Строго по конспектам Лямсы: «Салават» добывает первую победу над «Трактором» в усыпительном матче

Уфа добыла первую победу над «Трактором» в самом усыпительном матче плей-офф

Перед стартом серии эксперты, журналисты и даже сам наставник уфимцев Томи Лямса признавали, что в отсутствие иностранцев Уфе придется довольствоваться статусом андердогов. Вчера мы увидели, что без иностранцев Уфе есть что предложить Челябинску. Это далеко не тот хоккей, который хочется смотреть болельщикам, но в нынешних реалиях результат важнее. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итог первого поединка «Салавата» и «Трактора».

Легионеры «Трактора» уже не помощники?

Перед стартом второго раунда шансы выстоять для обескровленного «Салавата Юлаева» все эксперты сводили к минимуму. Логично: челябинцы своих ведущих легионеров удержать сумели, а те неплохо послужили в разгроме «Нефтехимика» (4-0 в серии) в первом раунде поей-офф.

И если на фоне «Сибири», которая тоже осталась без легионеров, эти потери еще нивелировались общим уровнем команды и неожиданно найденными дополнительными ресурсами у Александра Кадейкина и Виктора Тихонова, то с «Трактором» такой фокус уже вряд ли пройдет. На второй раунд нужны новые козыри от Томи Лямсы. Вопрос — есть ли они у него в рукаве?

«Думаю, в этом противостоянии мы будем андердогом, — заявлял Лямся перед стартом серии. — У соперника четыре хорошо играющих звена, отличное большинство, хороший голкипер, поэтому нам будет непросто.

Фото vk.com/hcsalavat

С другой стороны, как оказалось и в Челябинске тоже не все так уж гладко. По информации уфимского издания «Горобзор», в «Тракторе» тоже происходят интересные процессы: после скачка курсов валют руководители «Трактора провели несколько бесед с иностранцами, а их зарплаты проиндексировали в рублях, учитывая скачки на валютном рынке. Однако по информации источника в КХЛ отказались умещать дополнительные «непредвиденные расходы», так что положение в «Тракторе» сейчас шаткое и большой вопрос, стоит ли уже надеяться и челябинцам на своих иностранцев?

Впрочем, вчерашняя игра уже показала, что вопрос легионеров сейчас не определяющий — чехи и финны Челябинска отыграли так, что инсайд уфимской прессы все больше выглядит правдой. Гика и Седлак оказались тенью, не готовыми биться на победу. На первый план вчера вышла предельно строгая игра Уфы по заданию тренера — аккуратно в обороне, накрывая шайбы и не рискуя.

Игра «Салавата Юлаева» вчера была больше похоже на автобусную парковку, но при этом сложно винить тренерский штаб. Томи Лямса и его помощники распорядились оставшимся материалам по мере его возможностей и выиграл за счет единственной шайбы, забитой в контратаке — иначе с «Трактором» действовать самоубийственно.

Скучнейшее зрелище нынешнего плей-офф. Но только так Уфа может взять свои победы

Пожалуй, ничего более скучного и усыпительного в этом розыгрыше Кубка Гагарина, чем первый период вчерашнего матча, не было. Единственный голевой момент, который создал «Трактор» за три секунды до сирены — вот, чем могут гордиться команды. В остальном же это было крайне непонятное зрелище с перекидыванием шайбы в средней зоне и прокатами без моментов.

А вот после первого перерыва мы наконец увидели первый голевой момент у Уфы, и тот сразу же обернулся голом — это Степан Санников замкнул на пятаке и еще долго непонимающе смотрел на ворота. Кажется, нападающий «Салавата» сам не мог понять, забил он или нет. Дело в том, что в момент накатывания на ворота он был спиной к воротам и не видел, куда полетела шайба.

Уфимцы даже не пытались скрыть свои намерения играть вторым номером от соперника, и выжидать свои шансы. Вот только «Трактор» ожидаемого штурма тоже не предлагал и больше возился с шайбой.

Так после двух периодов статистика по броскам в створ ворот составляла всего 12-13 в пользу «Салавата». При этом Уфа многое блокировала — 15 перекрытых бросков «Трактора».

А впервые в неравных составах команды сыграли и вовсе только в начале третьего периода. Лукаш Седлак отравился отдыхать, но «Салават Юлаев» даже при игре 5 на 4 играл скорее осторожно, боясь ошибиться, чем созидать. Создавалось впечатление, что Уфа была согласна на сохранение своего минимального преимущества уже в середине игры.

Иностранные хоккеисты «Трактора» будто даже не пытались показать хоть какой-то игры. Даже два уфимских удаления завершились ничем. Самым опасным моментом при этом осталось убегание Башкирова один в ноль с Романом Виллом.

«Это был лишь первый матч. Но порой и андердоги выигрывают серию. У нас есть план, и мы будем от него отталкиваться», — заявил после игры Томи Лямса.

Опытный Шарыченков раскрывается без давления статуса бэкапа

Нельзя не отметить во вчерашнем поединке Александра Шарыченкова, выручившего как минимум в трех голевых моментах и заработавшего первый «сухарь». В Уфе уже давно привыкли, что в играх на выбывание место Юхи Метсолы в воротах беспрекословно. Но не в этот раз. Здесь вынужденное импортозамещение прошло как минимум без большого проседания.

Фото vk.com/hcsalavat

В регулярном чемпионате у Шарыченкова 17 игра и процент отраженных бросков на уровне 91.4%. В пяти играх нынешнего Кубка Гагарина у процент заметно приличнее — 93.3% и уже 125 отраженных бросков. Похоже, что отбытие иностранцев благотворно влияет не только на молодых хоккеистов «Салавата», на которых вдруг упала большая ответственность, но и на вполне опытного Александра (ему 30 лет). Только через такие ответственные матчи хоккеисты готовы вытаскивать из себя все свои ресурсы. Именно это сейчас и происходит с игроками «Салавата Юлаева».

Эрик Добролюбов