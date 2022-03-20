Видео недели: сахарный ажиотаж, погребенные под снегом и Достоевский в Италии

Топ видео недели по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

В поддержку российских военных

В понедельник вечером огни нижнекамской телевышки окрасились в цвета российского флага. Кроме того, с помощью специальной программы на конструкции появились буквы Z и V — отличительные символы российских военных. Специальную подсветку на башне нижнекамский телецентр включает по знаменательным датам и календарным праздникам, таким образом поздравляя горожан с Новым годом, 9 Мая или Днем семьи.

За сахаром — как в 90-е

Соцсети на этой неделе заполонили видео из магазинов, где посетители мгновенно разбирают выставленный на полки сахарный песок. Почти все покупатели — пенсионеры. Буквально за несколько минут они сметают весь товар с прилавков. Кадры сняты в московских, самарских, тольяттинских и еще во многих магазинах страны. В одном из московских торговых центров покупатели даже устроили потасовку из-за того, что кому-то не досталось упаковки с сахаром.

В комментариях пользователи пишут, что картина напоминает 90-е годы. Кто-то возмущается, что сами же пенсионеры, создавая такой ажиотаж, провоцируют поставщиков поднимать цены. При этом повода для паники никакой — ретейлеры ежедневно поставляют в сети тонны продукта.

Снега — по самую крышу

Дома в трех башкирских селах на этой неделе замело снегом во время сильного бурана почти по самую крышу — высота заносов порой достигала 3 метров. Больше всего не повезло строениям на краю деревень — они более открыты ветру. Коммунальным службам потребовалось несколько дней, чтобы расчистить улицы и откопать дома после разгула стихии.

В городе Сочи снежные ночи

Природный коллапс произошел и в Сочи — город буквально завалило снегом. По словам жителей курорта, такого явления в это время года они не видели много лет. Снежные осадки пришли на черноморское побережье еще в среду, но в ночь на пятницу их выпало столько, что высота покрова местами составляла 25 сантиметров. Шокированные сочинцы стали делиться съемками аномального явления в соцсетях. На дорогах значительно выросло количество ДТП, в аэропорту отменили несколько рейсов, часть перевели на запасной — в Минводы, на некоторых маршрутах на время приостановили движение общественного транспорта.

Достоевский в Италии

В Сети и во многих СМИ на этой неделе появилось видео, как в Италии известный уличный художник Йорит рисует мурал с Федором Достоевским. Портрет писателя появился на фасаде технического института в западном пригороде Неаполя. Свой выбор в пользу именно Федора Михайловича художник сделал после того, как университет Милана запретил лекции о классике русской и мировой литературы Федоре Достоевском.

— Меня очень поразила оплошность Миланского университета Бикокка, который сначала приостановил курс по Достоевскому, а затем попросил восстановить его, но интегрировав с украинскими авторами. Я хочу отправить послание, что культура — не скольжение по поверхности и не диалектальный загончик, — пояснил свое решение автор.

На щеках Достоевского Йорит оставил свою «визитную карточку» — красные полосы. Они есть на всех портретах, созданных им, в том числе и на 60-метровом мурале Юрия Гагарина, который художник создал в подмосковной Трехгорке. Официально открыть мурал с портретом русского классика художник планирует 25 марта.

В ответе за тех, кого сбили

В начале недели в соцсетях Нижнекамска появилось видео со спасением раненного лисенка. Вероятно, его сбил автомобиль на трассе, животное перенесли с проезжей части на остановку и прикрыли курткой. Там он и мерз, пока на помощь не пришли волонтеры. Лисенка отвезли в ветеринарную клинику, у него обнаружили несколько рваных ран, сделали уколы с анестетиком и антибиотиком. Пока зверь живет в доме у своей спасительницы — волонтера Любови Плехановой. После его поправки женщина планирует выпустить лиса в лес.

Весна — время пробуждений

А в московском зоопарке на этой неделе из спячки вышли сурки — на две недели раньше обычного. Момент, как один из трех зверьков, обитающих в зоосаде, выглянул из своей норы, попал на камеры видеонаблюдения, установленные неподалеку. Причиной столь раннего пробуждения стала теплая погода, установившаяся в столице. Работники зоопарка говорят, что в скором времени ждут пробуждения енотов, бурундуков, ежей, тушканчиков и медведей.



На днях в зоопарке Ижевска вышли из зимнего сна барсуки Федя и Шура. Они стали первым из обитателей этого зоосада, кто пробудился этой весной от спячки. В прежние годы самым первым просыпался бурый медведь по имени Гоша, говорят сотрудники заведения. Они считают, раз животные вышли из своих зимних укрытий, значит скоро растает снег и придет весеннее тепло.

Овечкин — в тройке сильнейших

На этой неделе российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за хоккейный клуб «Вашингтон», занял третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. В матче против команды «Нью-Йорк Айлендерс» он забил свой 767-й гол, обойдя знаменитого чеха Яромира Ягра. На первом месте пока канадцы — Уэйн Гретцки с 894 голами, за ним идет Горди Хоу, у которого 801 успешное попадание в ворота соперника. Момент ликования россиянина разлетелся по спортивным СМИ.

Чтобы не затоптали футболисты

Между тем нападающий «Рубина» Виталий Лисакович на этой неделе оказался во многих соцсетях благодаря спасению мышонка. Грызун оказался на поле перед началом матча с командой «Ростов». Футболист аккуратно взял мышь и передал в руки одного из администраторов, чтобы во время игры ее случайно не затоптали. Удача нашей команде, правда, в этот вечер не улыбнулась: казанцы уступили соперникам — 2:1.