День в истории: очерк о Девятаеве, первая электрическая свеча и первое общее собрание социал-демократов Казани

Чем примечательна дата 23 марта?

Сегодня, 23 марта, Всемирный метеорологический день, в России профессиональный праздник отмечают синоптики. В разные годы и столетия в этот день на свет появилось знаменитое выражение «О.К.», русский инженер Павел Яблочков получил патент на изобретенную им «электрическую свечу», в Англии впервые в мире использовали сетку на футбольных воротах, на Крите археологи обнаружили остатки легендарного Лабиринта — дворца Минотавра, в Тюмени был образован университет, в Тихом океане затопили орбитальную станцию «Мир». Родились французский математик Пьер-Симон Лаплас, русский живописец Алексей Корзухин, немецко-американский психолог, социолог Эрих Фромм, советский летчик Анатолий Ляпидевский, японский кинорежиссер Акира Куросава, советский бард Евгений Клячкин. Умерли французский писатель Стендаль, русский пианист Николай Рубинштейн, англо-американская киноактриса Элизабет Тейлор. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Очерк о Девятаеве, основатель Союза художников ТАССР

23 марта 1879 года в Молдавии родился искусствовед Петр Дульский — один из основателей и первый председатель Союза художников ТАССР. В 1904—1911 годах жил в Слободском, работал преподавателем рисования в реальном училище. В 1911 году переехал в Казань и прожил в нашем городе всю оставшуюся жизнь. Петр Дульский — основоположник казанского искусствознания. Первоначальный период работы был связан с изучением архитектурно-художественного облика Казани. Он активно участвовал в музейном строительстве, охране памятников, а также написал более 100 брошюр и книг по архитектуре, живописи, скульптуре и графике. При его участии выходил первый в СССР журнал «Казанский музейный вестник», а затем «Казанский библиофил». Петр Дульский выступал в роли корреспондента. Скончался 8 марта 1956 года, похоронен на Арском кладбище.

Фото kpfu.ru

23 марта 1917 года в Казани прошло первое общее собрание социал-демократов. На встрече был создан Казанский комитет РСДРП(б) в составе 16 человек. Его возглавил революционер Виктор Тихомирнов, который сделал доклад «О позиции ЦК, занятой им в связи с текущим моментом». В апреле были созданы районные партийные организации, их возглавили: Алафузовский район — И. Гладилов, Городской район — А. Бочков, Суконно-Слободской район — И. Зарницын, Крестовниковский — Г. Шеваров, Железнодорожный — М. Северов. До марта 1917 года работа общества находилась на нелегальном положении, поэтому участников часто арестовывали.

23 марта 1957 года в «Литературной газете» был опубликован очерк «Мужество» журналиста «Советской Татарии» Яна Винецкого. В 1956 году журналистам поставили задачу разыскать участников войны, не получивших должного признания в годы культа личности. Винецкий в очерке впервые рассказал о подвиге Михаила Девятаева и его товарищей. 8 февраля 1945 года 10 советских военнопленных во главе с летчиком-истребителем Девятаевым совершили побег из сверхсекретного немецкого концлагеря при полигоне Пенемюнде. Стоит заметить, что этот очерк произвел на читателей сильное впечатление. В редакцию «Литературной газеты» пришло множество писем с требованием восстановить справедливость. Поэтому спустя время Девятаева пригласили в Москву, в Кремль, где сообщили о высокой правительственной награде. 15 августа 1967 года был подписан указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза.

Свечи Яблочкова в Мюзик-холле на площади Республики в Париже, ок. 1880 г. Фото wikipediaa.ru

Свеча Яблочкова и затопление станции «Мир»

23 марта 1876 года русский электротехник Павел Яблочков запатентовал «электрическую свечу» — лампу с дугой накаливания. Инженер сделал открытие еще в 1875 году — в московской лаборатории, которую создал на собственные средства. Уже в Париже он смог завершить разработку конструкции электрической свечи. На тот момент она была первым электрическим источником света. Яблочков получил французский патент №112024 с кратким описанием свечи в ее первоначальных формах и изображением. Свое изобретение он представил на выставке физических приборов в Лондоне. Успех свечи был настолько высок, что заголовки многих газет сообщали об этом изобретении.

23 марта 1972 года постановлением Совета министров СССР на базе Тюменского педагогического института был организован Тюменский государственный университет. Первых студентов вуз принял еще в 1930-м, тогда институт назывался Агропедагогическим. Это было первое высшее учебное заведение в городе. Спустя 4 года учреждение переименовали в Тюменский педагогический институт. Сюда приезжало множество специалистов, началась научно-исследовательская деятельность. С началом войны десятки преподавателей и студентов ушли на фронт. Учебный корпус был отдан под госпиталь. С 1945 по 1970 год педагогический институт значительно изменился. А уже с 1973 года работал в новом статусе — университета.

Фото wikipedia.org

23 марта 2001 года орбитальную станцию «Мир» свели с орбиты и затопили в Тихом океане. Базовый блок станции был выведен на орбиту Земли еще 20 февраля 1986 года. За все время эксплуатации здесь побывало 139 российских и зарубежных исследователей космоса. Были выполнены 23 международные программы экспериментальных исследований, 16,5 тысячи исследований, 78 выходов в космос. В конце 1990 года на борту станции стали возникать различные проблемы, связанные с выходом из строя приборов и систем. Уже спустя 15 лет работы станция не могла функционировать должным образом. С каждым годом ее состояние ухудшалось, а «спасение» «Мира» было весьма дорогим. Поэтому в январе 2001 года было подписано постановление о прекращении работы станции «Мир». Орбитальная лаборатория весила 140 тон, хотя до воды долетело лишь 12 тонн — остальное сгорело в атмосфере.

Выражение «О.К.» и сетка на футбольных воротах

23 марта 1839 года считается днем рождения популярного во всем мире выражения «O.K.», которое сегодня повсеместно используется как «о’кей». Существует множество версий, как появилось это сокращение. Одни считают, что от шуточного сокращения неправильно написанного «all korrect». Нью-йоркские демократы полагают, что «ОК» возникло из-за клуба The Democratic OK Club. «OK» — городок Old Kinderhook, в котором родился восьмой президент США Мартин Ван Бюрен. Греки заявили, что «о’кей» произошло от словосочетания «ola kala», означающего «все хорошо». Но и латиняне писали «omnia correcta», а финны говорили «oikea», что означало «правильно».

23 марта 1891 года в Англии впервые использовали сетку на футбольных воротах. В этот день состоялся футбольный матч между сборными Севера и Юга Англии. Ранее ворота представляли собой две вкопанные в землю деревянные палки и веревку, натянутую между ними. В 1890-м инженер Броди из Ливерпуля изобрел и запатентовал сетку для ворот, которая и была впервые использована в том историческом матче в марте 1891 года. С тех пор правила футбола часто менялись и совершенствовались, но неизменным оставалось одно — забить в ворота.

Фото Agostino64 / wikipedia.org

23 марта 1900 года археологи обнаружили на острове Крит остатки легендарного Лабиринта — дворца Минотавра. Артур Джон Эванс был хранителем археологического музея в Оксфорде, он и начал раскопки. К тому времени Эванс был уже признанным ученым-археологом. На острове он работал с перерывами на протяжении 30 лет. У развалин города Кносса археологи обнаружили остатки дворца Минотавра. Также были найдены другие дворцы, виллы, каменные дома, множество строений на пространстве 500 тысяч квадратных метров. В результате была открыта неизвестная древняя цивилизация, которая существовала между первобытными эпохами и античностью.