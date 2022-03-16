Алина Шарафутдинова, «Хазинэ»: «Не ставила задачу сделать революцию, важно было внедрить видение нового»

Новый руководитель галереи — о планах по развитию, балансе между консерватизмом и современным искусством и возвращении Шишкина

Фото: Ринат Назметдинов

Не каждый может похвастаться, что молодеет с возрастом. Однако Национальной галерее «Хазинэ» это все же удается. С приходом молодого директора Алины Шарафутдиновой заметно обновился состав искусствоведов и кураторов выставок, за искусством в художественные залы потянулась молодежь. «Нужно помнить, что мы прежде всего национальная галерея, поэтому традиции у нас на первом месте, но новый подход к работе с посетителем — это тоже важно», — считает новый руководитель учреждения. В интервью «Реальному времени» она рассказала о планах по развитию галереи, интересных экспозициях года и лучшей альтернативе для семейного отдыха.

От экскурсовода до заведующей

— Алина Равилевна, как говорят, «плох тот солдат, который не хочет стать генералом». Когда и кем вы пришли в галерею «Хазинэ»?

— Это было около 10 лет назад, я еще училась в институте культуры на искусствоведа. Меня как-то «углядела» и пригласила попрактиковаться экскурсоводом заведующая галереей Галина Алексеевна Рамазанова — она параллельно была моим преподавателем в вузе. Это ведь мое первое и единственное на данный момент место работы. Я проходила практику в галерее на пятом курсе, тогда и поняла, что хочу здесь остаться всерьез и надолго. Сначала работала на полставки младшим научным сотрудником. Это был колоссальный опыт — мы здесь все универсалы, должны уметь практически все, вникать во все детали музейного дела. Через какое-то время была назначена заведующей экспозиционным отделом и хранителем временных поступлений. Именно тогда я и познакомилась со многими художниками нашего города — безумно интересные люди с совершенно другим видением мира.

— Первой вашей выставкой в качестве экскурсовода какая экспозиция была?

— Это был масштабный, яркий проект — выставка работ Даши Намдакова. Я проводила по ней много экскурсий именно для детей — это был период летних каникул. Чуть позже мы открыли юбилейную выставку к 130-летию Николая Фешина, а это мой любимый художник. Так что работа началась, что называется, «с места в карьер».

Я поняла, что буду очень сожалеть, если откажусь от должности, понимая весь груз ответственности. Я ведь выросла здесь как профессионал и человек

Два часа на раздумье

— Что входит в зону ответственности хранителя временных экспозиций?

— Все. Это человек, под контролем которого буквально все: от коммуникации с художником или куратором выставки, прием работ, их описание совместно с реставраторами. Затем идет построение экспозиции, монтаж и оформление с этикетажем. Плюс материальная ответственность за сохранность работ. Благо в нашей галерее — мощная система безопасности и штат смотрителей: ни одна картина не была повреждена, а чтобы пропала — о таком даже подумать невозможно, «старики-разбойники» к нам не захаживают.

— Что это был за день, когда вам предложили должность заведующей? Что вы почувствовали?

— Это был конец июля прошлого года. Директор ГМИИ РТ Розалия Миргалимовна Нургалеева мне предложила стать руководителем. Это было неожиданно, я взяла паузу подумать пару часов. Я поняла, что буду очень сожалеть, если откажусь от должности, понимая весь груз ответственности. Я ведь выросла здесь как профессионал и человек. Сегодня я не была бы тем человеком, которым являюсь сейчас, если бы работала в другом месте. Так что радость, волнение, надежды — вот что я чувствовала тогда. Кстати, я совсем по-иному начала смотреть на наши проекты. Если раньше это было видение изнутри, то теперь на готовящиеся выставки я смотрю глазами наших посетителей — интересно ли мне, удалось ли раскрыть замысел экспозиции, насколько увлекательно и удобно вообще находиться в «Хазинэ».

«Революции не будет»

— В каком состоянии вам досталось «хозяйство» галереи?

— В принципе, ничего глобального с моим приходом не изменилось. Правда, стало чуть больше научных сотрудников, сейчас их семь человек. Есть заведующие библиотекой и отделом учета. Плюс около 20 смотрителей, кассир и охранник. В общей сложности — нас порядка 40 сотрудников.

— Вы строгий руководитель или удается «гнуть свою линию» мягко, по-женски?

— Я всегда за гармонию. У каждого сотрудника есть своя зона ответственности, все это знают и стараются нести свою службу на совесть. Я сторонник доверия, но не забываю при этом о постоянном контроле.

Реально работает «Пушкинская карта». Отрадно, что молодежь, студенты именно ею «голосуют», что им действительно интересно — театр, кино или музеи и выставки

— Помните ваше первое решение на посту заведующей?

— Передо мной не стояло задачи сделать здесь какую-то революцию. Важно было внедрить свой формат и видение чего-то нового, однако необходимо было сохранить баланс консерватизма, добавить интерес к современному искусству. Так, в прошлом году у нас открылось 33 выставки, из них около 20 — уже под моим руководством. За эти 8 месяцев, кроме того, мы сделали два потрясающих, на мой взгляд, молодежных проекта — это арт-мастерская «21», где были представлены художники до 30 лет, и биеннале печатной графики «Всадник», где участвовали художники не только из России, но и из более 22 стран. Кстати, даже искусствоведы открывали для себя на биеннале новые жанры и возможности графики, мы получили также большой зрительский отклик.

Секрет эликсира молодости

— Получается, вы начали «омолаживать» свою аудиторию. Какие ингредиенты еще входят в состав эликсира молодости?

— Этими проектами мы заявили нашему посетителю, что кроме классиков живописи — Баки Урманче, Хариса Якупова и Николая Фешина, работы которого временно переехали в Главное здание, у нас есть и искусство молодых. Кроме того, реально работает «Пушкинская карта». Отрадно, что молодежь, студенты именно ею «голосуют», что им действительно интересно — театр, кино или музеи и выставки. Их не принуждают приходить к нам за зачетом, например, — это их осознанный выбор.

— Вы ведете статистику по посетителям?

— В месяц к нам приходят около двух тысяч гостей. Нужно понимать, что есть сезонность — летом больше туристов и детей. Студентов, кстати, больше, чем школьников. Дала знать о себе и наша акция — весь март бесплатно. Просто взрыв посещаемости наблюдаем. В соцсетях люди благодарят нас за такое решение. К слову, мы активно работаем с соцсетями, в новых условиях, думаю не пропадем, есть у нас и канал в «Телеграме». Пусть подписчиков пока немного, ведь плотная работа с онлайн-ресурсами ведется только последние 2 года.

Уверена, как и наши гости, что должна быть альтернатива ставшему привычным семейному отдыху в торговых центрах. У нас и интересно, и познавательно, и для развития и скрепления семьи крайне полезно

Бэби-выставки и инклюзивные экскурсии

— Интерес к музеям, как и к театрам, надо воспитывать с раннего детства. Есть бэби-спектакли, а у вас для малышей есть что-то похожее?

— Мы делаем детские выставки в рамках больших проектов. Например, у нас была выставка, посвященная юбилею Габдуллы Тукая, к ней мы подготовили стенды с детскими рисунками. Дело в том, что помимо экскурсий, на каждой выставке проходят мастер-классы, соответствующие заявленным темам. В тот раз мы собрали рисунки ребят по Тукаевским сказкам, оформили их в рамки и выставили в зонах большой проходимости — на лестничных площадках, в вестибюле. Для юных художников это тоже большой стимул творить дальше — они видят, что их работы находятся в кремле! Есть еще один важный проект — выходные всей семьей в галерее. По субботам мы приглашаем родителей на целый день: сначала можно пройти экскурсию, посетить лекцию, затем отправиться на мастер-класс, порисовать вместе, позаниматься, например, кожаной мозаикой, а вечером — концерт. И все здесь, в стенах нашей галереи. Я уже опробовала такие «семейно-галерейные» дни на всех своих знакомых и получила только положительные отклики. Уверена, как и наши гости, что должна быть альтернатива ставшему привычным семейному отдыху в торговых центрах. У нас и интересно, и познавательно, и для развития и скрепления семьи крайне полезно.

— Планируете развивать инклюзивные выставки?

— Несколько лет назад у нас была просто потрясающая тактильная выставка для слепых и слабовидящих людей. Для нее были сознаны рельефные репродукции картин, я сама тогда водила экскурсии. Это особый посетитель, они такие открытые, любознательные, непосредственные и благодарные. Им все хочется узнать, потрогать — это ведь понятно, только так они приобщаются к визуальному искусству. Был разработан и аудиогид. В будущем мы обязательно продолжим это направление.

Новый взгляд на Шишкина и путешествие в Страну советов

— Что еще интересного представит «Хазинэ» в этом году?

— Год будет очень насыщенным, только за февраль мы открыли четыре выставки. Кроме того, весной, к 9 Мая, мы планируем открытие масштабного проекта «Война и мир». Это проект питерского художника Романа Абдуллина, в который он пригласил и своих коллег, прошедших обучение в мастерской академии Александра Быстрова. Это монументальные четырехметровые полотна, мы уже определили залы для них. Выставка впечатляет, я уже видела, как они экспонировались в Москве. Кроме того, в апреле к нам из столицы возвращается наша коллекция работ Ивана Шишкина. Казанцы привыкли видеть их в главном здании музея, а теперь они по-новому заиграют в стенах «Хазинэ». Сделали такую ротацию, Шишкин — Фешин. Акцент сделан на летний период туристической активности, так что эта выставка продлится до осени. Кроме того, мы совместно с Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» подготовили проект к 100-летию образования СССР. Как известно, постановление об этом было принято 30 декабря 1922 года. 11 залов всего второго этажа, это почти тысяча квадратных метров, будут посвящены советским художникам. Картины — и из нашего фонда, и из коллекции московского Центра.

Мы хотим представить советское изобразительное искусство во всем его многообразии. Кроме того, скульптура и декоративно-прикладные произведения будут присутствовать

— Не будет ли там засилья соцреализма?

— Не только соцреализм будет. Мы хотим представить советское изобразительное искусство во всем его многообразии. Кроме того, скульптура и декоративно-прикладные произведения будут присутствовать. Концепцию выставки мы пока разрабатываем, но планируем провести нашего гостя по всем «закоулкам» истории страны, показав ее глазами художника. Хотим собрать и предметы быта, такие немые свидетели эпохи, которые будут собраны в инсталляции, также помогающие погрузиться в атмосферу того времени. Ведь для сегодняшних 20-летних это экзотика и история, а для людей постарше — реальная жизнь, с воспоминаниями и ностальгией. Так что будем радовать наших посетителей чем-то новеньким и интересным постоянно.