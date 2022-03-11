Восемь ошибок монтажа металлочерепицы
И восемь их последствий, которые серьезно ухудшат качество кровли
Металлочерепичная кровля — универсальное решение, которое подходит для домов и коттеджей, построенных по самым разнообразным технологиям. Но, как мы уже не раз говорили, даже самую качественную металлочерепицу легко испортить неверным монтажом. Перечислим самые популярные ошибки монтажа и опишем, к каким последствиям они могут привести.
- Некачественная состыковка листов
Листы металлочерепицы должны быть состыкованы ровно так, как описано в инструкции. Но если материал уложен некачественно, по принципу «и так сойдет» — вам грозит не только неэстетичный вид кровли (например, прогнутые листы, «морщины» на поверхности крыши), но и более неприятные последствия. Дело в том, что между неправильно состыкованными листами нет герметичности. А значит, в кровельный пирог будет проникать все, что туда проникать в норме не должно: мусор, пыль, но самое страшное — влага, губительная для несущих конструкций кровли.
Некачественная состыковка кровельных листов может получиться не только по невнимательности при монтаже самой металлочерепицы: часто проблема кроется в неверном расчете шага обрешетки. Так что подходить ко всему надо комплексно.
- Монтаж без контробрешетки
С точки зрения прочности кровли, контробрешетка вроде бы и не очень нужна, это элемент необязательный. Поэтому неопытные или недобросовестные подрядчики пренебрегают этим шагом обустройства кровли. И, конечно же, ошибаются.
Дело в том, что контробрешетка нужна для вентилирования подкровельного пространства: она создает зазор, по которому ходит воздух. Без этой конструкции под кровлей неизбежно будет скапливаться влага, которая со временем скажется на качестве утеплителя, а это, в свою очередь, приведет к тому, что стропильная система кровли загниет, заплесневеет и разрушится раньше срока.
Фото: kryshagid.ru
- Неправильный выбор саморезов
Мелочей в обустройстве металлокровли не бывает. И эту фразу надо понимать буквально. Казалось бы: какая разница, какими саморезами прикреплять листы? Главное, чтоб держались. И будущий домовладелец отправляется на рынок в поисках саморезов подешевле, с обыкновенной уплотнительной резинкой (а то и вовсе без нее). Требование использовать оцинкованные саморезы с шайбой и прокладкой из EPDM-резины он считает блажью и выкачиванием денег из потребителя, маркетинговым приемом.
И, конечно, ошибается. Через несколько лет дешевая обычная резина прекратит быть эластичной, раскрошится. Нет, листы металлокровли никуда не отвалятся, но в местах их крепления образуются небольшие отверстия, нарушающие герметичность кровли. Исход — все тот же: скопление влаги в подкровельном пространстве и преждевременные проблемы у стропильной системы.
А при чем тут оцинковка? Да при том, что неоцинкованные саморезы очень скоро начнут ржаветь — и передадут процесс коррозии на металлические листы. А это как минимум «съест» определенную долю эстетики.
- Фиксация листа «по гребню волны»
Крепить металлочерепичные листы по верхней стороне волны (по гребню) — одна из ошибок неопытных монтажников. При таком способе крепления нельзя очень сильно прижимать саморез — иначе деформируется волна. Во-первых, при этом страдает надежность крепления, во-вторых, увеличивается шумность кровли, а в-третьих — есть опасность появления зазоров на стыках листов (конечный итог — все то же попадание влаги в подкровельное пространство).
Фото: m-strana.ru
- Использование «болгарки» для обрезания металлочерепичных листов
Резать листы металлочерепицы при необходимости нужно только приспособленными для этого инструментами: например, высечными ножницами или специальной насадкой на дрель. Но ни в коем случае нельзя использовать пилу-«болгарку». Во-первых, за счет трения сталь буквально плавится, а цинковое и полимерное покрытия в этом месте выжигаются. Итог — сталь, оставшаяся без защиты, быстро заржавеет.
Во-вторых, во время использования болгарки разлетаются искры, которые, попадая на поверхность полимерного покрытия, прожигают его. А если искра прожжет гидроизоляцию — тоже хорошо не будет. И, наконец, в-третьих, серьезные производители просто аннулируют гарантию на материал, если с ним так обращаться.
- Перепутанные пароизоляция и гидроизоляция
Это одна из базовых ошибок начинающих строителей. И одна из самых фатальных. Гидроизоляционная пленка предохраняет стропильную систему от влаги, которая конденсируется на внутренней поверхности кровли — без нее кровельный пирог не обходится. А пароизоляция не дает водяным парам изнутри дома намочить утеплитель и задерживает влагу из кровельного пирога, если та туда случайно попала извне. Поэтому эти пленки не взаимозаменяемы ни в коем случае. И путать их нельзя.
Более того, очень важно знать, в какую сторону должна быть обращена каждая сторона пароизоляционной мембраны. Перепутанные между собой материалы и их укладка неверной стороной приводит к тому, что стропильная система и теплоизоляционный слой со временем повреждаются из-за влаги. А в правильно уложенном кровельном пироге влаги быть вообще не должно.
Фото orchardo.ru
- Применение битумных материалов в качестве гидроизоляции
Это недорогой вариант, но современные технологии предлагают много более подходящих материалов для гидроизоляции кровельного пирога. Специалисты советуют не экономить и использовать специальные пленки и мембраны. Использовать, по старинке, битумную гидроизоляцию под металлочерепицу — не оптимальный способ.
Дело в том, что металл на летнем солнце нагревается очень серьезно (а если учесть, какими жаркими были последние летние сезоны в Татарстане, это, похоже, становится популярной проблемой). А вслед за ним будет нагреваться и гидроизоляционный слой. И если битум перегреется, то он начнет плавиться и течь — как следствие, гидроизоляция нарушится, и мы получим все те же проблемы с отсыреванием кровельного пирога.
И еще один, не самый страшный, но неприятный нюанс — характерный запах перегретой резины, который возникает при повышении температуры битумной изоляции.
- Поспешная жесткая фиксация первого листа к обрешетке
Если раньше времени прикрепить первый лист к обрешетке «начисто», то потом уже не получится выровнять остальные листы при необходимости. Поэтому специалисты советуют сначала фиксировать элементы металлочерепицы «на живую нитку». И только когда станет уже полностью понятной геометрия и вы убедитесь в том, что нигде в расчетах не ошиблись, можно смело жестко фиксировать листы.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым