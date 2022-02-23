Гид по улице Маяковского: дома советских деятелей и светил науки позапрошлого века

Фото: pastvu.com. (на фото - дом профессора Виноградова. Начало XX века)

Улица Щапова в Казани в прежние века называлась Горшечной. Затем стала Старо-Горшечной, когда появилась параллельная ей улица Ново-Горшечная — сейчас Бутлерова. А Маяковского ранее именовали Поперечно-Горшечной. Все — в честь одноименной ремесленной слободы XVIII века, которая здесь располагалась. До революции к ней пытались присоединить Поперечно-Лядскую (Гоголя), после 1917-го она стала просто Горшечной, а в 1930-е получила имя поэта Владимира Маяковского.

Жилье для работников Татарского обкома КПСС (дома №1 и №3)

Здание на углу Маяковского и Ульянова-Ленина, в котором, согласно телефонным книгам, проживали такие люди, как третий секретарь обкома Ахметзян Булатов, первый секретарь Казанского горкома КПСС Марс Рамеев и зампредседателя Совета Министров ТАССР Владимир Новолаев. В следующем жили директор института органической и физической химии Александр Коновалов, председатель Президиума Верховсного Совета ТАССР Шамиль Мустаев, зампредседателя Совета Министров ТАССР Юнус Валеев, министр культуры ТАССР Ильтазар Алеев, министр лесного хозяйства ТАССР Александр Гуляев и другие. Ну а в народе его называют просто «Шаймиевским».

Дом чиновников. Источник: 2gis.ru

Дом ученых (№2)

Напротив — жилье для представителей науки. Здесь проживали: основоположник научного направления «История татарской общественной и философской мысли» Яхъя Абдулин, один из авторов «Истории Татарской АССР» Мидхат Мухаррямов, а также Абрар Каримуллин — лауреат Государственной премии РТ имени Тукая, один из тех, кто занимался татарскими книгами на арабском шрифте в советское время.

Дом Арбузова и Яруллина (Катановский переулок, 8/9)

Стоящий на перекрестке с бывшим Школьным переулком этот дом является частью «Арбузовской» экспозиции на открытом воздухе. Здесь обитал выдающийся химик Александр Арбузов — один из российских изобретателей аспирина, первый директор Научно-исследовательского химического института, один из организаторов Казанского химико-технологического института. Также здесь жил в 1930-е годы будущий автор первого татарского балета «Шурале» Фарид Яруллин.

Дом Арбузова и Яруллина. Источник: wikipedia.org

Общежитие Казанского медицинского института (№11)

Общежитие КГМИ, которое можно назвать образцом ар-деко, построил в 1933—1937 годах архитектор Николай Баталов. По первому проекту это было здание, которое заняло сразу две улицы и рассчитанное на 500 человек, то есть крупнейшее в Казани на тот момент.

Общежитие Казанского медицинского института. Источник: yandex.ru

Снесенный дом (№10в)

Построенный в начале XX века неприметный дом также тихо был снесен в самом начале января 2022 года. Многие из тех объектов, которые влачили жалкое существование, находятся не на первой линии, и потому о них вспоминаешь только в такие грустные моменты. Последние годы он стоял заброшенным, но оставался крепким.

Снесенный дом. Источник — телеграм-канал «Архитектурасы»

Второе реальное училище (№12)

Первое училище находилось на углу Лево-Булачной и Межлаука, его открыли в 1875-м. О втором — почти нет информации. Выпускники реального училища могли поступать только в технические вузы, но не в университеты. Тем не менее литература, история, география здесь преподавалась так же достойно, как и в гимназиях.

Второе реальное училище. Источник: pastvu.com

Дом профессора Виноградова (№13)

Дом постройки 1905—1917 годов — бывшая администрация Вахитовского района, превращенная сейчас в гостиницу. Владел особняком кардиолог Николай Виноградов. Будучи сыном священника, он получал образование в Нижегородской семинарии, но обучение в ней бросил и поступил на медицинский факультет Московского университета. В последующем Виноградов стал деканом медицинского факультета Казанского университета, основал казанскую терапевтическую школу, общество врачей Казани и общество для вспомоществования бедным студентам.

Виноградов завещал свой дом университету, в нем обустроили клинику. Третий этаж появился перед Великой Отечественной войной. А в 1990-е сюда въехал районный исполком, после чего у особняка появился пристрой. Недавно здание худо-бедно восстановили.

Александровская больница (№18)

Больница для ремесленников и чернорабочих появилась в 1866 году. В 1887-м купец Яков Шамов построил новую больницу, известную как Шамовская (теперь это тоже гостиница — Kazan Palace Hotel by Tasigo), а в здание на Поперечно-Горшечной въехала Казанская ремесленная управа. В советское время это был дом санитарной культуры Татнаркомздрава, который после войны стали называть «ДК медработников». В советские годы это было место концертов и дискотек, где размещался клуб No Pasaran. Здание снесли в 2012 году, пообещав построить на его месте точно такое же. Новый проект на старый похож лишь приблизительно. К слову, парк, через который студенты ТИСБИ попадают в альма-матер, это «Сад медработников».

Дом санитарной культуры Татнаркомздрава, довоенные годы. Источник: pastvu.com

Дом Груздева (№20)

Викторин Груздев — акушер-гинеколог, доктор медицинских наук. Родился в Кинешме, в 1900—1931 годы руководил кафедрой акушерства и женских болезней в Императорском Казанском университете, также преподавал в Родионовском институте благородных девиц, был главврачом Казанской общины сестер милосердия Красного Креста и редактором научно-популярного журнала «Природа и люди». Родильное отделение клиники медуниверситета, он же третий роддом, называется «Груздевкой».

Дом Груздева. Источник: prawdom.ru

Дом писателей (№23а)

Скрытый за новыми постройками дом постройки 1954 года — адрес как минимум трех очень известных татарских писателей. Здесь жили автор популярнейшего романа «Ак чәчәкләр» Абдурахман Абсалямов, Фатих Хусни, создавший повесть «Йөзек кашы», позже воплощенную в спектакле, и Гумер Баширов, написавший выдающийся роман о войне «Намус».

«Маяковский. Желтая кофта» (№24а)

Один из ведущих казанских клубов конца нулевых и начала десятых годов, чей интерьер был вдохновлен творчеством Маяковского. После закрытия в 2017-м атмосфера нынешних мероприятий стала мало походить на рок-н-ролльную (теперь это «творческое пространство»), однако общий вид сохранился.

«Маяковский. Желтая кофта». Источник: kzn.cityshow.me

Дом Сомова-Мамадышского (№26)

У здания 1852 года — два владельца. Один из них — профессор Мамадышский — занимался ортопедией в ветеринарном институте. С 2018 года дом является объектом культурного наследия и это дает ему хоть какую-то юридическую защиту от сноса.

Дом Сомова-Мамадышского. Источник: prawdom.ru

Дом МГБ (№28)

Как сообщается в книге Сергея Сачанина «Экскурс в архитектурную жизнь советской Казани», этот объект проектировали для постройки в 1953 году его отец Павел Саначин и Георгий Солдатов. Жили в доме-образце позднего сталинского ампира работники Министерства государственной безопасности.

Дом МГБ. Источник: domofoto.ru

Дом с надстройкой (№29г)

Построенный в 1917 году и известный как «дом священника Лукьянова», теперь это — образец своеобразного отношения к наследию, которое архитекторы иронично называют «фасадизм» — когда историческая основа сохраняется, но обрастает современными деталями. Кстати, дом XIX века, расположенный рядом, в прошлом году продавали за 35 млн рублей.





Источник: 2gis.ru