День в истории: поэты-футуристы в Казани, научная станция «Мир» и Метрополитен-музей

Чем примечательна дата 20 февраля?

Сегодня, 20 февраля, Всемирный день социальной справедливости. В разные годы и столетия в этот день в России впервые ввели рекрутские наборы, в Москве открыли памятник Минину и Пожарскому, в Нью-Йорке заработал Метрополитен-музей, во Франции опубликовали первый манифест футуризма, на экраны вышел «Том и Джерри», в Советском Союзе запустили орбитальную научную станцию «Мир». Родились создатель первого постоянного русского театра Федор Волков, бельгийский скрипач Шарль Огюст де Берио, венгерский и советский журналист Бела Кун, инженер Николай Гарин-Михайловский, русский целитель Порфирий Иванов, российская правозащитница Елизавета Глинка, или Доктор Лиза. Умерли американский арктический исследователь Роберт Пири, французский химик Анри Муассан, советский поэт-песенник Василий Лебедев-Кумач, татарский писатель Ибрагим Гази, первая в мире женщина-дрессировщик львов, советская артистка цирка Ирина Бугримова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Второй вечер поэтов-футуристов в Казани



В 1914 году в Казани прошел второй вечер поэтов-футуристов Василия Каменского, Давида Бурлюка и Владимира Маяковского: группа поэтов с декабря 1913 года ездила по России с «поэзоконцертами», выступив в 17 городах. В Казани 20 февраля их выступление состоялось в Колонном зале Дворянского собрания на Театральной площади (ныне — Ратуша на площади Свободы). Как отмечала тогда казанская пресса, на встречу собралось такое количество студентов, что «яблоку негде было упасть». Они так горячо приветствовали поэта, что полицмейстер шесть раз прерывал выступление. Многое в этом выступлении было скандальным, нарочитым и вызывало вопли негодования публики. Тройка друзей долго распивала чай на сцене, стакан за стаканом, не обращая внимания на публику. Вместо председательского колокольчика в руках у одного из них был огромный пожарный колокол. Скандальность выступлению Маяковского придавали его желтые рубашка и галстук. Однако большинство присутствующих было покорено содержательностью, ясностью, выразительностью его выступления.

В 1971 году скончался татарский писатель и журналист, лауреат Государственной премии Татарской АССР имени Габдуллы Тукая, депутат Верховного Совета СССР Ибрагим Гази. Родился он в бедной крестьянской семье. С 1919 по 1924 годы был воспитанником Тетюшского детского дома и одновременно обучался в трудовой школе. С 1924 по 1926 годы учился в партийной школе в Казани. В 1920-е годы сотрудничал с несколькими татароязычными газетами в качестве журналиста, в 1927 году вступил в коммунистическую партию. В 1933—1938 годах заведовал сектором художественной литературы Татгосиздата, затем стал членом Союза писателей СССР. Повести и рассказы писал с 1930-х годов. В основном — о быте жителей татарских сел, к числу наиболее известных из них относятся «Палец» (1930), «Серебристая Нурминка» (1931), «Девушка-бригадир» (1932). С 1943 года участвовал в Великой Отечественной войне. В 1955 году вышел его роман «Обыкновенные люди» (на русский язык перевели в 1957-м — «За городом, за Казанью»). В 1970-м стал депутатом Верховного Совета СССР. Был награжден тремя орденами и медалями, в 1969 году стал лауреатом Республиканской премии имени Габдуллы Тукая. Наиболее значительным его произведением считается автобиографический роман-трилогия «Незабываемые годы», над которым автор работал в период с 1949 по 1966 годы. Это произведение издавалось и на русском языке под названием «Хлеб, винтовка и любовь» в 1950—1975 годах. В 1969 году за роман он получил Государственную премию Татарской АССР.

И. Гази в редакции газеты «Яшь ленинчы». Январь 1967 г. Фото: persons-info.com

В этот день в 1974 году в Набережных Челнах был сдан первый миллион квадратных метров жилья с начала строительства автомобильного завода «КАМАЗ». Новоселье справили 110 тысяч человек.

Сокровища Оружейной палаты, научная станция «Мир»

В 1945 году из уральской эвакуации в Москву вернулись сокровища Оружейной палаты. К демонтажу экспозиции и упаковке экспонатов сотрудники Оружейной палаты приступили 22 июня 1941 года, когда по радио узнали о нападении фашистской Германии на Советский Союз. Первоначально предметы предполагалось укрыть на территории Кремля, но обстановка на фронте ухудшалась, враг приближался к столице. В этих условиях было принято решение об эвакуации сокровищ на Урал. Время подтвердило правильность решения об эвакуации. С середины июля Москва стала систематически подвергаться массированным бомбардировкам немецкой авиации. В октябре 1941 года город перешел на осадное положение. Несмотря на меры по маскировке Кремля и усилия частей противовоздушной обороны, во время вражеских налетов на столицу ее древний центр пострадал, на него упало множество зажигательных и пятнадцать крупных фугасных бомб. В январе 1945 года по распоряжению коменданта Кремля в Оружейной палате начались ремонтные работы, законченные к 1 марта. А еще ранее, 20 февраля 1945 года, сокровища, проведя три года и семь месяцев на Урале, благополучно вернулись в столицу. Поезд с экспонатами, прибывший к платформе Кутузово у Дорогомиловской заставы, встречали солдаты кремлевского гарнизона. На автомашинах груз проследовал на место своего прежнего постоянного хранения.

Фото: wikipedia.org

20 февраля 1975 года в СССР учредили День войск противовоздушной обороны. Необходимость создания противовоздушной обороны возникла в России во время Первой мировой войны: она была связана с применением авиации в боевых действиях. В декабре 1914 года появились первые подразделения аэропланов, снабженных пулеметами и пушками. Великая Отечественная война стала высшей школой для войск ПВО СССР. За Отечественную войну советские ПВО сбили более 7,5 тысячи самолетов, уничтожили более тысячи танков, полторы тысячи орудий. Сначала праздник отмечали 11 апреля, но в 1980 году его перенесли на второе воскресенье апреля.

В 1986 году в Советском Союзе был произведен запуск орбитальной научной станции «Мир», пришедшей на смену орбитальным станциям «Салют» и ставшей на полтора десятка лет единственной в мире пилотируемой космической лабораторией для долговременных научно-технических экспериментов и исследования человеческого организма в космосе. Станция представляла собой базовый блок для построения многоцелевого постоянно действующего пилотируемого комплекса со специализированными орбитальными модулями научного и народнохозяйственного значения. В дальнейшем к станции были пристыкованы и начали работу модули «Квант», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр». Строительство орбитального комплекса было полностью завершено 26 апреля 1996 года, когда к «Миру» был пристыкован пятый, последний модуль дооснащения — «Природа» — со сложнейшей научной аппаратурой. С завершением строительства комплекса его вес (базовый блок и пять модулей) составил почти 129 тонн. Орбитальный комплекс «Мир» находился в эксплуатации до июня 2000 года — почти втрое дольше, чем было запланировано при запуске станции. За это время на нем было проведено 28 космических экспедиций, в общей сложности на комплексе побывали 139 российских и зарубежных исследователей космоса, было размещено 11,5 тонны научного оборудования 240 наименований из 27 стран мира.

Фото: wikipedia.org

Метрополитен-музей, «Первый манифест футуризма», «Том и Джерри»

20 февраля 1872 года в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей. Экспозиция включала в себя 100 полотен, купленных в Брюсселе, 74 полотна, приобретенных в Париже и Бельгии. Это были картины итальянских, французских, испанских, голландских, английских, фламандских художников. Позже в Центральном парке было построено собственное трехэтажное здание музея с двенадцатью залами для экспозиций. Здание Метрополитен-музея достраивалось, дополнялось новыми пристройками, и сейчас это центр архитектурного комплекса. Экспозиции современного Метрополитен-музея — частные коллекции, переданные в дар коллекционерами, пожелавшими внести свой вклад в развитие культуры Америки. А сам музей — один из крупнейших и четвертый по посещаемости художественный музей мира.

Фото: wikipedia.org

20 февраля 1909 года на первой странице французской газеты «Фигаро» был напечатан текст в виде платного объявления под названием «Обоснование и манифест футуризма», подписанный известным итальянским литератором и поэтом Филиппо Томазо Маринетти. С этой даты и принято отсчитывать историю футуризма — одного из крупнейших течений европейского искусства начала ХХ века. В манифесте футуризма, который стал основополагающим документом этого авангардистского течения, была заявлена «антикультурная, антиэстетическая и антифилософская» его направленность. Основатель движения и главный идеолог футуризма Маринетти заявил: «Главными элементами нашей поэзии будут храбрость, дерзость и бунт». Манифест состоял из двух частей: текста-вступления и программы, включавшей 11 основополагающих пунктов-тезисов футуристической идеи. В нем провозглашался культ будущего и разрушение прошлого; восхвалялось стремление к скорости, бесстрашие, необычные формы; отвергались страхи и пассивность; отрицались все логические, любые синтаксические связи и правила. Основной целью ставилось напугать и встряхнуть обывателя: «Не существует красоты вне борьбы. Нет шедевров без агрессивности!» Текст манифеста вызвал бурную реакцию в обществе, однако положил начало новому «жанру». Футуризм быстро нашел единомышленников сначала в литературной среде, а потом и практически во всех сферах художественного творчества (в музыке, живописи, скульптуре, театре, кино и фотографии) как самой Италии, так и далеко за ее пределами.

В 1940 году на экранах впервые появилась мультипликационная пара Том и Джерри. Сериал был создан мультипликаторами Уильямом Ханной и Джозефом Барберой. Сюжет большинства серий мультфильма сосредоточен на безуспешных попытках Тома поймать мышонка. Мультсериал создавался голливудской студией MGM с 1940 года до закрытия мультипликационной студии в 1958 году. В 1961 году MGM продала права на производство мультфильма пражской студии «Рембранд Филмс», во главе которой стоял Джин Дейч. «Рембрандт Филмс» выпустила 13 серий, признанных наихудшими за всю историю мультфильма. В 1963 году производство мультфильма вернулось в Голливуд, в студию Чака Джонса «Сиб-Тауэр 12 Продакшнс» и длилось до 1967 года. Позднее Том и Джерри вновь появились в мультсериале, созданном Ханной — Барберой (1975—1977, 1990—1993) и «Фильмэйшен Студиос» (1980—1982). Первоначальные мультфильмы Ханны — Барберы периода 1940—1958 годов признаны самыми выдающимися и являются обладателями семи наград кинопремии Оскар.

Источник: kino-teatr.ru