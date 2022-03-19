«Тантана-2022»: триумф ТЮЗа и экспертность Камаловского

Театральная премия Татарстана вводит эксперименты и не возвращает критиков

На этой неделе определились кандидаты на театральную премию Министерства культуры РТ «Тантана» («Триумф»). Среди 17 номинаций теперь уже точно нет «События», пропала возможность что-то выиграть театральным критикам, зато появился «Эксперимент», явно вдохновленный «Золотой маской». Кто в передовиках лицедейского искусства — выяснял корреспондент «Реального времени».

Никакого кумовства!

Если в 2020-м премию вручали онлайн, а в 2021-м победителей объявляли врачи, то в этом году организаторы пошли дальше в своих опытах и поменяли место действа. Вместо привычной большой сцены театра имени Камала вручение премий пройдет в Набережночелнинском государственном татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова, который въехал в новое здание в сентябре 2020 года.

На что обращаешь сразу внимание — несмотря на то, что в комиссии премии заседают два сотрудника Камаловского театра, среди номинантов его артистов тоже всего два. Никакого кумовства! В номинации «Дебют» — это Радиф Галимов, игравший главную роль несчастной девушки в «Бичара кыз» (его играют в музее «Шәрык клубы», воссоздавая в причудливой манере первый публичный татарский спектакль). Сама постановка режиссера Фарида Бикчантаева претендует на победу в номинации «Лучший спектакль малой формы».

Столько же у другого успешного с точки зрения маркетинга театра «Мастеровые». В дебюте — Румиль Исханов («Лафкадио») и сам спектакль — в номинации постановки для детей. Качаловский театр не представлен вовсе.

Постановка режиссера Фарида Бикчантаева претендует на победу в номинации «Лучший спектакль малой формы». Фото: kamalteatr.ru

«Тень» — лучший спектакль года?

При этом больше всего номинантов у казанского ТЮЗа — девять! Возможно, это связано с приходом на пост главного режиссера Радиона Букаева, который дебютировал как главный режиссер в марте 2021-го. Но большинство сконцентрированы вокруг одного спектакля, который по пьесе Евгения Шварца поставил петербуржец Петр Шерешевский.

В «Тени» — это роль второго плана Дарьи Бакшеевой, аналогичные мужские — у Алексея Зильбера и Михаила Меркушина и главная — у Полины Малых. Сама «Тень» — «лучший спектакль малой формы». Актерский ансамбль в «Юбилее ювелира», детский «Удивительный чердак». Безусловный фаворит в крупном формате — «Иваново детство», в котором Ильнар Гарифуллин также номинирован за роль второго плана.

У Альметьевского театра, где нет главного режиссера, но есть энергичная директриса Фарида Исмагилова, восемь позиций. «Лучшая женская роль второго плана» — Наиля Назипова в «Сөюнең соңгы бүләге» испанского драматурга Алехандро Касона, Диляра Фазлыева и Энже Сайфутдинова в недавно вышедшем «Ул әле өйләнмәгән иде». «Лучшая мужская роль второго плана» — Айрат Мифтахов в «Җил артыннан». В ней же играет Динар Хуснутдинов («Лучшая мужская роль»). «Лучшая женская роль» — Мадина Зайнуллина в «Сөюнең соңгы бүләге», Миляуша Хафизова в «Ул әле өйләнмәгән иде». Два последних спектакля также номинированы в категории «Лучший спектакль большой формы».

Актеры Дилюс Хузиахметов и Альбина Шагалиева порознь бьются за «лучшего актера театра кукол». Фото: Василий Иванов

Также в фаворитах — «Экият». Это заслуга спектакля о голоде в Поволжье по повести Галимджана Ибрагимова «Адәмнәр». Актеры Дилюс Хузиахметов и Альбина Шагалиева порознь бьются за «лучшего актера театра кукол», а сама постановка — в списке малой формы. Еще один спектакль для детей — «Один день из жизни улитки». В крупной форме — «Misterioso con anima» Шауоха Ибрагима, в котором нет реплик, а только движения и множество сюжетов. Наконец, в номинации «Эксперимент» оказалась «Страна чудес Алисы».

Кроме того, пять имен в списке можно увидеть у татарского ТЮЗа — здесь преимущество у родившейся после лаборатории «Тамга» постановки «Камыр батыр».

Балет против контемпорари



Отметим, насколько разные люди собрались в списке лучших танцоров. С одной стороны, это классический балет (Аманда Гомес и Вагнер Корвалье в «Спящей красавице), с другой — работающие с современной хореографией Марсель и Мария Нуриевы (перформанс «ДӨР» в пространстве MON), Нурбек Батулла («NAFS» там же). А также Алмаз Хусаинов, воплотивший все артистические ипостаси в «Таң вакыты» Нижнекамского театра, неожиданного для города опыта, многократно попавшего в списки «Золотой маски» этого года.

При этом данных работ нет в «Эксперименте», где упор делается на форму и текст. Это проекты в MON «Педсовет» (играют настоящие учителя) и «Морфемалар» (зрители придумывают новые татарские слова), кариевский «Алтынч[ае]ч» с жестким приговором обществу, «экиятовская» «Алиса» и «Пир/Чума» мензелинского театра.

В проекте в MON «Педсовет» играют настоящие учителя. Фото: instagram.com/mon.kazan

Также будет вручена премия «за заслуги» — «Честь и достоинство». Ее объявят на вручении, номинантов в ней нет, как и в категории «За выдающиеся достижения в сезоне». В этом году вновь нет категории «Событие». Лучшего критика в прошлом году не смогли выбрать из-за «дефицита кадров», обещали изменить условия — но, вероятно, это случится не в 2022-м.

