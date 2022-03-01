Культурный дневник: гастроли ярославского ТЮЗа, памятные выставки и много кино

Фото: пресс-служба оркестра "Ренессанс"

Март не обещает татарстанцам театральных премьер, зато будут творческие вечера и именитые гости в концертных залах. Представляем вашему вниманию самые интересные культурные события марта, по версии «Реального времени».

Голливудские съемки по-казански

Сегодня и завтра в театре имени Галиаскара Камала состоится презентация новой программы ансамбля танца «Казань». После «Шелкового пути», представленного коллективом четыре года назад, теперь взоры артистов обратились на запад — шоу-программа называется «Голливуд».

Премьера приурочена к празднованию 25-летия основания творческого коллектива, сам же концерт будет состоять из двух отделений. В первом будут показаны лучшие номера ансамбля, созданные за четверть века, а во втором — ансамбль представит фрагмент из нового шоу-мюзикла «Голливуд».

Имя Фабрики грез всегда ассоциировалось с мечтой во что-то лучшее и прекрасное, и съемки, по задумке создателей программы, пройдут вместе с ансамблем танца «Казань». Это абсолютно новый формат для коллектива: в программе собраны самые яркие моменты хореографической и музыкальной культуры Америки от первых кадров немого кино и до ярко-красочных сказок и волшебных сновидений Диснеевских мультфильмов. Появятся великий комик Чарли Чаплин, незабываемые Мерлин Монро и Элвис Пресли, будет и знаменитый стэп в бродвейском стиле «Tap dogs».

После премьеры программу можно будет посмотреть в культурном центре «Чулпан» 17 и 19 марта.

Фото kamalteatr.ru

Формулы прекрасного театра Камала

В Камаловском театре, кроме репертуарных спектаклей, будет еще одно знаковое мероприятие. 18 марта здесь повторят поэтический вечер «Формулы прекрасного», первый и единственный пока показ которого состоялся в феврале. Автор композиции, режиссер и исполнитель — заслуженный артист Татарстана Ильтазар Мухаматгалиев, художником выступил народный художник Татарстана Сергей Скоморохов. В вечере также примут участие заслуженная артистка Татарстана Ляйсан Рахимова, лауреаты международных и всероссийских конкурсов Айдар Абдрахимов (гитара), Рустам Рафигуллин (баян) и Камиль Волков (контрабас).

Из чего состоят формулы Прекрасного? По мнению авторов, это роза и тысячелистник, атом и молекула ДНК, пирамида Хеопса и Тадж-Махал, Млечный путь. И, конечно же, это поэзия — слово, творящее миры, рифмы и ритмы, рождающие музыку жизни, образы и символы мироздания. Попробуйте здесь и сейчас вспомнить, услышать, познать вовне и внутри себя мир, доказанный формулами Прекрасного.

Пустить пыль в глаза

30 марта 2022 года в Качаловском театре покажут 150-й спектакль Эжена Лабиша «Пыль в глаза». Премьера комедии-водевиля в двух действиях состоялась в сентябре 2010 года, с тех пор она стала одним из самых любимых зрителями и популярных спектаклей репертуара, побывала с гастролями в российских городах.

«Пыль в глаза» в Качаловском театре напоминает игру с солнечным зайчиком — там возникают крошечные эпизодические работы, которые, суммируясь, делают спектакль изящным и любопытным. Все они как бы создают атмосферу Парижа позапрошлого века с его фиакрами, волнениями против установки Эйфелевой башни, толпами у Мулен Руж. Роли исполняют ведущие артисты театра Михаил Галицкий, Елена Галицкая, Николай Шепелев и другие.

Фото yartuz.ru

Чем порадуют гости из Ярославля

С 16 марта по 20 марта в Казанском ТЮЗе будет гостит Ярославский театр юного зрителя. Пока казанцы отправятся на обменные гастроли, ярославцы представят казанскому зрителю всех возрастов пять спектаклей: «Незнайка», «Железяка или училка из недалекого будущего», «Евгений Онегин», «Супница или кипящие страсти» и «Пижама на шестерых».

26 марта хозяева театра возвратятся в родные пенаты и устроят юбилейный вечер заслуженного артиста Татарстана Дмитрия Язова. Артисту в марте исполняется 50 лет, 25 из которых он служит в Казанском ТЮЗе. На вечере зрители увидят отрывки из спектаклей с участием артиста, песни в его исполнении, услышат поздравления от коллег и друзей.

Памяти художников

3 марта в Национальной галерее «Хазинэ» состоится открытие выставки «Абзгильдин Абрек. К 85-летию со дня рождения». Заслуженный художник России родился в Башкирии, рабочем поселке Баймак. В 1965 году он закончил Казанское художественное училище имени Николая Фешина еще через пять лет Суриковский институт. Осле этого окончательно «осел» в Казани, став в 1993 году председателем правления Союза художников Татарстана. В своих работах широко использовал язык аллегорий, символику. Для его произведений характерна четкость, пластичность, богатство красок, разнообразие средств выразительности. Девять лет назад Абрек Абзгильдин ушел из жизни. На выставке будут собраны лучшие работы художника из фондов ГМИИ РТ.

В «Хазинэ» пройдет еще одна выставка памяти художника. 17 марта откроется экспозиция произведений в честь 100-летия со дня рождения заслуженного деятеля искусств Татарской АССР Андрея Прокопьева. На 24 марта запланировано открытие выставки «Рашид Газеев. В память об ушедшем художнике».

Фото conventus-center.ru

По весне — в Свияжск

Сегодня в выставочном зале Художественной галереи открылась выставка, посвященная долгожданному приходу весны. Представленные произведения изображают свияжскую весну в динамическом развитии, соединяя пейзажно-ландшафтные мотивы реки Свияги и ее побережья с видами острова-града и его достопримечательностей — Успенского монастыря, собора Божией Матери в честь иконы «Всех скорбящих Радость», исторического посада Свияжска.

22 марта Выставочный зал «Старая водонапорная башня» приглашает на экспозицию «Евгений Голубцов: контексты творчества», посвященную памяти художника, который скончался в октябре прошлого года. Его творчество стало ярким проявлением интерпретации образа Свияжска в изобразительном искусстве конца XX — начале XXI веков.

28 марта в Выставочном зале Музея истории Свияжска откроется выставка «Успенский собор и монастырь острова града Свияжск: путь памятника». В ней будут освещены этапы истории памятника со второй половины XVI века по настоящее время. Разделы выставки представят особенности, драматические повороты исторические образы каждого периода, но один из которых не был простым.

Переходим в четвертое измерение

С 19 марта в галерее «Дом-Арт» будет проходить выставка члена Союза художников России, казанца Виталия Скобеева «Четвертое измерение». Творчество художника интересно и самобытно не только по изобразительному языку, но и с точки зрения тематики произведений. Он обращается к наследию прошлого мифологическим и библейским сюжетам, произведениям мировой литературы, учениям восточной философии. В своих работах мастер осмысляет глобальное культурное наследие человечества и выводит на первый план вопросы поиска смысла жизни, осознания места человека в пространстве мироздания.

Как и отец, Виталий Скобеев окончил Казанское художественное училище имени Николая Фешина. Воспитываясь в традициях академической художественной системы, он, тем не менее, не остался в рамках реалистического направления, а сформировал собственный индивидуальный стиль и авторскую художественную манеру. Его творчество находится на стыке реализма, символизма и экспрессионизма — тех направлений, художественные приемы которых наиболее точно способны отразить философский замысел произведений автора. Экспозиция выставки включает картины из четырех больших циклов картин: «Благовест», «Мифология», «Учители» и «Скрижали Космоса». Она не только представляет разнообразие диапазона мастера, но и доносит основную идею его творчества — показать преемственность эволюционного пути человечества от древних цивилизаций до наших дней и грядущего будущего.

Фото cultinfo.ru

Мода из кино

Нельзя обойти внимание еще одно событие в галерее «Дом-Арт». 29 марта киновед Адиля Хайбуллина со стилистом Светланой Сафиной прочитает лекцию «Мужская мода в кино». В ней на примере самых ярких героев в истории авторы лекции проследят, как с помощью кино задавался стиль и тренд в одежде и образе жизни.

Кроме того, казанский киновед и кинокритик продолжит серию арт-показов классики мирового кинематографа, который предваряет вступительная лекция об истории создания ленты, акцентах на ее шедевриальности и особым обаянии, и обсуждение после просмотра. Так, 2 марта в кинотеатре «Казань-Молла» будет представлен фильм «Касабланка» Майка Кертица, 4 марта последует «Бэтмен», 10-го «Белфаст», 17 марта «Утраченные иллюзии», 18 марта «Глубокие воды», 24 марта «Худший человек на свете», 30 марта «Криминальное чтиво» и в последний день месяца — «Сядь за руль моей машины».

Детям вход бесплатный

Продолжая кинотему, добавим мероприятия для детей. 12 марта в кинотеатре ДК Ленина Адиля Хайбуллина проведет лекцию для школьников по фильму Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Здесь же 19 и 20 марта будут проходить показы короткометражных фильмов детского альманаха из каталога Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» (Золотая тарелка), которые состоятся в партнерстве с кинокомпанией «Снега». Все показы и лекции для юношества — бесплатные.

Фото yandex.ru

Насыщенный кино«Мир»

В марте кинотеатр «Мир» и «Татаркино» подготовили особенно насыщенную программу. Оно и понятно — с апреля здание будет закрыто на ремонт. Поэтому сразу несколько знаковых акций продет в самом начале весны. Так, с 1 по 3 марта в «Мире» пройдут Дни документального кино. В этот раз они состоят из трех тематических альманахов. Первый — «Молодое документальное кино», куда вошли фильмы молодых авторов — Солтана Сунгатуллина, Амира Галиаскарова и Александра Долматова. Второй блок связан с выдающимися деятелями Татарстана, сюда вошли фильм Ильдара Ягафарова про Равиля Шарафеева, короткометражка о Шигабутдине Марджани Салавата Юзеева и картина о первом режиссере довоенного татарского театра в Казани Гумаре Исмагиловиче, снятый Леонидом Славиным и Хайдаром Миндубаевым. Третий блок посвящен искусству, в него вошли работы, в которых главные роли исполнили люди с ограниченными возможностями здоровья — это фильмы «Будьте же счастливы» Натальи Топал и «Танцуй в углу» Солтана Сунгатуллина. Закроет показы полнометражный фильм Юрия Гвоздя о творческой деятельности молодежного театра на Булаке «Неоднозначный театр. однозначно».

6 марта стартует акция «Кино+театр» с постановки «Кара чикмән» (Черная бурка»), 13 марта показы продолжатся спектаклем «Банкрот», 20 марта эстафету примет комедия «Хуҗа Насретдин», а завершит акцию 27 марта музыкальная комедия «Ханума».

Фестиваль «Нуриевские сезоны», который начнется в Москве, завершился в Казани с 23 по 27 марта. За это время зрителям покажут семь фильмов о выдающемся артисте балета Рудольфе Нуриеве. VIII Российско-итальянский кинофестиваль RIFF пройдет в кинотеатре «Мир» с 3 по 13 марта, а лучшие фильмы из программы Лондонского фестиваля независимой анимации LIAF — с 10 марта.

Время зажигать свечи

13 марта Камерный оркестр «Ренессанс» исполнит «Музыку при свечах» в зале лютеранского собора Святой Екатерины. В программе — шедевры мировой классической музыки, которые в храме приобретают особое звучание. Это и торжественный Бах, и страстный Антонио Вивальди, и забавник-Моцарт, и лирично-душевный Чайковский. Музыка не требует перевода, наполняя зал храма упоительным звуком, оставляет радость в сердцах. Вместе со струнным оркестром выступят солисты, будет звучать и орган.

Фото tatarstan-symphony.com

Дамам — букеты мелодий

4 марта Государственный камерный хор Татарстана под управлением заслуженного деятеля искусств РТ Миляуши Таминдаровой представит в ГБКЗ программу «Моя прекрасная леди». Уникальные аранжировки в жанре crossover неизменно срывают бурю аплодисментов.

Концерт покамернее пройдет 6 марта. Государственный струнный квартет Татарстана представит праздничную программу «Песни и мелодии любви». Музыканты обещают целый букет из нежных, красочных мелодий и романтических песен, признаний в любви прекрасным дамам. Талантливые, яркие вокалиста исполнят популярные арии из итальянских опер, чарующие неаполитанские песни, которые с легкой руки великого оперного певца Энрико Карузо, завоевали всемирную известность. В исполнении струнного квартета прозвучат жемчужины классической и эстрадной музыки.

Гости со всей России

Немало интересных гостей ожидается в Татарской филармонии имени Габдуллы Тукая. 2 марта сюда приедет Госансамбль танца Дагестана «Лезгинка». Помимо «золотого фонда» коллектива зрителям обещают один из самых любимых танцевальных номеров — танец «Праздник в горном ауле» — яркий колоритный рассказ об искусстве многонационального Дагестана языком пластики и ритма.

3 марта выступит группа VIVA с праздничной концертной программой «Только для тебя». Пятеро мужчин-красавцев представят новое прочтение известных хитов от классики до современной эстрады, а также авторские композиции группы.

Филармонический джаз-оркестр Татарстана вместе с младшим братом известного джазмена Олегом Бутманом и его супругой Наталей исполнят легендарные композиции в программе «Весенний джаз». 23 марта в филармонии пройдет сольный концерт пианиста Георгия Чаидзе.