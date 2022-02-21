День в истории: закладка мечети «Кул-Шариф», город Севастополь и памятник Вашингтону

Чем примечательна дата 21 февраля

Фото: Михаил Козловский

Сегодня, 21 февраля, Международный день родного языка и Всемирный день экскурсовода. В разные годы и столетия в этот день порт и крепость в Крыму назвали Севастополем, британский химик Гемфри Дэви сообщил о свойствах хлора, Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест Компартии», в США открыли памятник Джорджу Вашингтону, в России создали ГОЭЛРО, в Казани заложили памятный знак на месте будущей мечети «Кул-Шариф». Родились русский художник, скульптор Федор Толстой, французский композитор Лео Делиб, советский живописец Петр Кончаловский, американский психолог Гарри Стек Салливан, русский поэт-футурист Алексей Крученых, английский актер, режиссер Алан Рикман, советский дипломат Виталий Чуркин. Умерли голландский философ Бенедикт Спиноза, русский художник-передвижник Владимир Маковский, американский астроном Джордж Эллери Хейл, советский писатель Михаил Шолохов, российские кинорежиссеры Владимир Мотыль и Алексей Герман, советский искусствовед Нина Дмитриева. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Совхоз «Майский», закладка мечети «Кул-Шариф», текст гимна Татарстана

21 февраля 1974 года в пригороде Казани основали овощеводческий совхоз «Майский». Первую очередь комплекса сдали в конце 1978 года после постройки пятого шестигектарного блока теплиц. Тогда исполкому Зеленодольского райсовета разрешили передать 215 га земли, в том числе 154 га пашни и 34 га пастбищ племптицесовхоза «Юдинский» Татарского треста «Птицепром» совхозу «Майский» Минсельхоза РСФСР в постоянное пользование. Валовой сбор овощей рос по мере сдачи в эксплуатацию теплиц. Если в 1974 году собрали 1 015,9 тонны (6 га), то в 1979-м, благодаря новым технологиям, — 8 900 тонн.

Фото: Максим Платонов

21 февраля 1996 года в Казанском кремле торжественно заложили памятный знак на месте будущей мечети «Кул-Шариф», о строительстве которой было объявлено в указе первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева 13 ноября 1995 года: «В целях сохранения исторической преемственности воссоздать здание мечети «Кул-Шариф»…» Текст указа разместили на камне. С началом активного строительства камень был перенесен севернее мечети. Площадка перед мечетью и камнем предназначена для совершения религиозных обрядов во время крупных мусульманских праздников.

21 февраля 2013 года парламент республики единогласно утвердил текст гимна Татарстана. Окончательный текстовый вариант гимна основан на стихотворении «Туган ягым» («Родной край») Рамазана Байтимерова, написанном им в 1970-х годах. Стихи Байтимерова вдохновили в свое время композитора Рустема Яхина на сочинение песни, мелодия которой в 1993 году стала государственным гимном Татарстана. Новый текст гимна состоит из восьми строк на татарском и восьми строк на русском языке. На русский текст перевел поэт Филипп Пираев. Государственный гимн Татарстана исполнялся до 2013 года в точном соответствии с музыкальной редакцией гимна, утвержденной постановлением Верховного Совета РТ от 14 июля 1994 года «О Государственном гимне Республики Татарстан». Текст песни Рамазана Байтимерова «Туган ягым» не применялся.

Фото: dutchreview.com

Венчание Вильгельма Оранского и Анны Павловны, «Манифест Компартии» и ГОЭЛРО

21 февраля 1816 года в Петербурге обвенчались 23-летний принц Вильгельм Оранский, старший сын короля Нидерландов Вильгельма I, и младшая дочь российского императора Павла I — 21-летняя великая княжна Анна Павловна. Свадьбу сыграли довольно скромную для августейших особ. Анне позволялось сохранить православную веру, а свекор-король подарил ей домик в Заандаме, где некогда жил ее прапрадед Петр I. Юная супруга занялась изучением нидерландского языка, литературы и истории Нидерландов. В 1840 году принц Вильгельм стал королем Виллемом II. Анна Павловна занималась благотворительностью, много заботилась об учреждении учебно-воспитательных заведений для детей бедных классов, под ее покровительством было основано до 50 таких приютов. Во время войны с восставшей Бельгией она на свои средства основала госпиталь и инвалидный дом. В честь Анны Павловны один из муниципалитетов в Нидерландах носит ее имя. Он так и называется — «Анна Павловна».

21 февраля 1848 года Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест Коммунистической партии» — первый программный документ научного коммунизма, в котором изложены основные идеи марксизма и который стал первой программой международной коммунистической организации. В этой работе авторы декларировали и обосновывали цели, задачи и методы борьбы зарождавшихся коммунистических организаций и партий. Авторы провозгласили неотвратимость гибели капитализма от рук пролетариата. Манифест начинается словами: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма», а заканчивается знаменитым историческим лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Фото wikipedia.org

21 февраля 1920 года была образована Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО). В составе комиссии были ученые, технологи, экономисты, статисты, крупнейшие энергетики. Среди них — И.Г. Александров, Г.О. Графтио, А.Г. Коган, К.А. Круг, Б.И. Угримов, М.А. Шателен и другие. Возглавил комиссию Г.М. Кржижановский. Восстановление народного хозяйства страны, находящейся в сильнейшем экономическом и политическом кризисе, было наиглавнейшей задачей в 1920-х годах. Предприятия промышленности скудно обеспечивались электричеством. Поэтому была разработана программа по электрификации страны. План ГОЭЛРО предусматривал строительство в восьми основных экономических районах страны — Северном, Центрально-Промышленном, Южном, Западно-Сибирском, Кавказском, Туркестанском, Приволжском и Уральском — 30 электростанций общей мощностью 1 млн 750 тысяч киловатт. Среди наиболее известных первенцев российской энергетики были Волховская и Днепровская ГЭС, а также ГРЭС: Штеровская, Каширская, Челябинская, Горьковская, Шатурская и Кизеловская. К 1935 году построили 40 электростанций. План ГОЭЛРО дал мощный толчок для последующего развития советской электроэнергетики.

Свойства хлора, открытие памятника Джорджу Вашингтону и Alka-Seltzer

21 февраля 1811 года британский химик Гемфри Дэви сообщил о свойствах открытого им газа — хлора. Простое вещество хлор при нормальных условиях — ядовитый газ желтовато-зеленого цвета, тяжелее воздуха, с резким запахом и сладковатым, «металлическим» вкусом. При попадании в легкие вызывает ожог легочной ткани и удушье. Раздражающее действие на дыхательные пути оказывает при концентрации в воздухе в два раза выше порога восприятия запаха хлора. Соединение с водородом — газообразный хлороводород — было впервые получено Джозефом Пристли в 1772 году. Сам хлор получил в 1774 году шведский химик Карл Вильгельм Шееле, описавший его выделение при взаимодействии пиролюзита с соляной кислотой в своем трактате. Шееле отметил запах хлора, схожий с запахом царской водки, его способность взаимодействовать с золотом и киноварью, а также его отбеливающие свойства.

Фото wikipedia.org

В 1885 году в Вашингтоне открыли памятник Джорджу Вашингтону — самый большой обелиск в мире и самое высокое сооружение в Вашингтоне. До постройки Эйфелевой башни был самым высоким сооружением на Земле. На вершину монумента можно подняться по лестнице из 896 ступеней либо при помощи лифта. Процесс создания монумента начался в 1832-м (в год, когда Вашингтон отмечал бы свой 100-летний юбилей). В связи с юбилеем горожане организовали Общество по созданию монумента Вашингтону и стали собирать пожертвования. К середине 1830-х годов они набрали 28 тысяч долларов и объявили о начале конкурса на лучший проект мемориала. 23 сентября 1835 года руководители общества изложили свои требования к проекту. Сам же конкурс был проведен в 1836 году. Современный памятник представляет собой полую колонну, имеющую в своей верхней части четырехгранную пирамиду, внутри которой размещена обзорная площадка с восемью окнами на все четыре стороны.

В 1931 году американская фармацевтическая компания Dr. Miles Laboratories в штате Индиана начала выпуск средства, которое в американских аптеках появилось 3 декабря того же года как новое лекарство против простуды Aspir-Vess, впоследствии получившее название Alka-Seltzer. Позднее таблетку начали рекламировать как эффективное лекарство от всех болезней. Она помогала при простуде и гриппе, снимала головную боль, облегчала боль и тяжесть в желудке, а также помогала при переедании. Обнаруженный позже «побочный эффект» — облегчение при похмелье и профилактика делирия — еще больше популяризировали Alka-Seltzer. Над созданием легкорастворимых таблеток компания работала с середины 1920-х, но эксперименты не увенчались успехом. В январе 1928 года, в период эпидемии гриппа и простуд, президент компании Хаб Бердсли случайно узнал, что редактор местной газеты уже который год успешным, но загадочным методом защищает своих сотрудников от простудных заболеваний. Бердсли встретился с ним и попросил раскрыть секрет чудодейственного эликсира. Оказалось, он состоял ни много ни мало из смеси простого аспирина, соды и лимонного сока. Получив рецепт, Бердсли дал указание сотрудникам своей лаборатории превратить «горючую смесь» в таблетку.