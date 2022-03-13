Методие Бужор: «Не хочу накачивать ботоксом свое творчество»

В Казани выступил участник проектов «Голос», «Две звезды», молдавский и российский певец

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарской филармонии вместе с Госоркестром народных инструментов РТ с программой «Под звуки нежные романса» выступил молдавский и российский певец Методие Бужор. Популярность он обрел после шоу «Голос», хотя оперным меломанам он больше известен по другим знаковым победам — конкурсу в Барселоне, где он выиграл стажировку в Ла Скала, или конкурсу Елены Образцовой. После него он был приглашен солистом в Академию молодых оперных певцов Мариинского театра и окончательно обосновался в Санкт-Петербурге. Методие Бужор рассказал «Реальному времени» о самых знаковых дуэтах в своей карьере, новой программе аутентичной музыки и благословении Муслима Магомаева.

«Казань и диета несовместимы»

Методие — балканский вариант имени Мефодий, которое музыкант получил в честь своего деда-грека. «Упорядоченный» — таково значение имени, и в характере певца все именно так. «Все так, как должно идти. Нужно всегда помнить, как бы ты высоко ни взлетал, о веревке, которая скрепляет тебя с землей. Успех — понятие эфемерное, все приходяще», — считает Методие Бужор.

Такой философский подход делает легче даже самые грустные воспоминания. Например, не осталось обид и претензий к Александру Градскому. Тогда, в финале «Голоса», перед мэтром встал выбор: кого взять в свою команду, а кому покинуть шоу — Евгению Кунгурову или Методие Бужору. Наставник сказал, что не может сам решить дилемму, и на глазах у изумленной публики просто подкинул монетку. Жребий пал не на Бужора, и ему пришлось покинуть шоу.



— Я считаю, что все равно победил, я ведь просто выбыл из шоу. Но оно принесло мне огромное количество зрителей, широкую известность и новые возможности. С Евгением Кунгуровым, как и со многими участниками шоу, мы по-прежнему приятельствуем. Там ведь были как одна семья. Кстати, с татарстанскими и башкирскими певцами из «Голоса» тоже часто общаемся — братьями Абдразаковыми, Эльмирой Калимуллиной. Они когда узнали, что я еду в Казань с концертом, надавали мне массу заданий — что посетить и попробовать. Так, я после репетиции отправился в «Туган авылым», посмотрел город. Меня таксист три часа катал и все рассказывал, видно было, что он очень любит свой город и знает его.

Кстати, Казань и диета — понятия несовместимые. Очень мне нравится татарская кухня, особенно бесподобны мясо и сладости. В первый раз я был у вас в 2013 году с большой программой, как раз после «Голоса», но, проехав по городу теперь, я вижу, что он еще больше расцвел и преобразился. Но вот в чем я вижу «золотой запас» Татарстана — так это женщины неповторимой красоты. У них такой чарующий, особенный восточный разрез глаз, что трудно взгляд оторвать. Очень я завидую местным мужчинам, — признался Методие Бужор.

Магомаев блюзы одобрил

В этот раз артист привез большую программу романсов и эстрадных песен. Сделать шаг от оперной сцены в сторону популярной музыки ему помогла встреча с Муслимом Магомаевым.

— На беседу с ним мне было отпущено всего 10 минут, однако мы проговорили почти час. Я много спел Муслиму Магометовичу, он аккомпанировал мне. Потом много говорили по телефону. Да, это была творческая дружба, пусть и непродолжительная. У меня осталось стойкое ощущение, что я успел запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Он сказал мне тогда: «Делай, раз у тебя это хорошо получается». Жизнь так коротка. Тогда он лично дал свое благословение исполнять его песни, я сделал композиции «Позови меня» и «Зимняя любовь» в стиле блюз и тоже получил одобрение маэстро, — вспоминает Методие Бужор.

«Волочкова — не мой выбор»

Вспоминая о шоу, нельзя забыть о нашумевшем дуэте для программы «Две звезды», куда пригласил певца Первый канал. Тогда партнершей Бужора стала балерина Анастасия Волочкова:

— Это был не мой выбор, предложил редактор канала Юрий Аксюта — совместить несовместимое. По «успеваемости» мы были на последнем месте, а вот по обсуждениям, популярности в интернете — первые. Нужно понимать, что телевизионное шоу — это не искусство, а именно шоу. Нужно смотреть немножко вперед — для чего ты это делаешь. На тот момент я был несколько расстроен, был в недоумении: почему именно мне досталась такая партнерша. Но со временем я понял, что это всего лишь игра, роль, которую нужно довести до конца. Смирился, хотя даже на экранах телевизоров чувствовались огонь и искры от наших отношений.

За что любит публика

Говоря о сотворчестве, с ностальгией и благоговением Методие Бужор вспоминает совместное выступление с Дмитрием Хворостовским в своем дебютном спектакле в «Новой опере» — «Риголетто»:

— Когда в конце выступления ему аплодируют, а он выводит и представляет тебя, чтобы ты получил свою долю оваций, это много дает. Я не забуду и мои выступления с Еленой Васильевной Образцовой. В интернете они остались, как она вытаскивает меня на сцену и обнимает. Я очень хочу, чтобы каждый человек испытал такие эмоции. Жаль, что этих людей больше нет. Вспоминаю встречи с Эльдаром Рязановым, Валентином Гафтом. Как они умели и любили жить! Такой заряд, передача эмоций, который я должен передать дальше, это как преемственность. Я всегда думал, что выходящему на сцену нужен прежде всего голос. Теперь понимаю, нет, нужна большая душа и опыт, чтобы ты мог что-то рассказать людям. Тогда и с небольшим голосом певец, артист будет желанным для публики.

Что же касается вопроса, чтобы самому стать членом жюри или наставником шоу, Методие Бужор категорично отвечает «Нет». Нет у него желания судить других:

— Я строг к самому себе и к другим. Не могу я сказать «хорошо» про посредственное. Мои слова могут быть хирургическим скальпелем для начинающего артиста — лучше сейчас отсечь больное место, нежели потом опухоль разрастется и съест талант изнутри. Поэтому, когда ко мне обращаются за мнением и советом, я спрашиваю: «А вы готовы услышать критику?» — ответил певец.

Музыка, которая лечит раны

Певец исполняет песни на разных языках, в том числе и на родном молдавском, однако чтобы спеть зрителю, нужна длительная подготовка:

— Особый ритм у молдавских мелодий. Как и у татарских песен — казалось бы, простая напевная мелодия, но поймать и передать ее шарм и колорит — это или в крови, или долгие репетиции нужны. Вообще, в советские времена выводить национальное музыкальное искусство на уровень страны и дальше было значительно проще. Взять хотя бы концерты на ВДНХ, куда съезжались артисты из разных республик — от каждого зритель ждал именно его коронного народного номера. Сейчас все мы стали самостоятельными государствами, что заметно отдалило нас друг от друга. Но как бы там ни было, есть музыка, которая лечит раны. Мне очень бы хотелось, чтобы мой концерт помог тем, кто страдает, находится в унынии. Я выступаю в Казани с оркестром народных инструментов — мы прекрасно сыгрались на репетициях, я приятно поражен мастерством музыкантов и прекрасной, четкой организацией работы в Татарской филармонии. Но мой звукорежиссер привез с собой несколько минусовок, и если публика настоятельно потребует «бис», я спою и на молдавском, — заверил артист.

«Москва делает людей похожими»

Говоря о новой программе, Методие Бужор отметил, что сегодня ему интереснее работать с аутентичными, своими песнями:

— Для меня несколько композиций брат написал, Николай Бужор. Он священник. Я несколько доработал песни, вставил или заменил фрагменты. Они будут хороши в исполнении с симфоническим оркестром. Это те песни, которые «рождены» правильно, то есть долго вынашивались. Кстати, я в свое время отказался переезжать в Москву и выбрал Санкт-Петербург, где можно оставаться самим собой. Столица, конечно, много дает, но и забирает тоже немало. В погоне за модой желание быть в тренде стирает самобытность людей, делает их похожими. Как и их творчество. Я, например, не собираюсь «пихать» ботокс и гиалуронку в свое творчество, предпочитая аутентичность. Наши новые песни пока еще не исполнялись, надеюсь представить их в Казани, — рассказал музыкант.