свою систему, но не уверен, что он может это сделать. В силу того, что «Трактор» при нем — это более оборонительная команда. Мне кажется, «Трактору» немного некомфортно играть первым номером. Даже если посмотреть на прошлый плей-офф, «Салават» периодически отдавал шайбу сопернику, но челябинцы сталкивались с проблемами. Понятно, что сейчас уже другой уровень игроков, но тем не менее. Нужно поменять подход, систему, убрать осторожный хоккей и нестись вперед, сломя голову. Только так можно пройти оборону «Салавата».

У «Салавата» нет финской тройки и это пока мы не видим больших минусов. Появились свои новые козыри. Да, уехали легионеры, но команда сплотилась и стала еще сильнее. Мастеровитее не стала, но в плане характера, на мой взгляд, теперь она сильнее. Вспомните прошлогоднюю серию с «Ак Барсом», где Гранлунд просто отворачивался, когда его били соперники. В этом году, «Салават» играет друг за друга, давит соперника, играет без прокатов.

Шарыченков в нынешней ситуации вообще больше подходит, чем Метсола. Это габаритный вратарь, когда идет много дальних бросков, вязкая игра на пятаке, ему очень трудно забить. Он хорошо справляется с прямыми бросками, и он не дает разгуляться сопернику на пятаке вместе с защитниками. Посмотрим, что у Шарыченкова с эмоциями, психологией. Это опытный человек несмотря на то, что он был почти всегда бэкапом. Пока Шарыченков дает результат. С уходом Метсолы и оборона стала играть по-другому: стала много ловить бросков, оборона еще более сконцентрирована, такой командный симбиоз, где каждый помогает друг другу.

Что касается роли лидера «Салавата», то здесь лидером является вся команда. Выступает опытная команда, посмотрите на защитников, там люди играют с несколькими Кубками Гагарина: Григорий Панин, Андрей Зубарев, Евгений Бирюков. За счет опытных людей и выстраиваются молодые. «Салават» выстраивает сам себя. Назвать лидера сложно, но особо выделяется Виктор Тихонов. Он настоящий вожак. И Александр Кадейкин выделяется, но ему сейчас тяжело. В том, что Уфа прошла «Сибирь» его большая заслуга. Повторюсь, лидер — это «Салават Юлаев».

Рассуждая о фаворите на выход в финал Восточной конференции, Денис Таипов больше склоняется к чуть более высоким шансам «Салавата Юлаева».

— Кто пройдет в следующий раунд? Я не знаю, не предсказатель. Перед началом серии я говорил, что видел небольшим фаворитом «Салават Юлаев». Да, у «Трактора» есть сильные легионеры, Кравцов, Ткачев, Калинин, Тертышный, Бывальцев. Но тем не менее, в Уфе играют опытные игроки.

«Трактор», пока не коллектив для финала Кубка Гагарина, пока они не готовы к этому. На мой взгляд, они не прошли тот путь закалки, хотя могу, конечно, ошибаться. «Салават» уверенно контролирует игру. Но в тот же момент, все может поменяться. В игре помимо схем, тактик, важен элемент везения, удачи. Сейчас Уфа, на удивление, играет смело и зрело. Если «Салавату» хватит концентрации, чтобы выполнять такой же объем работы, то думаю, что Уфа окажется в финале конференции, — подытожил Таипов.

Дехтярев: «В чем «Салават» прибавил? Ни в чем»

А вот радиоведущий, хоккейный комментатор и главред нового телеканала NHL Владимир Дехтярев не разделяет оптимизма Дениса Таипова. Он считает, что после поражения в Челябинске, Томи Лямся не делал никаких выводов, поскольку Уфа продолжает играть в тот же хоккей, который играла раньше.

— Был проигранный матч в Челябинске, потом выигранный матч дома. Я не вижу абсолютно никакой разницы. Команда играет в свой хоккей, придерживается своего определенного, четкого плана. Играет в тот хоккей, который сейчас строит Томи Лямся. Потому как, с другой стороны, в связи с отсутствием ключевых игроков, преимущественно легионеров, здесь идет более оборонительный хоккей, здесь ты вынужден подстраиваться под соперника, поэтому, думаю, ничего нового мы не увидим.

В чем прибавил? Ни в чем. Реализовали то, что могли реализовать, плюс достаточно уверенно отработали в обороне. Что касается козырей «Салавата» — думаю, их нет, но есть Виктор Тихонов. Он лидер и является козырем в рукаве «Салавата Юлаева» Томи Лямси. Это мотор команды, человек, который тащит команду, заводила. На мой взгляд, Виктор Тихонов сейчас раскрылся в роли лидера.

Что касается Александра Шарыченкова, то он действительно хороший вратарь, с хорошим уровнем. Да, не всегда стабилем, но по крайней мере, здесь я бы отметил, что и защитники помогают Шарыченкову в том числе отрабатывать в обороне. Идет командная работа.

Кто пройдет дальше? Наверное, тот, кто будет больше удачлив. А если серьезно, то у Уфы сейчас есть отличные шансы. Команда здорово играет в обороне, ну если продолжат играть в том же духе, то шансы на прохождение в следующий раунд очень высоки.