Инста-Татарстан: гулянья на Масленице, праздник мам и новые песни

Какими событиями делились известные жители Татарстана со своими подписчиками

На этой неделе известные татарстанцы опубликовали много трогательных поздравлений в адрес своих жен, дочерей, мам и бабушек. Поздравляя с Международным женским днем просто жительниц республики, посвящали женщинам стихи, дарили цветы. Элвин Грей и Эльмира Калимуллина представили на суд общественности свои новые песни, а многие делились рассказами, как гуляли на Масленице в Казани. Чем еще делились звезды и именитые жители республики в «Инстаграме» — в обзоре «Реального времени».

Все разные, но все любимые

Традиционный видеоролик с поздравлениями выложил на этой неделе президент Татарстана — на этот раз Рустам Минниханов поздравил жительниц республики с Международным женским днем. В своем видео он поздравил женщин с 8 Марта: «С праздником весны, дорогие наши женщины! Бәйрәм белән, хөрмәтле хатын-кызларыбыз!»

В ролике женщина предстает во всех своих проявлениях — красивая, заботливая, добрая, любознательная, умная и мудрая, женственная и решительная, активная и целеустремленная. Завершается видео фразой: «Вы все разные, но все любимые».

В свою очередь подписчицы поблагодарили президента в комментариях.

100 прилагательных о женщинах



Довольно оригинально жительниц республики с женским праздником поздравила теле- и радиоведущая Гульназ Сафарова. Как она написала в поздравительном посте, «набрала в гугле «прилагательные к слову женщина». Поисковая система выдала более 100 определений, начиная от «беззащитной» и закачивая «эффектной». Ими и поделилась заслуженная артистка республики со своими подписчицами, отметив «какие мы все разные». А заодно предложила им самим, не задумываясь, быстро выбрать 3 слова, которые их характеризуют. «Мои 3 слова: смелая, умная, истеричная», — поделилась в ответ известная ведущая.

Элвин Грей — о Зубаржат



Звезда татарстанской и башкирской эстрады Элвин Грей решил порадовать своих поклонников новой композицией под названием «Зубаржат».

«Премьера «Зубаржат» на всех музыкальных площадках! Песня доступна на башкирском и татарском языках. Записывайте видео, делитесь треком с друзьями», — обратился он к подписчикам, а также попросил их высказать свое мнение о новом треке.

У поста около 180 комментариев, в которых в основном положительные отклики.



«Сильная женщина» от Эльмиры Калимуллиной



Новой композицией порадовала ценителей еще одна известная татарская исполнительница, финалистка шоу «Голос» Эльмира Калимуллина. Поздравляя с весенним праздником, в качестве подарка для своих почитательниц она приготовила новую песню «Сильная женщина». «Мира, любви, добра и спокойствия Обнимаю вас», — написала певица в публикации. И отметила, что автором трека стала композитор Лилия Тагирова.

В комментариях подписчицы благодарили за прекрасный подарок, поздравляли и с праздником, и с премьерой, желая Калимуллиной, чтобы она продолжала всех «радовать красивыми новыми песнями».

Посидим на сцене

Еще один активный пользователь «Инстаграма», звезда татарской эстрады Фирдус Тямаев поделился с подписчиками очередным забавным видеороликом: «Ждете интересные видео? Подниму вам настроение», — написал под одной из последних публикаций певец. Во время концерта на сцену выбежали двое малышей лет 3-4 с букетами для исполнителя, цветы вручили и убежали к родителям. Следом за ними поднялся еще один мальчуган, правда, с пустыми руками. Но не растерялся, поздоровался за руку с Тямаевым. Тот предложил малышу сесть рядом с ним на сцене. К парочке присоединились и двое предыдущих мальчишек. Эта неожиданная ситуация вызвала аплодисменты и смех у зрителей.

— Вот, Казань, ребенок кого угодно не полюбит, только хороших людей. За десять лет, наверное, не мои, — пошутил певец и подарил маленьким меломанам от себя небольшие подарки.

Цветы от Хабибки

Не остался в стороне от поздравлений прекрасной части человечества и автор хита «Ягода малинка» певец Хабибка (Хабиб Шарипов). Он снял видео о том, как поздравляет жительниц Казани с 8 Марта и вручает им букеты тюльпанов — на улице, в одном из торговых центров города и в метро. Для каждой из них такой жест стал приятной неожиданностью и вызывал в ответ на поздравления слова благодарности и счастливые улыбки. Заодно певец поинтересовался у своих подписчиц, какие цветы у них самые любимые.



«Оставляя позади все плохое»

А глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов на своей инста-странице поделился краткой зарисовкой с празднования широкой Масленицы на озере Лебяжьем. Традиции провожать зиму именно в этой локации уже 6 лет: «Провожаем зиму вместе с жителями и гостями Казани, оставляя позади все плохое. Этот праздник объединяет нас всех, вне зависимости от возраста, профессии или вероисповедания. С блинами, народными играми и песнями @balaganlimited встречаем эту весну!»

Судя по видео, гуляния казанцев удались на славу: и танцы, и блины, и хороводы, и подвижные игры, а также традиционное сжигание чучела зимы.