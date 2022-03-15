Ирек Зиннуров: «Крымские команды в чемпионате России? Почему бы нет?»
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В нынешний уик-энд казанский бассейн «Оргсинтез» станет хозяином «Финала четырех» открытого чемпионата России по водному поло. В гости к действующему чемпиону России — «Синтезу» приедет его соперник по полуфиналу, питерская «Балтика», а также волгоградский «Спартак» и «Динамо-СШОР» из Астрахани. Подробности — в материале «Реального времени».
Максим Осмоловский: «Нам нужна только победа»
Чемпионаты России по хоккею с мячом и с шайбой находятся на стадии четвертьфинальных матчей. Регулярные турниры по баскетболу, волейболу, гандболу даже не закончились, чтобы команды уже вошли в стадию плей-офф. А водное поло уже готово определять лауреатов чемпионата страны, после чего разыгрывать Кубок России.
Как рассказал директор «Синтеза» Максим Осмоловский, связано это с тем, что календарь внутренних соревнований был сверстан с учетом интересов сборной страны, которой предстояло участвовать в чемпионате мира, перенесенном с 2021 года. (Кстати, пока что сборная России состоит в числе участниц, правда, в привычном для нас в последнее время состоянии: без государственных атрибутов — названия, символики, гимна). Менять календарь не стали, и он предусматривает, что после чемпионата страны в середине апреля будет розыгрыш национального Кубка, который пройдет по схеме, когда семь российских команд соберутся в двух городах по четыре и три команды, а далее лучшие две команды будут бороться за почетный трофей.
Касаемо розыгрыша самого «Финала четырех», то по расписанию в пятницу, 18 марта, состоятся полуфиналы, в 16.30 сыграют «Спартак-Волгоград» и «Динамо СШОР» из Астрахани, а в 19.00 «Синтез» встретится с «Балтикой». В субботу, 19 марта, состоятся финал и матч за третье место.
Вход на матчи будет свободным, однако трибуны могут быть заполнены только на 50%. «Финал четырех» будет транслироваться в интернете и на телеканале «ТНВ», который покажет обе игры «Синтеза».
— Ни у одной из команд нет права на ошибку. Будем стараться, у нас просто нет выбора. Нам нужна только победа. Защитить титул всегда сложнее, чем его завоевать, — добавил Осмоловский.
Реваз Чомахидзе: «Играть ответственные матчи в родных стенах — это огромное удовольствие»
Главный тренер «Синтеза» Реваз Чомахидзе отметил, что к «Финалу четырех» команда подошла без травм, в оптимальном составе:
— У нас был очень интенсивный период, были изменения в работе, вызванные сменой тренера. Но все прошло более чем хорошо, я доволен работой команды, надеюсь, что она даст свои плоды, несмотря на тот небольшой срок, который мы пока вместе провели, — высказался Реваз Чомахидзе.
При этом тренер пояснил, что нестабильные последние результаты команды связаны с изменениями, которые он начал вводить после прихода на пост в январе. Тем не менее весь процесс подготовки, запланированный на этот период, выполнен. Лишним напоминанием о том, что проходящих игр нет и не может быть, стала ничья в домашней встрече с ЦОП Москомспорта, из-за которой казанцы потеряли первое место по итогам регулярного чемпионата. Дополнительной мотивацией для игроков станет проведение матчей в родных стенах.
— Поверьте, играть такие ответственные игры в родных стенах — это огромное удовольствие для любого спортсмена. Это станет большим подспорьем для игроков «Синтеза». Надеюсь, что каждый из них подойдет к финалу в своей лучшей форме, — заключил главный тренер казанского клуба.
На вопрос корреспондента «Реального времени» о впечатлениях о дебюте сборной России в новом олимпийском цикле, Чомахидзе охарактеризовал гостевой матч Мировой Лиги с Хорватией (9:11) тем, что «у сборной России есть потенциал. Хорватия является одним из грандов в нашем виде спорта, всегда претендуя на самые высокие места, и то, что россияне на равных играли с ней в гостевом матче в Загребе, говорит о потенциале вашей сборной. Который был продемонстрирован еще во время квалификационного олимпийского турнира, когда уступили той же Хорватии, только в серии пенальти. Эта тема всегда обсуждается, что российского водного поло не хватает на международной арене».
Ирек Зиннуров: «Большое спасибо нашим спонсорам за поддержку в такие сложные времена»
Президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров, находясь в офисе Россотрудничества в столице Азербайджана Баку, был в этот день по-кавказски щедр на добрые слова и пожелания. «В этом сезоне мы пережили большое количество побед, были и обидные поражения, произошла смена главного тренера по ходу сезона, и вот мы подошли к финишной черте. Сейчас мы подошли к финалу. Задачи, естественно, максимальные. В родных стенах от нас все ждут только золота. Понимаем, что это будет непросто, соперники очень серьезные, горящие желанием отобрать у нас этот титул, но у нас нет другого пути, кроме как алга! Хотелось бы сказать большое спасибо, нашим спонсорам, группе компаний «ТАИФ», предприятию «Казаньоргсинтез», «СИБУР Холдингу», лично Руслану Альбертовичу и Альберту Кашафовичу Шигабутдиновым, которые не оставляют нас в эти непростые времена», — заявил Зиннуров, поблагодаривший также правительство Татарстана и руководство спортивного министерства республики.
— Сейчас нужно пересмотреть график соревнований и отпусков. Учитывая, что международных соревнований, скорее всего, не будет, наверное, надо устраивать турниры внутри страны с приглашением иностранных клубов, а также выезжать туда, куда можно. Есть великолепные бассейны в Азербайджане, Беларуси и других странах, которые готовы нас принять. Нужно сделать так, чтоб игр было как можно больше, — отметил он.
На вопрос корреспондента «Реального времени» о возможности включить в число участников чемпионата России команды острова Крым, Ирек Зиннуров отметил, что крымчане уже достаточно долгое время выступают в любительском чемпионате России по водному поло, причем представлены там двумя команды Крыма и Севастополя. Раз уж речь зашла о неминуемости санкций, ограждавших все спортивные федерации России от такого шага, то они уже обрушились на страну в полной мере. Поэтому, как говорится, семь бед — один ответ:
— Почему бы нет. Я сам выступал там, это хорошая база, особенно в летний период. Было очень много зрителей, особенно туристов. Правда, сейчас там находится дельфинарий, может, сейчас нас запустят вместо дельфинов? — пошутил Зиннуров.
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