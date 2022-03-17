День в истории: казанский дневник Толстого, отмена крепостного права и объединение Италии

Чем примечательна дата 17 марта?

Фото: kpfu.ru (Лев Толстой в годы учебы в Казанском университете)

Сегодня, 17 марта, международный День святого Патрика. В разные годы и столетия в этот день Ла-Манш пересек первый пароход «Элиза», в России отменили крепостное право, юный Лев Толстой в Казани начал вести дневник, Италия объединилась в единое государство, в нашей стране учредили музей-заповедник Александра Пушкина, а в США получили радиоактивный химический элемент калифорний. Родились русский художник Михаил Врубель, британский пловец Генри Тейлор, советский писатель Борис Полевой, танцовщик Рудольф Нуриев, командир летной эскадрильи Фарит Фаткулин. Умерли римский император, философ Марк Аврелий, французский писатель Франсуа Ларошфуко, русский ученый, основоположник аэродинамики Николай Жуковский, народный писатель Татарстана Аяз Гилязов, советский писатель, политик Эдуард Лимонов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Дневник Льва Толстого и секретное соглашение стран

17 марта 1847 года, проживая в Казани, 18-летний Лев Толстой попал в казанский госпиталь. Именно там он начал вести дневник, где ставил цели и задачи для себя, а также отмечал свои достижения и неудачи, анализировал свои мысли и поступки. Его первая запись звучала так: «17 марта. Вот уже шесть дней, как я поступил в клинику, и вот шесть дней, как я почти доволен собою. Здесь я совершенно один, мне никто не мешает, здесь у меня нет услуги, мне никто не помогает — следовательно, на рассудок и память ничто постороннее не имеет влияния, и деятельность моя необходимо должна развиваться. Главная же польза состоит в том, что я ясно усмотрел, что беспорядочная жизнь, которую большая часть светских людей принимают за следствие молодости, есть не что иное, как следствие раннего разврата души». Дневник он вел с небольшими перерывами, заполнял на протяжении всей своей жизни. В полном собрании его записи занимали 13 томов.



Фото outube.com

17 марта 1926 года между СССР и Германией было подписано секретное (в обход Версальского договора 1919 года) соглашение об организации в Казани школы танкистов (танковый центр «Кама», впоследствии преобразован в танковое училище). Танковой школе передали здания бывших императорских казарм, учебное поле, полигон и стрельбище. Берлин организовал ремонт учебных классов и боксов, оснастил их специальным оборудованием. На советскую сторону была возложена административная часть и охрана объекта. Руководил школой немецкий начальник, подчинявшийся директивам вооруженных сил Германии. Также был советский офицер, он обеспечивал коммуникацию между сторонами. Москва брала на себя расходы на топливо, боеприпасы и ремонт оборудования. После проведения подготовительных работ, весной 1929 года начались практические занятия. Курсантов учили вождению танков, стрельбе, взаимодействию с разными родами войск. Обучение в «Каме» не было массовым, поэтому за 4 года работы подготовили до 40 немецких танкистов. Пребывание курсантов в школе держалось в секрете. Немецкие военнослужащие приезжали в СССР через Польшу со своими паспортами, но под видом рабочих специалистов, едущих в Россию для работы по найму. К 1933 году проект «Кама» был свернут, работа центра была прекращена.



17 марта 1992 года в историческом здании Казанского железнодорожного вокзала случился пожар, после которого от строения остались только стены и фундамент. К счастью, ЧП обошлось без жертв. В 1993 году здание начали восстанавливать, а в 1997-м сооружение приняли в эксплуатацию. Это был новый, удобный вокзал, но часть его служб рассредоточили по другим зданиям на привокзальной площади. Железнодорожный вокзал в Казани — это крупный транспортный узел, через который ежедневно проезжают тысячи людей и тонны грузов практически во всех направлениях по территории России. Два белоснежных мраморных барса, охраняющих вход, стали достопримечательностью.

Борис Кустодиев. «Освобождение крестьян (Чтение манифеста)». Картина 1907 года. Фото wikipedia.org

Отмена крепостного права, первое состязание фигуристов

17 марта 1861 года в России обнародовали манифест Александра II об отмене крепостного права. Реформу приняли в обстановке крестьянских волнений, особенно усилившихся во время Крымской войны. Сам манифест был подписан императором еще 3 марта, а 17-го, в последний день Масленицы, в Прощеное воскресенье, по всем российским церквям во время обедни документ обнародовали. Несмотря на огромное значение этого эпохального события, день на удивление прошел спокойно, и новость не произвела особого впечатления в народе. Разве что вечером после спектакля в Большом театре публика под возгласы «Ура!» дважды исполнила гимн «Боже, царя храни».

17 марта 1878 года в Петербурге состоялось первое состязание фигуристов на льду. Фигурное катание в России было известно еще со времен Петра I. Именно русский царь привез из Европы первые образцы коньков. Он придумал новый способ крепления коньков, уже привычный для нас — их крепили прямо к сапогам. Так и была создана «протомодель» современного оснащения фигуристов. Если говорить о русском фигурном катании как о виде спорта, то зародилось оно в 1865 году. Тогда был открыт общественный каток в Юсуповском саду на Садовой улице. Данный каток был самым благоустроенным в России и с первых же дней стал центром подготовки фигуристов. Именно на нем 17 марта состоялось первое состязание русских фигуристов. В 1881 году в состав «Общества любителей бега на коньках» входило около 30 человек. Одним из самых известных спортивных и общественных деятелей был Вячеслав Измайлович Срезневский.

Фото: Viktor Sagaydashin/ wikipedia.org

17 марта 1922 года в селе Михайловском Псковской области учредили музей-заповедник Александра Пушкина. Он был создан Декретом Совета Народных Комиссаров. Это уникальный памятник русской культуры национального значения. Михайловское, Тригорское, Петровское, Святые Горы известны как памятные пушкинские места, связанные с жизнью и творчеством великого поэта, любимые и воспетые им. В состав Заповедника входят: музей-усадьба «Михайловское» — имение матери поэта, музей-усадьба «Тригорское» — имение друзей поэта, музей-усадьба «Петровское» — имение прадеда поэта, музей «Мельница в деревне Бугрово» с действующей водяной мельницей, музей «Пушкинская Деревня», где возрожден характерный для пушкинского времени портрет русской деревни, могила Александра Сергеевича и некрополь Ганнибалов-Пушкиных в Святогорском монастыре, научно-культурный центр с фондохранилищем, постоянно и временно действующими выставками, двумя зрительными залами на 500 и 100 мест. На территории Пушкинского заповедника расположено более семидесяти памятников истории и культуры.



Объединение Италии и получение калифорния

17 марта 1861 года завершился процесс объединения южных и северных итальянских земель в единое государство — Королевство Италия. В конце 1850 годов в итальянском королевстве пьемонтские правящие круги старались не допустить созыва всеитальянского Учредительного собрания, так как они были против объединения путем территориального расширения Сардинского королевства и присоединения к Пьемонту. Референдум, который прошел 21 октября 1860 года, одобрил слияние Неаполя и Сицилии с Сардинским королевством. А уже в ноябре в его состав вошли также Умбрия и Марке. Таким образом, к концу 1860 года Италия была почти объединена, не считая Рима с областью Лацио и Венеции. 17 марта 1861 года парламент объявил о создании Итальянского королевства во главе с пьемонтским королем Виктором Эммануилом II. Существовавшие в Пьемонте конституционные порядки были распространены на новое государство. Также благодаря строительству железных дорог основные области Италии были связаны между собой. В 2011 году Апеннинский полуостров отпраздновал 150-летний юбилей со дня объединения Италии, а правительство Италии объявило 17 марта выходным днем.



Фото wikipedia.org

17 марта 1960 года в Японии поступили в продажу первые в мире разноцветные фломастеры. Производили маркеры в торговой компании Flo-Master — от ее названия и произошло слово «фломастер». В каждой стране фломастеры называют по-своему, но зачастую именно в честь самой популярной марки. Данный художественный инструмент, действующий за счет краски, стекающий из резервуара, моментально произвел фурор во всем мире. Первые фломастеры отличались от современных составом красящегося вещества, внешней формой и своим целевым назначением. История изобретения имеет глубокие корни, во время правления фараона Тутанхамона были изобретены медные стилусы, в которые был воткнут кусок тростника, заполненный чернилами. При написании стилусом на папирусе чернила просачивались через волокна тростника. Таким образом, в мире тогда впервые появился первый прототип фломастера. Также в 1910 году Ли Ньюман запатентовал первый войлочный маркер, заполненный чернилами.



17 марта 1950 года в США в университете Беркли (штат Калифорния) искусственным путем получили новый радиоактивный химический элемент — калифорний. Ему присвоили атомный номер 98 в периодической системе и символ Cf (Californium). Авторы писали, этим названием они хотели указать, что открыть этот элемент было так же трудно, как век назад колонистам-первопроходцам добраться до Калифорнии. Правда, в мире существует буквально несколько граммов этого вещества. Сравнительно большие количества элемента получили путем длительного облучения плутония в атомных реакторах. Калифорний — чрезвычайно летучий металл. Он существует в двух полиморфных модификациях. Является одним из самых дорогих металлов в мире, то есть его примерная стоимость составляет $6,5 млн за грамм. Калифорний используют в медицине, различных родах детекторах, а также при изготовлении мощных и чрезвычайно компактных источников нейтронов.