Кто если не Квартальнов. Почему «Ак Барсу» стоит присмотреться к Андрею Скабелке

Почему приглашение белорусского специалиста может стать лучшим решением Валиуллина

Разговоры о необходимости искать замену Дмитрию Квартальнову на посту главного тренера зазвучали с новой силой после вылета в первом раунде плей-офф. Не впечатляли результаты и на стадии регулярного чемпионата. Ситуация с отказом пожимать руки игрокам «Авангарда» лишь добавила веса в общий котел негатива. А накануне появилась информация, что специалист уже давно ведет переговоры с «Автомобилистом». Спортивная редакция «Реального времени» рассуждает, что пошло не так в карьере Квартальнова в «Ак Барсе» и почему Андрей Скабелка может стать лучшим кандидатом для Казани.

От ЦСКА до «Ак Барса»: Квартальнов не меняется в течение семи сезонов

Когда Дмитрия Квартальнова в 2019 году приглашали на смену ушедшему Зинэтуле Билялетдинову, новый наставник довольно быстро завоевал симпатии казанских поклонников хоккею. Во-первых, он свой — в свитере с белым барсом с честью отыграл четыре года и оставил приятные впечатления — при нем казанцы брали серебро и бронзу Суперлиги.

Во-вторых, всегда болеющий игрой специалист подкупал своим небезразличием и эмоциональностью. Довольно быстро новый наставник очаровал болельщиков своей работой с молодыми хоккеистами — под его руководством заиграли Артем Галимов, Дмитрий Воронков и Даниил Журавлев.

Но очарование быстро стало сходить на нет. На этой троице молодых и дерзких открытия новых «звездочек» закончились, а вот стиль игры у многих начал вызывать неодобрение. Забросы в чужую зону, много борьбы в углах. Классическое «биться-бороться», разбавленное с агрессией на пятаке. При этом общего уровня хоккеистов и длины скамейки ему хватало всегда — генеральный спонсор и оба генменеджера не скупились на приобретения по желанию наставника. В итоге самое высокое достижение специалиста в Казань — финал Восточной конференции. Выше головы он так и не прыгнул.

Общего уровня хоккеистов и длины скамейки ему хватало всегда. Фото ak-bars.ru

Если взять карьеру Дмитрия Вячеславовича в до-казанский период, то самым лучшим результатом для него стал финал Кубка Гагарина во главе с ЦСКА, имеющего гигантский бюджет и полную скамейку звезд. Александр Радулов, Роман Любимов, Антти Пильстрем, Иван Телегин, Сергей Андронов, Никита Зайцев… Это только первые фамилии, которые приходят на ум. Большинство из этих хоккеистов в итоге уедут в НХЛ. С такими внушительными возможностями Квартальнов уступил «Металлургу», который по сути тянула одна супертройка — Зарипов — Мозякин — Коварж.

Мы уже писали в итогах последнего матча, нынешний наставник «Ак Барса» отлично подходит для задач «прыгнуть выше ожидаемого», что он сделал в «Сибири» или в «Северстали». Но в больших клубах и с мастеровитыми хоккеистами он упирается в потолок, поскольку тем непонятны требования играть в «рельсовый» хоккей, который работает в командах с мастерами среднего уровня.

Специалист не меняет свои конспекты из сезона в сезон, а после того, как они не сработали в одной команде, продолжает настойчиво прививать тот же хоккей в следующем сезоне.

Ведущие игроки постоянно уходили из «Ак Барса» без объяснений

Как итог — команды Квартальнова начинают разбредаться. Так случилось и с «Ак Барсом». Хоккеисты один за одним стали перебираться в другие команды и непременно эти переходы сопровождались загадочными формулировками на вопросы о причинах, или просто молчанием хоккеистов.

В первый год работы Квартальнова прямо посередине сезона «Ак Барс» резко решил покинуть Владимир Ткачев, а на вопросы о причинах ловко уходил от ответов. Вместо Ткачева в команду тогда по желанию Квартальнова пришли Владимир Галузин и Степан Санников. Оба оставили удручающее впечатление и уже летом отправились восвояси.

В первый год работы Квартальнова прямо посередине сезона «Ак Барс» резко решил покинуть Владимир Ткачев. Фото ak-bars.ru

Довольно быстро из казанского клуба отправился домой и Вячеслав Основин. А Эмиль Галимов, которого Квартальнов упорно держал в низших звеньях, а тот набирал в команде чуть ли не лучший показатель по очкам, ретировался в Санкт-Петербург через сезон пребывания в Казани.

Апогея ситуация достигла прошлой весной, когда из казанской команды сначала в «Динамо» попросился Станислав Галиев, а вскоре в Челябинске оказался и другой любимец казанской публики, собственный воспитанник — Альберт Яруллин. И хотя позже игрок говорил, что уход в «Трактор» — дело семейное, очевидно никто не поверил. Позже эта череда событий стоила места в клубе Рафику Якубову.

Скабелка — лучший вариант. Все его команды росли, а работать умеет с любым материалом

Сегодня в болельщицких кругах продолжаются разговоры о том, кто бы мог спасти положение. Самый распространенный вариант — возвращение на пост Зинэтулы Билялетдинова хоть и звучит приятно-ностальгически, но имеет нулевые шансы на реализацию. Зинэтула Хайдярович уходил в 2019 году окончательно и без желания возвращаться в хоккей. По некоторым данным, не соглашался на возвращение к тренерской деятельности и на приглашение московского «Динамо». Да и тот же сезон 2018/2019 дал понять, что нового он команде уже ничего не даст.

Вячеслав Быков — вариант хороший, но тоже маловероятный. Этот специалист закончил с хоккеем еще в 2015 году, когда взял Кубок Гагарина с питерским СКА на пике своей карьеры. Если его и стоило приглашать, то еще три года назад, когда Быков активно сотрудничал с «Ак Барсом» и даже подписывал контракт с академией в качестве тренера-консультанта.

Вячеслав Быков — вариант хороший, но тоже маловероятный. Фото ska.ru

Самым интересным вариантом из свободных специалистов сегодня видится приглашение белорусского специалиста Андрея Скабелки, который стабильно доказывал свои возможности и с командами среднего калибра и с топ-клубами.

Именно Скабелка принял «Сибирь» после Дмитрия Квартальнова в 2014 году, в первый же сезон вывел новосибирцев в плей-офф, где выбил «Ак Барс» в первом раунде (4:2), а после дошел до финала Востока и взял «бронзу» со скромной новосибирской командой. После того, как Скабелка покинул «Сибирь» здесь началось затяжное безвременье с тремя сезонами без плей-офф.

В «Барысе» (2018 — 2020) белорус тоже отработал более, чем удачно. В двух сезонах подряд при нем казахстанская команда занимала второе место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и дважды дошла до второго раунда плей-офф. Лучших результатов команда из Нур-Султана в истории выступлений в КХЛ не видела.

С «Локомотивом», отнюдь не напичканном звездами в прошлом сезоне и вовсе добрался до финала Западной конференции, где на тоненького уступил ЦСКА. Да, второй сезон получился не таким удачным, но времени Скабелке выправить ситуацию так и не дали, сняв его с поста через два месяца после начала сезона.

Неудачной страницей в карьере Скабелки можно назвать разве что его короткий период в «Авангарде» в 2017 году, откуда его фактически «слили», так что конечного результата мы там зафиксировать не можем.

В «Барысе» (2018 — 2020) белорус тоже отработал более, чем удачно. Фото hcbarys.kz

Хоккей Скабелки агрессивный с высоким прессингом и предполагает быстрый прогресс хоккеистов, которые еще вчера никем всерьез не рассматривались. При этом специалист не вводит такой тотальный лимит на творчество впереди.

Единственный момент, который может настораживать, так это непростой характер 51-летнего специалиста. Известно, что все тот же Владимир Ткачев покидал Ярославль не в лучших отношениях со Скабелкой. А ситуация в «Авангарде» в 2017 году, когда игроки ходили жаловаться на тренера к руководству клуба (информация не подтверждена) тоже может настораживать. Но там и команда была та еще — все помнят скандал с новогодним корпоративом.

Впрочем, с тех пор Андрей Владимирович отработал уже в двух клубах, и хоккеисты под его руководством только росли и никаких подобных инцидентов не случалось.

Большим преимуществом белорусского специалиста может стать и его скромность в плане запросов. Вряд ли у финансовые большие финансовые запросы на укрепление состава (а это в нынешние времена очень важно). Наставник умеет работать с тем материалом, который ему предоставили, и готовить из него конфетку.