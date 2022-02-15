«Перспективный объект туристического показа»: Троицкую церковь в Пестречинском районе признали памятником

В муниципалитете выявлено с десяток старинных церквей, которые можно объединить в турмаршрут

В Татарстане в списке объектов культурного наследия регионального значения появится Троицкая церковь 1904 года постройки в деревне Верхние Девлизери Пестречинского района. Этот красивый и неплохо сохранившийся православный храм долгое время пустует и разрушается. «Конструктивная схема здания дошла до нас без поздних вмешательств, однако имеется большой процент утрат конструкций кровельных покрытий и завершений», — говорится в акте проведенной государственной экспертизы. Теперь этот образец культовой архитектуры конца XIX — начала ХХ века будет сохранен. Подробнее — в материале «Реального времени».

На стенах сохранились фрески

Троицкая церковь в деревне Верхние Девлизери прошла государственную историко-культурную экспертизу и рекомендована экспертом к включению в реестр памятников регионального значения как образец культовой архитектуры конца XIX — начала ХХ веков в стиле кирпичной эклектики. Соответствующий акт предстоит оформить Комитету Татарстана по охране ОКН. Это дает надежду, что разрушающийся храм 1904 года постройки будет восстановлен.

В 2002 году Троицкая церковь вошла в список вновь выявленных объектов республики, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Однако с тех пор работ по ремонту и реставрации храма не проводилось, он долгое время пустовал и продолжает ветшать. Несмотря на неплохо сохранившийся конструктив здания, эксперты отмечают, что из-за отсутствия гидроизоляции происходит намокание и разрушение поверхности кирпичной кладки цоколя и стен из красного кирпича, имеются очаги биопоражения, отслоение окрасочного слоя на большой площади, полностью утрачены стропильные конструкции и покрытие кровли.

«Наружные кирпичные стены здания находятся в неудовлетворительном состоянии, однако выявлены участки стен, находящиеся в аварийном состоянии. Требуется восстановление несущей способности кладки (вычинка, инъектирование трещин, заполнение швов кладки раствором)», — говорится в акте экспертизы.

Печально все и внутри храма: повреждена штукатурка, в аварийном состоянии белокаменные полы, трещины на сводах, утрата росписи на потолке, выбитые окна. Зато сохранились некоторые настенные фрески, архитектурный декор фасадов, исторические металлические входные двери, решетки, конструкция навеса, частично — тянутые профили.

Без купола

Проект однопристольного храма в селе Верхние Девлизери был рассмотрен и одобрен Строительным отделением Казанского губернского правления 27 мая 1894 года. Возвели церковь в 1904 году, а год спустя ее осветили в честь Святой Троицы. Средства выделил предприниматель и землевладелец из Алатыря (ныне Чувашия) Василий Львович Симбирин. Церковь была приходской, с полным штатам священнослужителей. Сюда ходили жители еще трех деревень — Екатериновки (Полян), Средних Девлизерей и Александровки (Каменовки).

Храм построен по типу восьмерик под сводом на высоком двусветном четверике. Представляет собой одноглавое строение с полукруглой апсидой, небольшой трапезной в два оконных проема и притвором, над которым надстроена четырехярусная колокольня с двумя звонарными площадками. Фасад здания украшен пилястрами, глубокими нишами и арочными проемами, полуфронтонами, килевидными кокошниками и прочим декором.

Храм оставался действующим до 1930-х годов прошлого века. После его закрытия, по некоторым сведениям, в 1937 году, купола с главками и крестом были демонтированы, и объект передан под государственные нужды.

С момента постройки церковь не ремонтировалась, и в настоящий момент не используется.

Явление чудотворной иконы

Деревня Верхние Девлизери также известна как место, где хранилась особо почтитаемая икона Печерской Божией Матери. Предание об обретении святыни передавалось из поколения в поколение. Икону у деревенского ключа в праздник Святой Троицы увидела одна из местных жительниц, о чем сообщила владельцу деревни некоему Мокееву. Тот взял ее к себе в дом, а в зюзинскую церковь передал ее список (копию). Но вскоре икона из дома Мокеева пропала и вторично появилась на том же самом месте у ключа. Мокеев опять принес ее в свой дом, но он вскоре сгорел. На пепелище икону не обнаружили и считали ее утраченной.

Зато список с нее стал предметом особого благоговения горожан и жителей окрестных селений, так как приносил исцеление больным. Накануне Троицы и в сам праздник в церковь стекалось большое число богомольцев из соседних приходов. После литургии икона тотчас же уносилась на тот самый ключ, на котором она явилась. Там совершали водоосвящение и молебен Божией Матери, а затем в течение трех дней икону носили по домам сельчан.

В настоящее время Печерская икона находится в Покровском соборе Казани, являющимся кафедральным собором Казанско-Вятской епархии Русской Православной Старообрядческой Церкви (РПСЦ). Ее можно найти со стороны левого крыла клироса.

В списке выявленных памятников — еще 8 церквей

В материалах экспертизы сказано, что Троицкая церковь может быть интересна не только краеведам и любителям старины, но и школьникам и студентам как объект экскурсий по теме православного вероисповедания и строительного дела в Российской Империи. Есть у нее и туристический потенциал — она «может представлять общественный интерес, являясь перспективным объектом туристического показа в рамках экскурсий по районам Республики Татарстан, в целях изучения и популяризации культурного наследия региона». Можно даже выстроить отдельный маршрут — в Пестречинском районе много интересных старинных культовых объектов.

Например, в списке вновь выявленных объектов культурного наследия от 2002 года, помимо Троицкой, фигурирует еще 8 церквей. Это церковь Успения 1883-1888 годов постройки в селе Богородское, Вознесения (1760 год) в селе Елагино, Благовещенская (1741) в селе Казыли, Происхождения честных древ креста Господня (1757- 1763) в селе Кулаево, Преображенская церковь (1774, 1882, 1910) в селе Русская Серда, Благовещения Пресвятой Богородицы (1741) в селе Русские Казыли, Иоанна-Предтеченская (1763) в селе Селенгуши, Покровская церковь (1787) в Тагашево.

Все они выполнены из кирпича, пять из них находились в аварийном состоянии, в Успенской и Происхождения честных древ креста Господня проходили службы (на 1 января 2002 года).

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