Русские в Германии: усталость от беженцев, закупки газа впрок и дефицит масла

Бывшие россияне, как и коренные немцы, сетуют на рост энерготарифов и цен на продукты

На фоне масштабной антироссийской кампании Запада в ряде стран зафиксировали случаи дискриминации наших соотечественников. «Реальное время» пообщалось с некоторыми татарстанцами за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним и другим «русским» за последние недели? Сегодня на вопросы ответили наши бывшие земляки, живущие в Германии в городах Франкфурт-на-Майне и Дюссельдорф.

«Одни благодарят, другие хамят и требуют шикарные виллы»

Бывшая жительница Татарстана Алсу Фатыхова переехала в Германию 25 лет назад. Вышла замуж, воспитывает сына, семья живет во Франкфурте-на-Майне. Население города на 70% состоит из приезжих со всех уголков мира, в том числе и из бывших советских республик. Возможно, этим и объясняется тот факт, что случаев дискриминации по отношению к «русским» здесь практически не было, говорит Алсу:

— В большинстве своем они случаются в больших городах, таких как Берлин или Гамбург. А в маленьких, и уж тем более в деревнях — жизнь идет тихо-мирно. У каждого своя жизнь, свои проблемы, — рассказала экс-россиянка.

В числе других волонтеров девушка помогает беженцам с Украины, в основном женщинам с детьми. Их встречают, предоставляют одежду, жилье. Жители города по желанию приносят продукты, детские вещи и одежду для взрослых. Однако, как выяснилось, не всех устраивает такой прием — некоторые рассчитывали на другие условия жизни.

— Беженцев приезжает много, и некоторые города даже начали закрывать. Нашего города закрытие уже коснулось. Среди приехавших с Украины я вижу разных людей: одни относятся с большим уважением и благодарностью к тому, что для них делают. Другие же, напротив, хамят, нагло требуют предоставить им шикарные виллы, не соглашаются жить в лагерях для беженцев. Но здесь нет такого разделения — бедный или богатый, Германия предоставляет всем равные права. Первый поток беженцев радостно встречали, старались всем помочь, а когда был следующий, на второй неделе — пыл уже поубавился, — отметила Алсу.

Жители города по желанию приносят продукты, детские вещи и одежду для взрослых. Фото: rusverlag.de

«Приезжие стали навязывать немцам свои правила, качают права»

По ее мнению, немцы просто устали от бесконечного потока беженцев. Сначала убежище в Германии искали жители Ближнего Востока и Африки. Потом — сирийцы и афганцы, теперь — украинцы. Усталость эта в большей степени вызвана поведением самих мигрантов, считает Алсу:

— Приезжие стали навязывать немцам какие-то свои правила, традиции, выставляют требования, качают свои права. И, получается, что они на своей родной земле уже не могут чувствовать себя как немцы. Но ведь давно известно, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят, а сейчас выходит наоборот. Проживая здесь, в таком мультиэтническом многообразии столько лет, скажу, что отношение ко всему происходящему, не только сейчас, но и в принципе всегда, зависит от каждого человека — его культуры, воспитания, ума.

Сама Фатыхова давно стала гражданкой Германии, выучила немецкий, свободно говорит на нем. Периодически встречается с другими земляками из родной республики. Что интересно, говорит она: «Иногда стычки, конечно же, не серьезные, не политические, а больше бытовые, бывают и между самими бывшими татарстанцами, может, что-то не поделили. Но эти споры быстро утихают, и каждый продолжает спокойно жить».

В беседе Алсу подчеркнула, что ни она сама, ни другие русскоговорящие знакомые, живущие во Франкфурте, за последнее время ни разу не сталкивались с какими-то случаями русофобии или проявления агрессии к россиянам. Но о нескольких инцидентах ей все же приходилось слышать:

— Да, поначалу такие случаи были. Говорили, что частная клиника отказалась лечить русских больных. А где-то магазин заявил, что будет уничтожен весь товар, привезенный из России. Но власти города быстро пресекли эту дискриминацию. И это единичные случаи, это не означает, что такое сплошь и рядом по всей Германии. Со мной рядом работают и те, кто поддерживает Россию, и те, кто — нет, но у нас в офисе эта тема закрыта, мы вне политики. Простые немцы не встают ни на чью из сторон, а просто выражают сочувствие.



Немцы просто устали от бесконечного потока беженцев. Фото: AP

Немцы уже включили режим экономии

Что касается санкций против России, то эти меры уже вызвали негативные последствия для самих же стран Европы, говорит Алсу. Население Франкфурта-на-Майне, опасаясь большого скачка цен, начало закупаться впрок газом в баллонах для газовых печей, на которых готовят гриль или барбекю. Что касается газового отопления домов, то повышение тарифов ожидается уже с апреля. Так что немцы уже включили режим экономии — стали снижать объемы потребления газа, а также света и воды.

— Вода просто так здесь не течет — здесь все ресурсы стараются сберечь и не тратить попусту. Очень сильно подорожал бензин. Но у многих электромобили или вообще велосипеды. Нас, наверное, ко всему этому подготовили два года пандемии, которые закалили немцев. И может быть, поэтому среди населения паники никакой нет, как и во время локдауна — никто не бегал за туалетной бумагой, не кричали, что нам плохо. Немцы очень дисциплинированный и очень экономный народ.

В Германии прогнозируют и повышение цен на муку, а значит подорожает и хлеб, отмечает собеседница издания: «Но и здесь немцы не стали устраивать истерики — стали печь хлеб сами, дома. Правда, страдает другая отрасль — производство мебели, потому что почти вся древесина завозилась из России. Мебельные фабрики также работали на Украине, выполняли заказы жителей Европы. Нам пришлось отменить заказ мебели для детской, потому что ее должны были делать на Украине».

Тем не менее, в разговоре Алсу Фатыхова не раз выражала надежду — свою и друзей, что эта кризисная ситуация временная, и скоро все вернется на круги своя.

«Мужа на работе даже спрашивали: «Как вы себя чувствуете»

Еще одна бывшая жительница Татарстана — Светлана Новикова — уехала из Казани два года назад и сейчас живет в Дюссельдорфе. «Это очень многонациональный, мультикультурный город, — рассказала она, — Помимо коренных немцев, здесь по соседству живут несколько крупных общин — и русские, и японцы, и приезжие из стран Ближнего Востока, и другие народы.

— Отношение к русским — абсолютно нормальное. Лично я, моя семья и русские друзья здесь ни разу не испытали никаких признаков дискриминации, негативного отношения, не было даже косых взглядов в нашу сторону. Мои дети ходят в немецкий садик — никакого дискомфорта, воспитатели общаются, как со всеми детьми. Дети наших друзей ходят в школу, и там тоже все нормально. Моего мужа на работе даже спрашивали: «Как вы себя чувствуете, нужна ли вам какая-то помощь, может психологическая поддержка, все ли в порядке?». Нам поддержка не требовалась, поэтому больше разговоров не было. А еще мужу сообщили, что ему с марта повысили зарплату. Следовательно, никто его увольнять не собирается, никаких ущемлений.



Помимо коренных немцев, здесь по соседству живут несколько крупных общин — и русские, и японцы, и приезжие из стран Ближнего Востока, и другие народы. Фото chaika.ru

Как рассказала Светлана, по сообщениям ее друзей, живущих не только в Дюссельдорфе, но и других городах и работающих в разных сферах экономики, массовых случаев русофобии они тоже не замечали. Например, один из бывших русских занимается сборкой мебели, работает во многих районах города, бывает в разных семьях, но, по его словам, «все вежливы, никто не отказывается от услуг, никакой злости или негатива».

«Все масло буквально сметают с прилавков»

Если Франкфурта-на-Майне, по словам его жительницы, подорожание энергоресурсов пока не коснулось, то в Дюссельдорфе, по словам Светланы, цены на бытовой газ уже пошли вверх, а кроме того резко подскочила стоимость топлива.

— Сильно и быстро дорожает бензин. У нас нет автомобиля, поэтому эта проблема меня не сильно беспокоит. Но вижу, как другие люди негодуют и переживают по этому поводу. Также начали повышать цены на газ — стоимость выросла в два раза, а к концу года поговаривают о повышении уже в четыре раза. И местное население готовится к холодной зиме. Конечно, в большей степени это коснется тех, в чьих домах газовое отопление.

Как заметила жительница Германии, дороже стали и некоторые продукты — больше всего цены поднялись на подсолнечное масло и муку.

— Все подсолнечное масло буквально сметают с прилавков, оно становится прямо дефицитом. Хотя в Европе по отношению к продуктам питания такого давно не было. Но это масло сейчас не найти, только оливковое стоит везде, — рассказала она.

Неустановленные лица подожгли вход в спортзал российско-германской школы имени Ломоносова. Фото: GordonLemm / Twitter

Сотни жалоб в посольство России на дискриминацию

Между тем в адрес российского посольства в ФРГ в эти дни обратились уже сотни бывших соотечественников, живущих в Германии с жалобами на случаи дискриминации. Об этом сообщил глава посольства в Берлине Сергей Нечаев. По его словам, случаи русофобии и дискриминации касаются бытового хулиганства, русскоязычных детей ущемляют в школах, есть факты увольнения с работы, несколько случаев отказа в предоставлении медицинской помощи.

Один из крупных инцидентов произошел 11 марта в Берлине. Неустановленные лица подожгли вход в спортзал российско-германской школы имени Ломоносова. Ведется следствие, по предварительной версии полиции Берлина, причиной поджога стал политический мотив.

О фактах дискриминации русских пишут и немецкие СМИ. Так Die Welt сообщило, что нападки на россиян начались еще в конце февраля, а в работе у полиции уже находятся почти 320 дел, связанных с действиями против русскоязычных граждан — от угроз в соцсетях до нападений и причинения ущерба. Обеспокоенность из-за роста русофобских настроений также выразили несколько религиозных и общественных организаций ФРГ.