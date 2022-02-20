Видео недели: трагедия Валиевой, флешмобы для олимпийцев и «сталактиты» на балконах

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Поддерживая российских олимпийцев



Россияне на этой неделе продолжили акции в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде. В честь серебряного медалиста Олимпийских игр в Пекине Данила Садриева жители его родного города Лениногорска организовали флешмоб. На прошлой неделе 18-летний лыжник стал серебряным призером в командном турнире прыгунов с трамплина. Лениногорцы выложили на снегу из веток призыв «Данил, алга», а затем, разбившись на группы и встав в круг, составили пять колец — символ Олимпийских игр.

Чтобы поддержать победный дух сборной страны по хоккею, артисты Челябинского театра оперы и балета исполнили в ее честь песню «Трус не играет в хоккей». Видео оперные певцы выложили в соцсети и подписали: «Ребятам сейчас очень тяжело. И когда мы можем внести свой, пусть и очень маленький вклад, но сделать это с душой, это бесценно. И мы сделали это с большим удовольствием».



«Камила, мы с тобой!»



Большую поддержку на этой неделе болельщики оказали фигуристке из Казани Камиле Валиевой, которой пришлось столкнуться с невероятным давлением на Олимпиаде. Видеоролики в соцсети выкладывали юные спортсмены из Татарстана, Югры, Якутска, Крыма, Кирова, Калуги и других регионов страны. Слова поддержки в эти непростые для Камилы дни высказывали и спортсмены других стран мира. Уроженка Казани, выступающая в составе сборной страны, несмотря ни на что, остается настоящей звездой в одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

«Уничтожили самую талантливую фигуристку мира»



Однако в пятницу после очередного выступления фигуристок-одиночниц медали Валиевой не достались. Казанская фигуристка не справилась со стрессом и допустила несколько ошибок, заняв 4-е место. Два первых места завоевали Анна Щербакова и Александра Трусова. Комментаторы, ведущие прямой эфир с соревнований, очень эмоционально отреагировали на объявление результатов, подчеркнув, что спортивные чиновники просто «уничтожили самую талантливую фигуристку мира».

Перерыв в КХЛ — с пользой для особенных детей



Игроки различных команд КХЛ, Ночной хоккейной лиги и чиновники вышли на лед «Татнефть Арены» сыграть с детьми с нарушениями двигательной функции в следж-хоккей. В этот раз в благотворительном матче выступали команды «Вымпел» и «Метеор», а вместе с ними хоккеисты «Ак Барса» Данис Зарипов и Александр Бурмистров, игроки из «Нефтехимика» Марат Хайруллин и Павел Порядин, форвард сборной СССР Сергей Шепелев, по два представителя ярославского «Локомотива» и «Северстали», а также мэр Казани. Встреча особенных спортсменов окончилась со счетом 7:7.

Балконы во льду



Если в январе и первую декаду февраля жители Татарстана больше негодовали по поводу неочищенных от снега дорог и дворов, то сейчас много жалоб на опасную наледь на крышах домов. Они публикуют в соцсетях снимки с огромными сосульками на карнизах. А некоторые разместили видео, где на балконах выросли гигантские «сталактиты», которые могут рухнуть в любой момент.

У дома ветерана устроили снежную свалку



В поселке Чебакса под Казанью тракторист, убиравший снег с улиц, не долго думая, свалил кучу снега перед домом ветерана Великой Отечественной войны. И таким образом перекрыл все подступы к жилью пожилой женщины. Горой снега завалило и дровяник: ей стало нечем отапливать дом, дрова отсырели. От переживаний пенсионерка заболела. В ситуацию вмешалась прокуратура, и снежные горы быстро убрали.

«Потому что третий сезон хотим играть с вами»



Пока в КХЛ перерыв, команда «Барыс» решила оригинально анонсировать предстоящий матч плей-офф с магнитогорским «Металлургом». В видеоролике, в котором снялся голливудская звезда Кристиан Бейл, казахстанская команда обращается к сопернику фразой: «Вы начинаете плей-офф с первого места, потому что хорошо провели регулярный сезон. Мы начинаем плей-офф с восьмого места, потому что третий сезон хотим играть с вами». Игры завершающего сезона КХЛ плей-офф стартуют 1 марта.

Курьезы на Олимпиаде



Двукратная олимпийская чемпионка по сноуборду Хлоя Ким развеселила журналистов, когда на пресс-конференции после выступления жалобным голосом попросила у них что-нибудь поесть. Единственное, что из съестного нашлось у представителей СМИ, — это два шоколадных батончика. Ими они и поделились с оголодавшей спортсменкой. В подборку забавных моментов попал также керлинг от канадских конькобежцев со шваброй и бутылкой воды, танцы команды по бобслею из Ямайки и другие смешные случаи.

«Эпоха, когда создавались великие державы»



Компания Amazon, наконец, опубликовала первый трейлер сериала «Властелин колец: кольца власти». За первые сутки он набрал 25 млн просмотров. Как говорится в описании к ролику, «эта эпическая драма разворачивается за тысячи лет до событий «Хоббита» Дж. Р. Р. Толкиена и «Властелина колец» и переносит зрителей в эпоху, когда создавались великие державы, королевства прославлялись и рушились, герои подвергались испытаниям, надежда висела на волоске, а величайший злодей, когда-либо вышедший из-под пера Толкина, угрожал покрыть весь мир тьмой». Увидеть первую серию поклонники саги смогут 2 сентября этого года.