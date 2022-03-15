Ирек Зиннуров: «Крымские команды в чемпионате России? Почему бы нет?»

Ватерполисты отстреляются первыми из командных видов спорта

Фото: Ринат Назметдинов

В нынешний уик-энд казанский бассейн «Оргсинтез» станет хозяином «Финала четырех» открытого чемпионата России по водному поло. В гости к действующему чемпиону России — «Синтезу» приедет его соперник по полуфиналу, питерская «Балтика», а также волгоградский «Спартак» и «Динамо-СШОР» из Астрахани. Подробности — в материале «Реального времени».

Максим Осмоловский: «Нам нужна только победа»

Чемпионаты России по хоккею с мячом и с шайбой находятся на стадии четвертьфинальных матчей. Регулярные турниры по баскетболу, волейболу, гандболу даже не закончились, чтобы команды уже вошли в стадию плей-офф. А водное поло уже готово определять лауреатов чемпионата страны, после чего разыгрывать Кубок России.

Как рассказал директор «Синтеза» Максим Осмоловский, связано это с тем, что календарь внутренних соревнований был сверстан с учетом интересов сборной страны, которой предстояло участвовать в чемпионате мира, перенесенном с 2021 года. (Кстати, пока что сборная России состоит в числе участниц, правда, в привычном для нас в последнее время состоянии: без государственных атрибутов — названия, символики, гимна). Менять календарь не стали, и он предусматривает, что после чемпионата страны в середине апреля будет розыгрыш национального Кубка, который пройдет по схеме, когда семь российских команд соберутся в двух городах по четыре и три команды, а далее лучшие две команды будут бороться за почетный трофей.

Касаемо розыгрыша самого «Финала четырех», то по расписанию в пятницу, 18 марта, состоятся полуфиналы, в 16.30 сыграют «Спартак-Волгоград» и «Динамо СШОР» из Астрахани, а в 19.00 «Синтез» встретится с «Балтикой». В субботу, 19 марта, состоятся финал и матч за третье место.

Вход на матчи будет свободным, однако трибуны могут быть заполнены только на 50%. «Финал четырех» будет транслироваться в интернете и на телеканале «ТНВ», который покажет обе игры «Синтеза».

— Ни у одной из команд нет права на ошибку. Будем стараться, у нас просто нет выбора. Нам нужна только победа. Защитить титул всегда сложнее, чем его завоевать, — добавил Осмоловский.

Реваз Чомахидзе: «Играть ответственные матчи в родных стенах — это огромное удовольствие»

Главный тренер «Синтеза» Реваз Чомахидзе отметил, что к «Финалу четырех» команда подошла без травм, в оптимальном составе:

— У нас был очень интенсивный период, были изменения в работе, вызванные сменой тренера. Но все прошло более чем хорошо, я доволен работой команды, надеюсь, что она даст свои плоды, несмотря на тот небольшой срок, который мы пока вместе провели, — высказался Реваз Чомахидзе.

При этом тренер пояснил, что нестабильные последние результаты команды связаны с изменениями, которые он начал вводить после прихода на пост в январе. Тем не менее весь процесс подготовки, запланированный на этот период, выполнен. Лишним напоминанием о том, что проходящих игр нет и не может быть, стала ничья в домашней встрече с ЦОП Москомспорта, из-за которой казанцы потеряли первое место по итогам регулярного чемпионата. Дополнительной мотивацией для игроков станет проведение матчей в родных стенах.



— Поверьте, играть такие ответственные игры в родных стенах — это огромное удовольствие для любого спортсмена. Это станет большим подспорьем для игроков «Синтеза». Надеюсь, что каждый из них подойдет к финалу в своей лучшей форме, — заключил главный тренер казанского клуба.

На вопрос корреспондента «Реального времени» о впечатлениях о дебюте сборной России в новом олимпийском цикле, Чомахидзе охарактеризовал гостевой матч Мировой Лиги с Хорватией (9:11) тем, что «у сборной России есть потенциал. Хорватия является одним из грандов в нашем виде спорта, всегда претендуя на самые высокие места, и то, что россияне на равных играли с ней в гостевом матче в Загребе, говорит о потенциале вашей сборной. Который был продемонстрирован еще во время квалификационного олимпийского турнира, когда уступили той же Хорватии, только в серии пенальти. Эта тема всегда обсуждается, что российского водного поло не хватает на международной арене».

Ирек Зиннуров: «Большое спасибо нашим спонсорам за поддержку в такие сложные времена»

Президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров, находясь в офисе Россотрудничества в столице Азербайджана Баку, был в этот день по-кавказски щедр на добрые слова и пожелания. «В этом сезоне мы пережили большое количество побед, были и обидные поражения, произошла смена главного тренера по ходу сезона, и вот мы подошли к финишной черте. Сейчас мы подошли к финалу. Задачи, естественно, максимальные. В родных стенах от нас все ждут только золота. Понимаем, что это будет непросто, соперники очень серьезные, горящие желанием отобрать у нас этот титул, но у нас нет другого пути, кроме как алга! Хотелось бы сказать большое спасибо, нашим спонсорам, группе компаний «ТАИФ», предприятию «Казаньоргсинтез», «СИБУР Холдингу», лично Руслану Альбертовичу и Альберту Кашафовичу Шигабутдиновым, которые не оставляют нас в эти непростые времена», — заявил Зиннуров, поблагодаривший также правительство Татарстана и руководство спортивного министерства республики.

— Сейчас нужно пересмотреть график соревнований и отпусков. Учитывая, что международных соревнований, скорее всего, не будет, наверное, надо устраивать турниры внутри страны с приглашением иностранных клубов, а также выезжать туда, куда можно. Есть великолепные бассейны в Азербайджане, Беларуси и других странах, которые готовы нас принять. Нужно сделать так, чтоб игр было как можно больше, — отметил он.

На вопрос корреспондента «Реального времени» о возможности включить в число участников чемпионата России команды острова Крым, Ирек Зиннуров отметил, что крымчане уже достаточно долгое время выступают в любительском чемпионате России по водному поло, причем представлены там двумя команды Крыма и Севастополя. Раз уж речь зашла о неминуемости санкций, ограждавших все спортивные федерации России от такого шага, то они уже обрушились на страну в полной мере. Поэтому, как говорится, семь бед — один ответ:

— Почему бы нет. Я сам выступал там, это хорошая база, особенно в летний период. Было очень много зрителей, особенно туристов. Правда, сейчас там находится дельфинарий, может, сейчас нас запустят вместо дельфинов? — пошутил Зиннуров.



1 / 15 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Джаудат Абдуллин, фото: Ринат Назметдинов