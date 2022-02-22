Ирина Рябкова: «Стереотипы «мальчики не плачут» ведут к эмоциональным проблемам»

Психолог, эксперт МГППУ — о стереотипах в воспитании детей

Фото: Максим Платонов

День защитника Отечества по аналогии с Международным женским днем в нашей стране давно превратился просто в «мужской праздник». Казалось бы, прошли времена, когда женщинам указывали, что их место на кухне, а мужчинам было неловко за собой ухаживать. Но некоторые гендерные стереотипы все еще живут, и в соответствии с ними многие воспитывают детей. Часто можно услышать: «Не плачь, ты же мальчик» или «Девочки себя так не ведут». В авторской колонке для «Реального времени» кандидат психологических наук, доцент кафедры «Дошкольная педагогика и психология» МГППУ Ирина Рябкова рассказывает, какие ошибки в этом случае допускают родители.



Помните, как в детстве родители, ваши собственные или кого-то из ваших знакомых, в определенных ситуациях восклицали «Ты же девочка!» или назидательно утверждали «Мальчики никогда не плачут!»

Из поколения в поколение передаются стереотипы и представления о том, какое поведение и какие эмоциональные реакции должны быть у мальчиков и девочек. Эти стереотипы формируют некие ожидания, поэтому девочка, предпочитающая машинки куклам, например, порой вызывает легкое недоумение, а иногда и желание окружающих приучить ее к более «типичным», «девчачьим» играм.

Хорошо ли это? Стоит ли одергивать детей, если нам кажется, что они испытывают радость от «мальчишеских» игр или расстраиваются «как девчонка»?

Откуда берутся стереотипы?

Мы все живем в обществе и сталкиваемся с различными ожиданиями и стереотипами. Порой мы не осознаем, насколько рано они начинают формироваться. Так, гендерные стереотипы формируются уже с рождения: младенец попадает в комнату с преобладанием розовых или голубых оттенков, девочкам покупают плюшевые игрушки, мальчикам — машинки, даже общение строится в разном ключе с детьми разного пола.

Стереотипы и общество

В различных культурах есть свои способы выражения чувств, которые связаны с приемлемостью различных эмоций: есть табуированные переживания, а есть поощряемые, «правильные» и «неправильные» чувства. Так, страх, в том числе детский страх, будет всячески пресекаться в культуре, которая развивается в тяжелых для жизни условиях: нельзя бояться, когда нужно преодолевать трудности, ведь страх парализует. Женская ревность и особенно ее проявление вряд ли будет приветствоваться в культуре, где принято многоженство. Злость будет поощряться в ситуации агрессии, например войны, но будет табуирована в тех обществах, где важны взаимопомощь, поддержка, соучастие.

Фото: Илья Репин

«Неправильные» чувства?

Как мы уже отметили, общество диктует не только нормы общения и поведения для мальчиков и девочек, но и чувства, которые «следует» испытывать детям разных полов. Однако такую тенденцию едва ли можно назвать позитивной.

Эмоции — это не болезнь и не рудимент, а прекрасный, возникший в процессе эволюции механизм, который позволяет нам лучше ориентироваться в разных ситуациях.

Эмоции отражают значение для человека того или иного события. Например, удивление показывает, что мы столкнулись с чем-то новым, непривычным, неожиданным, оно заставляет нас присматриваться и прислушиваться, обратить на что-то особое внимание. Симпатия отражает желательные, важные для нас вещи, способствует сближению с другим. Злость говорит о том, что какие-то наши потребности не удовлетворены, или о том, что мы встретились с препятствием на пути к их удовлетворению; она придает нам сил и побуждает искать пути преодоления препятствий.

Запреты и поощрения

Поощряя или запрещая чувства, семья и общество способствуют формированию определенного характера ребенка. Однако важно помнить, что запретное никуда не исчезнет, а поощряемое легко становится неискренним, напускным. Например, если запрещать детям чувствовать злость, то она будет выражаться в интригах, сплетнях и других похожих способах. Если запрещать интерес ребенка, его любознательность к какой-то теме, то этот интерес начинает скрываться, обретает внутреннюю «тайную жизнь», а внешне человек становится безынициативным, скучающим.

Чрезмерное поощрение щедрости, настойчивые требования делиться с другими не делают человека щедрым, зато приводят к легким обидам, не всегда осознаваемым: «Я столько делаю для них, а они неблагодарные!».

Фото: Илья Репин

Эмоциональные стереотипы — это хорошо?

Любые эмоциональные стереотипы, будь то «мальчики не плачут» или «девочки не играют в войну», могут приводить к эмоциональным проблемам. Для здоровья и психологического благополучия ребенка эмоциональное воспитание должно включать различение, принятие чувств и поиск культурных способов их выражения.

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В отношениях с ребенком следует принимать его эмоции — не осуждать и не запрещать их, а также учить ребенка распознавать их: «Тебе грустно, ведь ты заболел и плохо себя чувствуешь», «Ты злишься, потому что девочка забрала твою куклу?» и тому подобное. Помните, что называние и проговаривание проясняет ситуацию и способствует пониманию, позволяет ребенку лучше узнать себя и опираться на свои, а не чужие потребности.

Если ребенок не выражает социально одобряемого (или ожидаемого) отношения к чему-либо, не стоит ругать его или осуждать. Нужно понять его мотивацию — часто это отношение куда более осмысленно, чем может показаться на первый взгляд.

Вместо того, чтобы побуждать ребенка прятать свои чувства или демонстрировать социально желательные, необходимо учить придавать им культурную форму и искать социально приемлемые пути удовлетворения потребностей. Показывайте это на своем примере — вместо того, чтобы ругать, можно так выразить свое раздражение: «Мне неприятно, что игрушки разбросаны, ты не мог бы их убрать?» Такое общение не сделает из ребенка послушного человека, который готов удовлетворить любую просьбу, зато обеспечит атмосферу уважения и доброжелательности, в которой приятно жить.



Фото: Максим Платонов

Взрослый является образцом и транслятором любого опыта для ребенка. Важно уметь различать свои эмоции (отличать вину от стыда, злость от отвращения, волнение от страха и так далее). Такое различение помогает ориентироваться на свои чувства, замечать потребности, которые за ними стоят, искать пути их удовлетворения.

Важно также уметь отличать свои эмоции от чужих. Люди склонны приписывать свои состояния другим людям, в том числе детям, что нередко порождает конфликтные ситуации.

Ирина Рябкова