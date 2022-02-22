День в истории: титул «князей татарских», симфония Чайковского и продажа Флориды

Чем примечательна дата 22 февраля?

Сегодня, 22 февраля, Международный день поддержки жертв преступлений. В разные годы и столетия в этот день Галилео Галилей представил свое главное сочинение о системах мира, в России началась церковная реформа патриарха Никона, в Санкт-Петербурге основали ботанический сад, Флорида перешла от Испании к США, впервые исполнили Четвертую симфонию Петра Чайковского, открыли антибиотик стрептомицин. Родились первый президент США Джордж Вашингтон, немецкий философ Артур Шопенгауэр, русская дворянка Анна Керн, польский композитор Фредерик Шопен, немецкий физик Генрих Герц, российский писатель, политик Эдуард Лимонов. Умерли знаменитый рассказчик, немецкий барон Иероним Мюнхгаузен, австрийский писатель Стефан Цвейг, советский литератор Осип Брик, американский художник Энди Уорхол, советский писатель-сатирик Аркадий Хайт, российский актер Алексей Петренко. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Ректор Казанского университета Болотов и начало вещания телеканала «Канал-6»

22 февраля 1784 года вышел указ Екатерины II «О позволении князьям и мурзам татарским пользоваться всеми преимуществами российского дворянства» — один из наиболее значимых документов для татарской знати. Часть татарских знатных родов, перешедших в XVI—XVII веках на службу к российским царям и возведенных ими в почетное дворянство, получила право пользования титулом «князей татарских». Они могли пользоваться всеми правами и преимуществами российского дворянства, но при этом не вносились в дворянские родословные книги, а записывались особым списком в герольдии — специальном учреждении при Сенате, занимавшемся делами дворянского сословия. Также им нельзя было владеть крепостными, исповедующими христианство. По отметкам исследователей, титул «князей татарских», также как калмыцких и мордовских, не обладал всеми достоинствами общего российского княжеского титула и считался стоящим после графов и баронов.

Фото wikipedia.org

22 февраля 1919 года Совет Казанского университета избрал ректором профессора и ученого-механика Евгения Александровича Болотова. Родился он в 1870 году в Казани в семье архитектора. Окончил с золотой медалью Первую казанскую гимназию, в 1887 году с дипломом первой степени — математическое отделение физико-математического факультета Казанского университета. В 1896 году стал приват-доцентом Московского университета по кафедре прикладной математики. Преподавал в Императорском Московском техническом училище. Научные исследования ученого были посвящены разделам теоретической и аналитической механики. Одной из важнейших вещей в его научном наследии была статья «О принципе Гаусса», посвященная анализу этого принципа механики. В 1914 году Болотова пригласили в Императорский Казанский университет заведовать кафедрой теоретической и практической механики. Здесь он был утвержден проректором в 1917 году, в октябре 1918 года был избран и через месяц утвержден ректором университета. 1 января 1919 года он снял с себя полномочия ректора, но 22 февраля вновь был избран на эту должность. После выхода в отставку со своей должности в январе 1921 года Болотов был приглашен обратно в Московское техническое училище возглавить кафедру теоретической механики. Он согласился и переехал. Но 13 сентября 1922 года ученого не стало.

22 февраля 1995 года в Казани начал свое вещание телеканал «Канал-6». Через год он вошел в состав российской телевизионной сети СТС и стал называться «СТС-Казань». В его эфире выходили популярные российские и зарубежные сериалы, а также телепрограммы собственного производства: «Время новостей», «Экспресс-новости», «Шесть на шесть», передача на татарском языке «Открытое окно», «Бон вояж», «Ах, эта свадьба!», информационно-аналитическая программа «Столица». В 1998 году появилась первая передача для детей «К-альф», в 2002 году — оригинальные телевизионные проекты «Первое свидание» и «Мисс выпускница». Канал проводил прямые трансляции с места городских событий и праздников. В 2019 году в связи с отключением аналогового телевидения телеканал прекратил свою работу.

Фото Lawerta / wikipedia.org

Ботанический сад в Санкт-Петербурге и создание Госплана СССР

22 февраля 1714 года в Санкт-Петербурге был основан Аптекарский огород. Сейчас он называется Ботанический сад Ботанического института им. Владимира Леонтьевича Комарова РАН. Учредили его по указу императора Петра I для научных, учебных и практических целей, таких как разведение лекарственных трав. Например, при Екатерине II здесь разводили «тунгусский чаек» — в то время считалось, что это прекрасное потогонное средство при простудных и лихорадочных болезнях. Постепенно территория сада расширялась за счет покупки и присоединения к нему отдельных участков. Он постоянно находился в тесной связи с врачебными и учебными заведениями Санкт-Петербурга. Здесь читали лекции по ботанике. Рядом с садом открыли училище для детей канцелярских служителей Медицинской коллегии. В 1823 году Аптекарский сад был реорганизован в ботанический, с 1934 года стал научным отделением Ботанического института имени Комарова РАН. Сегодня его площадь составляет 22,6 га, а коллекция насчитывает больше 80 тысяч образцов. Экспозиция посвящена растительности Земли, истории и эволюции растений, растительным ресурсам России, взаимоотношениям растений и человека.

22 февраля 1878 года в Москве была исполнена четвертая симфония Петра Ильича Чайковского. Это была первая в истории русской музыки симфония — психологическая драма. Чайковский написал ее в 1877 году и посвятил своей покровительнице — вдове богатого железнодорожного предпринимателя Надежде Филаретовне фон Мекк. Та вела переписку с ним в течение тринадцати лет и спонсировала его. При этом они ни разу не встречались лично. Создание симфонии связано со временем глубокого общественного кризиса в России. Тогда шла Русско-турецкая война. Кроме того, во время работы над ней композитор переживал острый душевный кризис. В Четвертой симфонии показано столкновение человека с силами неумолимой судьбы. Чайковский считал ее лучшей из всех своих сочинений и первое исполнение доверил своему другу и наставнику Николаю Рубинштейну.

Фото wikipedia.org

22 февраля 1921 года декретом Совета народных комиссаров РСФСР в Советской России был создан Государственный плановый комитет СССР. Этот общесоюзный орган осуществлял общегосударственное планирование развития народного хозяйства и контролировал выполнение данных планов. Его прообразом стала Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО). Первым председателем был назначен Глеб Кржижановский. Изначально Госплан СССР выполнял консультативную роль, координируя планы союзных республик и вырабатывая общий план. Но с 1925 года он начал формировать годовые планы развития народного хозяйства страны, называемые «ежегодные контрольные цифры» — директивы, определяющие ориентиры для всех отраслей экономики, с 1928 года — пятилетние планы и контролировать их соблюдение. Орган был упразднен в 1991 году, после развала СССР.

Продажа Флориды и открытие стрептомицина

22 февраля 1632 года астроном Галилео Галилей публикует свою работу — «Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой». Это его главное сочинение и итог почти 30 лет научной работы. В книге описан диалог между тремя любителями науки: коперниканцем Сальвиати, нейтральным участником Сагредо и «простаком» Симпличио. Автор не придерживается конкретной точки зрения о том, какая система мироздания правильная — геоцентрическая или гелиоцентрическая, но приводимые Сальвиати аргументы в пользу последней указывают на позицию Галилея. Один из первых экземпляров книги ученый преподнес великому герцогу Тосканскому Фердинандо II Медичи с посвящением ему. Однако в 1633 году инквизиция запретила публиковать в католических странах новые трактаты Галилея, а «Диалог» поместили в Индекс запрещенных книг, в котором тот оставался до 1835 года. При этом в протестантских странах продолжали печатать латинский перевод.

Фото wikipedia.org

22 февраля 1819 года Испания продала Флориду США за 5 миллионов долларов. В этот день в Вашингтоне был подписан Договор Адамса — Ониса, согласно которому состоялась сделка. США давно хотели приобрести Флориду, но только в 1818 году испанское правительство рассмотрело такую возможность. К тому времени испанская метрополия была истощена Пиренейской войной, длившейся с 1808 по 1814 годы, а в американских колониях Испании начались революции. Правительство не захотело делать дальнейшие инвестиции во Флориду. Согласно договору, Испания бесплатно передавала США свою колонию, а правительство Соединенных Штатов брало на себя обязательство оплатить претензии американских граждан к испанскому правительству. Специально для этого была создана комиссия, которая с 1821 по 1824 годы собрала 1859 претензий касаемо 720 инцидентов. По этим искам правительством было выплачено 5 454 545,13 долларов.

22 февраля 1946 года американский микробиолог Зельман Ваксман открыл стрептомицин — второй в истории антибиотик после пенициллина. Он стал первым препаратом, оказавшимся эффективным против туберкулеза и чумы. Он образуется в процессе жизнедеятельности лучистых грибов Streptomyces globisporus streptomycini или других родственных микроорганизмов. Открытие стрептомицина побудило других ученых к поиску новых антибиотиков. Поэтому развитие этого направления препаратов — заслуга первооткрывателя Ваксмана. В 1952 году ученый стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие стрептомицина. Чумой заболевают и в настоящее время, однако смертельной она уже не считается, так как лечится антибиотиками.