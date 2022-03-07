Перебросали, перебороли, но уступили: «Ак Барсу» не хватает нестандартных решений в серии с «Авангардом»

Главные итоги третьего матча «Авангарда» и «Ак Барса»

Поражение в третьем матче подряд с действующим обладателем Кубка Гагарина — не самый приятный расклад в первом раунде для «Ак Барса». Хотя назревшие проблемы, не дающие команде Квартальнова зацепиться в серии хотя бы матч, были очевидны еще в Казани. «Ак Барсу» сильно не хватает техничных игроков, способных на нестандартные действия. О том, почему так вышло, — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Надежда на отсутствие Каски и Покки не оправдалась. Даже без них «Авангард» острее

Довольно безрадостными выглядели перспективы команды Дмитрия Квартальнова в вечер пятницы, когда она уступила «Авангарду» во второй раз на своем льду и по всем статьям. Омская команда бодрее двигалась, игроки лучше решали свои моменты, а казанцам, по признанию самого наставника команды, остро не хватило лидера на льду, который бы смог переломить игру.

Болельщики казанцев, конечно, подбадривали друг друга в шутливой форме: мол, в прошлом году тоже дома с 0:2 начинали, а потом выдали в Балашихе два отличных матча и ситуацию выправили. Но в этот раз за счет чего именно Квартальнов будет спасать серию, видно не было.

В субботу помощь казанцам подоспела извне. Два ведущих защитника команды, финны Вилле Покка и Оливер Каски разорвали контракты и ретировались вслед за земляками, уехавшими из Уфы. Это ли не лучший шанс для Казани, чтобы переламывать серию? С другой стороны, было понятно, что катастрофы в составе «Авангарда» не произошло. Боб Хартли имеет неплохую обойму под рукой, а Дамир Шарипзянов и Алексей Береглазов могут закрыть эту позицию дополнительными минутами айс-тайма.

Вчера «Авангард» строго отыграл в обороне, хоккеисты хозяев площадки много накрывали бросков «Ак Барса», лишив Грубеца доброй части работы. Хотя очевидно, что в атакующей мощи без финнов, способных забить от синей линии, конечно потеряли. «Авангард» выстрадал «нули» и без Покки с Каски, а своего победного гола с помощью быстрого убегания они дожидаются. На этот раз автором такого убегания стал молодой гений Арсений Грицюк.

Счет в серии — 0:3, и это практически конец серии и наверняка конец казанской карьеры Дмитрия Квартальнова, от которого в течение трех лет ждали совсем других результатов. Если не произойдет чуда, Татарстан лишится большого хоккея еще в начале марта.

«Ак Барсу» катастрофически не хватало нестандартных решений

Как уже было сказано выше, по признанию Квартальнова, для победы дома ему не хватило лидеров в составе. Накануне в Балашихе это было заметно еще более остро, чем в матчах казанских.

Вероятно, в поиске такой фигуры тренерский штаб вернул в состав Даниса Зарипова и Александра Бурмистрова, которые как раз могли бы немного разбавить рабочую команду. А во втором звене Квартальнов придумал новую связку Дыняк — Уил — Петров, которую сложно назвать сверхтехничной по общему уровню мастерства. Скорее пролетарско-рабочая, с некоторым уровнем лоска. Но, видимо, из оставшегося материала два ударных креативных звена собрать сегодня сложно, да и не любитель Квартальнов играть во что-то изысканное. Не до кружев на льду, когда счет в серии 0:2.

Добранные в декабре легионеры Эрик Фер, Марк Барберио и Джейсон Демерс, по официальной информации, заболели. Но мы ведь прекрасно знаем, что это сегодня может означать.

Так и отыграли в накаты, давление, борьбу и множество силовых приемов. Да и по броскам хоккеисты «Ак Барса» выглядели заметно приличнее омичей — 16-20 после первого периода, 19-30 — после второго, 44-87 — по итогу всего матча. Только вот очень уж прямолинейно все это было — защитникам «Авангарда» не составляло труда накрывать приличную часть попыток пробить по воротам — 34 заблокированных броска.

Нехватка хитрости и нестандартных решений в итоге и стоила казанцам третьего матча и «нуля» на табло в графе заброшенных шайб.

— Мы сегодня играли хорошо и достойно. Бывают такие игры, когда не получается забить, но если мы продолжим так играть, то найдем ключики, — утверждал на послематчевой пресс-конференции Квартальнов. — У меня в команде все обалденские исполнители, но пока мы не можем переиграть вратаря.

Фото ak-bars.ru

Провал не столько в подготовке Квартальнова, сколько в селекции «Ак Барса»

Очевидно, нынешний состав «Ак Барса» уступает даже прошлогоднему, когда легионеры Найджел Доус и Стефан Да Коста резко сдулись в плей-офф. Проскальзывающие жалобы главного тренера «Ак Барса» об отсутствии материала для творчества вполне справедливы, но тут возникает резонный вопрос: на что был потрачен целый год для комплектации команды и поиска этих самых лидеров? Очевидно, на очередные прения о заключении нового контракта с давно бесполезным Данисом Зариповым, который никак не хотел отправляться на пенсию.

Вчера, в отсутствие канадцев, мы увидели странную попытку выставить трудягу Никиту Дыняка (да, выстрелившего несколько раз по ходу сезона) во второе звено, и это решение уже говорит о многом. Абсолютно себя не оправдали дорогостоящие Николай Коваленко (6 шайб в регулярке и 0 в плей-офф), совсем незаметен Даниил Тарасов (6 шайб в регулярке, 0 в плей-офф). Единственный более-менее заигравший креативщик Дмитрий Кагарлицкий не находит поддержки у партнеров по звену.

Ну а о пользе от новоприобретенных легионеров говорить не приходится. Даже Кэмфер, который едва ли не единственный оставлял приятные впечатления по ходу сезона, в плей-офф посыпался. А это те иностранцы, которые согласовывались лично с Квартальновым.

Как вышло, что к важнейшим играм на выбывание в команде не осталось хоккеистов, способных вытаскивать и решать матчи?