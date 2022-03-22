Песков: «Россия, в отличие от многих западных стран, бандитизмом на государственном уровне не занимается»

«Спорт, в том числе и шахматы, должен быть вне политики»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг специальной военной операции РФ на Украине (цитаты приведены по ТАСС и «РИА Новости», — прим. ред.). В частности, он заявил, что ее поддерживают 75% россиян.

— Мы надеемся, что те, кто не согласен, поймут, что происходит, чтобы они начали бы ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада, — заявил Песков.



Он же прокомментировал временную дисквалификацию российского шахматиста Сергея Карякина, который поддержал спецоперацию на Украине:

— Разумеется, принцип, что спорт, в том числе и шахматы, должен быть вне политики, — это главная константа, наверное, нашего подхода. Вместе с тем, когда происходят такие события, любой гражданин РФ имеет и должен иметь право на то, чтобы выразить свою позицию. Никто не может лишить российского гражданина такого права. Но никоим образом это не должно провоцировать какую-то политическую реакцию со стороны FIDE.

Сергей Карякин. commons.wikimedia.org

Переговорный процесс «идет медленнее и менее содержательно, чем хотелось бы»

Ответил Песков и на заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы может ответить на западные санкции кибератаками:

— Российская Федерация, в отличие от многих западных стран, в том числе и Соединенных Штатов, бандитизмом на государственном уровне не занимается, — ответил представитель Кремля.



Говоря о всеукраинском референдуме после переговоров Киева и Москвы, Песков заявил, что Украина — суверенное государство и там могут быть внутригосударственные процедуры.

— Но есть и субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций. Не могу вторгаться в детали этих субстанций. Убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет медленнее и менее содержательно, чем хотелось бы, — заявил он.



Фото: посольство России в Белоруссии

Песков не стал называть дату продолжения переговоров России и Украины, сославшись на плавающий график. Представитель Кремля отметил, что в России не создаются структуры по формированию местных органов власти на Украине.

«Реальное время» продолжает следить за специальной военной операцией России на Украине, о которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Всю важную и актуальную информацию можно найти в специальном сюжете интернет-газеты.