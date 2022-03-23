Народный контроль: разбитая трасса в Салмачах, свалки на земле многодетных и смертельный переход

На какие проблемы жалуются на «Госуслугах» жители Татарстана

В марте в систему «Народный контроль» татарстанцы подали порядка 4 тысяч заявок. По традиции, большинство пришло от казанцев и жителей пригорода — более 2 600. С таянием снега сменился и характер жалоб: граждане больше сетуют не на снежные завалы, а на проблемы бездорожья и свалок. Ямы и качество дорог — традиционный весенний бич — лидирует среди обращений. Уборка тротуаров и дворов все еще актуальны, но теперь на втором месте. На третьем — стихийные свалки, образовавшиеся за время зимы. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Объехать ямы нереально

Жительница поселка Салмачи Приволжского района Казани Аида П. обратилась в «Народный контроль» с просьбой «хотя бы временно засыпать ямы» на улице Центральной. В заявке она отметила, что на протяжении нескольких километров дорога в глубоких ухабах, по причине чего возникают многочасовые пробки с 6 утра и до позднего вечера. Женщину поддержали почти 690 человек.

— На дороге одни ямы, стоим по 2-3 часа вечером и утром, сил нет, проехать невозможно. Объехать ямы становится нереально. Они все шире и шире, — пожаловались и другие местные жители.

По этой же причине на дороге нередко случаются ДТП и возникают многочасовые пробки. Заявка перешла в статус решеной за 4 дня. Но ответом в Салмачах не удовлетворились:

— Вчера сделали якобы ямочный ремонт. Не ремонт, а одно название! На сутки не хватило! Все ямы снова на месте!

Также Надежда Н. возмущенно заметила: «Неужели не найдется достаточного финансирования для того, чтобы решить проблему, которая волнует тысячу людей!».

В ответ на негодование жителей поселка Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ сообщило: «В рамках текущего содержания улично-дорожной сети, подрядной организацией были выполнены работы по отсыпке наиболее глубоких ям срезом асфальтобетона, далее выполнены работы по текущему ремонту. В 2022 году по заказу ГКУ «Главтатдортранс» запланирован капитальный ремонт ул. Центральной в рамках Программы «Безопасные и качественные дороги».

На участках для многодетных семей выросла свалка

Жители Больших Дербышек сообщили об экологическом ЧП. О проблеме написала в своей заявке Кристина Ч.:

— Участки, выданные многодетным семьям в Больших Дербышках, завалили мусором. Организована целая свалка. Многократные обращения в различные инстанции не дают результата, а тем временем участки превратились в свалку!

Ее жалобу поддержали еще 105 человек. Как пишут в комментариях, «каждый день завозят мусор КАМАЗами». Алла К., переживает, что «вся химия и пластик разложится и вместе с водой уйдет в почву, а рядом у людей участки, дачи, Казанка». Елена Г. добавила, что уже обращалась с этой проблемой в «Народный контроль»:

— Написали, что им не видно по фото, где это находится, а съездить и убедиться, что там творится, не хотят. Экологи сказали, что не их территория, это федеральная земля. А мусор продолжают возить, и дела нет никому.

Ответственным за решение вопроса определено республиканское Минэкологии: пользователям ведомство сообщило, «обращение находится на рассмотрении», контрольным сроком исполнения заявки обозначено 30 апреля.



Альметьевцам нужен светофор

Альметьевцы обратились в республиканскую систему с просьбой установить светофор на одном из оживленных участков городских дорог — перекрестке улиц Дружбы — Геофизической.

— 20 марта сбили насмерть на пешеходном переходе человека, это уже не первый случай на этом перекрестке. Рядом находятся подростковый клуб, магазин, участки многодетных семей. Очень страшно! — пишет Альберт Х.

В комментариях его поддержали более 40 горожан. Они также считают, что «жителям частного сектора для посещения продуктовых магазинов, а также ученикам, светофор на данном пешеходном переходе жизненно необходим». И обращают внимание, что «очень опасный пешеходный переход, водители никогда не пропускают, если пропускают — обязательно идут другие на обгон!» и «детей страшно отпускать, машины просто пролетают!».

Вопрос установки светофора на данном участке дороги поручен исполкому Альметьевского района, который пока не сообщил пользователям, как и когда будет решена эта заявка — она в работе.

Казанскую многоэтажку атаковали крысы

Жители дома №11 на ул. Академика Лаврентьева в Казани пожаловались на незваных гостей, которые обосновались в здании. Как написал Ярослав А., по подъездам «бегает множество крыс! Они захватили первый этаж и ползут по этажам выше! ТСЖ мер не принимает! Обработки никто не видел! Прошу провести выездную проверку совместно с жителями! Мы боимся выходить в подъезд и трогать ручки, кнопки, ящики».

Также жители дома возмущаются в комментариях: «Сколько это можно терпеть! Наше ТСЖ, совсем о нас не заботится! Мы платим по 0,15 копеек за метр на обработку, с одного подъезда набирается 1000 рублей почти, а на обработку только 2298 в месяц тратят!».

Ответственным за исполнение заявки назначено Управление Роспотребнадзора по РТ. Ведомство 22 февраля сообщило, что «о результатах рассмотрения будет сообщено дополнительно», однако спустя месяц жильцы, подавшие жалобу, не получили никаких других ответов. У заявки по-прежнему статус «в работе».

Для безопасности детей

Челнинцы просят власти продлить протяженность автобусного маршрута, чтобы воспитанники спортивной школы могли легко добираться от остановки до места проведения тренировок. Автор заявки Наталья Л., живущая в Автозаводском районе Набережных Челнов, попросила «рассмотреть вопрос о продлении маршрута автобусов № 13 и 35 по ул.40 лет Победы до остановки «ЛД КАМАЗ» (ост. без названия) потому, что дети, занимающиеся в ЛД КАМАЗ, вынуждены ходить от ост. «Детсады» (пр. Яшьлек) до ЛД в темное время суток, подвергаясь риску здоровья и жизни».

У этого сообщения еще почти 160 лайков. Решение заявки возложено на Миндортранс РТ. Ответа пока не поступало.

«Круглый год проблемы с водой»

Недовольство бездействием местных властей выразили жители села Кульшарипово в Альметьевском районе. Как написал в своей заявке Рамиль Г.: «14 января 2022 г. на магистральном водоводе, снабжающем дома по ул. Молодежной, произошел прорыв. Аварийными службами были произведены безуспешные работы. На 15.03.2022 авария не устранена. Хозпостройки и участок подтоплены. Котлован не засыпан. Водоснабжения по улице нет».

Этот факт в комментариях подтвердили более 30 односельчан мужчины: «Нет воды, примите меры, глава бездействует, уже не знаем к кому обратиться. У многих маленькие дети», «Надеемся на оперативное решение проблемы — на центральной улице вода еле течет, а на многих улицах воды вообще нет», а Наиля Ш. посетовала, что «круглый год проблемы с водой!».

Решение проблемы назначено на исполком Альметьевского района. Определен и контрольный срок исполнения заявки — 30 марта.

«Старые фото, которые не соответствуют действительности» от исполнителя заявки

Жительница Бугульмы указала в своей заявке, что городской парк «на ул. Красноармейской (место общественного пространства) нуждается в срочной очистке. Работы по его расчистке не проводились более одного месяца. Жителям города невозможно совершать прогулки».

В ответ на жалобу, которую Татьяна М. подала в «Народный контроль» 14 марта, через 2 дня республиканский Минстрой сообщил, что «очистка парка производится регулярно», а в качестве подтверждения добавил фотографии. Однако такой ответ совсем не понравился автору заявки. 17 марта недовольная результатом женщина написала:

— Что за ложь: ситуация совершенно не изменилась! Исполнитель заявки прикрепил старые фото, которые не соответствуют действительности. С момента размещения моей заявки (3 дня) за окном все дни светит яркое солнце, а на фото — пасмурно и местами идет снег.

Спор двух сторон продолжился 18-го числа: Минстрой разместил еще несколько фотографий и добавил, что «работы по расчистке сквера производятся регулярно». Буквально через час после этой публикации Татьяна М. добавила новый комментарий и фото: «Стыдно должно быть исполнителям: сегодня, 18 марта, работа по очистке парка выполнена лишь на ¼ части (из 900 метров по кругу парка — максимум очистили всего лишь 150 метров) — наверное только для фотоотчета! Фото №7 и №10 — это другие городские объекты».

Накануне исполнитель представил новый отчет — более сдержанный — «Работы выполнены», а также фотодоказательство очищенных от снега дорожек. Теперь у заявки статус решенной. Ответа от жительницы Бугульмы пока не последовало.

Диабетики Нижнекамска остались без лекарств

Нижнекамцы обратились в систему «Госуслуг» с жалобой на отсутствие жизненно важных медикаментов. Венера С., страдающая диабетом, опасается за свое здоровье и сетует, что «ни в одной аптеке нет лекарства, которое я принимаю ежедневно. Без них я просто не проживу. Это лекарство называется «L-тироксин» либо «Эутирокс». Как мне быть? Онлайн его тоже в продаже нет. В аптеке ничего сказать не могут. Необходимых инсулинов тоже нет». Женщину поддержали еще трое пользователей «Народного контроля».

Ответ от исполнителя заявки — Министерства здравоохранения Татарстана — в системе пока не опубликован.

О том, что в городских аптеках нет льготных медикаментов в «Народный контроль» сообщили и другие нижнекамцы. Так, Анна С. тоже пишет, что «невозможно найти лекарство «L-тироксин». Его надо принимать каждый день, а в продаже нереально найти». Ответа она пока не получила.



Инвалид 3-й группы Дарья М. в своей заявке пожаловалась, что «весь 2021 г. вообще теста полосок на глюкометр не было. Я за весь 2021 год получила полоски один раз: в декабре. Тест-полоски для определения сахара крови жизненно необходимы для диабетиков».

В ответ на это замечание республиканский Минздрав сообщил, что в первую очередь заявка «составляется на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, в том числе инсулины. По остаточному принципу, согласно лимиту финансирования, заявляются медицинские изделия (тест-полоски, иглы и др.). 18.03.2022 запланировано поступление тест-полосок SelfyCheck Regular в аптечный пункт» и посоветовал женщине подойти к своему лечащему врачу-эндокринологу, чтобы получить рецепт на тест-полоски.