10 игроков «Синтеза» готовились к Мировой лиге

Сейчас в казанской команде очень много династий

Сегодня стартует Мировая лига по водному поло. Сборная России сыграет на выезде с Хорватией. В числе кандидатов 10 игроков «Синтеза». Какими спортивными династиями знамениты ватерпольные клубы России, в том числе и казанский, — подробности в материале «Реального времени».

Андрей Белофастов дал работу казанцам

Сегодня в Загребе сборная России сыграет с командой хозяев в рамках стартующей Мировой лиги. В этот вечер также состоятся матчи Италии со Словакией, Франции с Испанией, и только Румыния отказалась от гостевой игры с Черногорией.

Новому главному тренеру сборной России Андрею Белофастову не позавидуешь. Перед очередным отборочным олимпийским циклом он лишился двух основных игроков. Один из которых — Константин Харьков — как раз перешел в состав сборной Хорватии.

На учебно-тренировочный сбор Белофастов вызвал сразу десять игроков «Синтеза», о чем будет более подробный рассказ в дальнейшем. А сейчас мы отмечаем спортивный День святого Валентина, рассказывая о наиболее знаменитых ватерпольных династиях. Примечательно, что именно в нынешнем СК ВВС «Синтез» играют представители сразу трех суперспортивных семейств.

Сестры Валентина и Татьяна Веревкины. Фото zlat-uralochka.ru

Веревкины-Лисуновы, Рыжовы-Аленичевы и Ашаевы и Шепелевы

Самая большая ватерпольная династия — семейство Веревкиных. Это уроженки Львова, которые играли в водное поло в одном из первых составов «Уралочки» из Златоуста еще во времена СССР. Затем Татьяна Веревкина уехала за границу, успешно выступала в чемпионатах Венгрии, Словакии, Чехии. Сейчас она работает тренером в Новосибирске, куда переехала из Краматорска, когда начались военные события в ДНР. Валентина Веревкина трудится тренером в Челябинске, за долгие годы успев воспитать множество ватерполисток, игравших и за Златоуст, и за Ханты-Мансийск, и за Московскую область. Но самые главные достижения этих заслуженных ватерполисток и тренеров — их дочери. Светлана Кузина, игравшая ранее за «Югру», — дочь Валентины Викторовны, а Екатерина Пантюлина — дочь Татьяны Пантюлиной, зять которой Сергей Лисунов играет за казанский «Синтез» и сборную России.

Еще один игрок «Синтеза» Алексей Рыжов-Аленичев, как и его старшая сестра Наталья, — дети игрока МГУ Сергея Рыжова-Аленичева. Помимо того, Алексей женат на экс-ватерполистке Александре Антоновой, представительнице ватерпольного семейства, куда входит и ее сестра Диана Антонова. А в спорте данная фамилия впервые зазвучала вместе с Тамарой Рыжовой-Аленичевой (Пироговой), известной в советские времена волейболистки.

Ватерпольная Казань вырастила Владимира Ашаева, у которого ранее играл сын Алексей, а сейчас цвета волгоградского «Спартака» защищает другой сын Артем. Нынешний игрок «Синтеза» Роман Шепелев вышел из семьи ватерполистов, где этим видом спорта занимались отец Николай и дядя Евгений.

Голландо-бразильские семейства

Водное поло — вид спорта династийный, а с появлением женщин в игре еще и семейственный. Об этом писали, в частности, в голландской прессе, когда в репортаже с одного из матчей детских (!) команд отмечали, что представители семейства Линдхут представляют три разные команды: отец Рональд в свои 45 играет за ПСВ, его сестра Элис в 44 года — за «Полар Бирс», а сын Рональда и племянник Элис Робин, которому на тот момент было 19, выступает за «Бранденбург». А поводом для этой заметки стало участие в игре Бритт Линдхут, младшей сестры Робина, которой на тот момент было десять.

Отдавая дань уважения голландскому ватерполо, вспомним и о бывшем игроке подмосковного «Штурма-2002» Ифке ван Белкум, чьи дяди Стен и Марк также выступали за национальную сборную. Династийность свойственна странам бывшей Югославии, даже Бразилии. Вспомнить о них заставил любопытный факт, связанный с бразильским и испанским водным поло. Сейчас в испанской Ю-18 дебютировал Томас Перроне, сын Рикардо и племянник Фелипе Перроне, игравших и за Бразилию, и за Испанию. 16-летний паренек может выбрать любую из этих сборных для продолжения международной карьеры, и это часть стратегии развития бразильского водного поло, когда можно выращивать игроков для национальной сборной через стажировку в иностранных чемпионатах.

Акимовы. Фото vladimirakimov.ru

Династия Акимовых, ватерпольные кланы Маркочей, Апанасенко, Герзаничей

Чтобы не углубляться в династийные дебри зарубежного водного поло, уточним, что семейственность свойственна немногим странам, поскольку не везде в должной мере сильно развито еще и женское водное поло. А вот в России с этим полный порядок. В этом плане мы вперед планеты всей.

Самая ватерпольная семья СССР — это квартет братьев Акимовых. Старший, Николай, играл в ЦВСК ВМФ, а затем выступал за севастопольский СК КЧФ. Три следующих брата играли за столичный ЦСК ВМФ: Анатолий — олимпийский чемпион 1972 года, Виктор — чемпион страны, Владимир — олимпийский чемпион 1980 года.

До недавнего времени женской частью империи подмосковного клуба «Штурм-2002» руководил Сергей Маркоч, ставший сейчас главным тренером женской сборной страны. Вспомнить о нем заставила фамильная ватерпольная империя Маркочей, куда входят его сыновья Штефан и Петр и его супруга Белла Маркоч (Хамзаева). Белла сейчас выступает в чемпионате Испании, как и муж. Кстати, благодаря этому браку со знаменитым семейством породнилась и Милана Хамзаева, младшая сестра Беллы, игрок юниорского состава «КИНЕФ». Штефан играл на Мальте, выступал в любительском чемпионате, защищая там цвета команды «Крым», а в данное время работает в административном штабе юниорской сборной страны.

Легендарный дуэт московских динамовцев Дмитрий и Максим Апанасенко попал в наш обзор, поскольку у старшего представителя этого семейства Максима в водное поло играл сын Павел, выступавший, кроме прочего, в чемпионате Венгрии. Кстати, мама и жена — тоже известная в прошлом спортсменка, синхронистка Татьяна Черняева.



В середине 60-х годов из Украины в Астрахань приехал футболист Василий Герзанич. Его партнером по местному «Волгарю» был голкипер Юрий Маков, которого самый лучший астраханский футболист всех времен Ринат Дасаев считает своим первым учителем на поле. Что касается самого Герзанича, то поначалу он женился на местной пловчихе Вере Толочковой, а потом в семье начало появляться пополнение. Вначале сын Владимир, затем дочь Оксана. Владимир в отличие от отца футболиста выбрал водное поло, затем — дочь Оксана, ушедшая в борьбу. Оксана в итоге доросла до сборной России, выступая в дзюдо и самбо, а сейчас работает заместителем директора знаменитой школы «Самбо 70». Что касается Владимира Герзанича, он женился на российской ватерполисте Екатерине Воронцовой, у них родилась дочь Дарья, ныне игрок сборной страны.

Петр Мшвениерадзе. Фото: И. Алиханов, журнал «Смена» / wikipedia.org

В чем водное поло уступает фехтованию?

Самым титулованным спортивным семейством в водном поло является, без сомнения, клан Гришиных. Сейчас в спорте остался самый младший — Сергей Бида, и представляет он фехтование. Серебряный призер Олимпиады в Токио — сын фехтовальщицы Елены Гришиной, в прошлом члена сборной СССР. Его бабушка Валентина Растворова — олимпийская чемпионка по фехтованию, а дедушка — вице-чемпион по водному поло. Дядя Евгений Гришин — олимпийский чемпион Москвы-1980 по водному поло.

Водное поло и фехтование — это не только российская тема. В сборной Казахстана уже появился саблист Степан Севастьянов, сын рапиристки Нелли и ватерполиста Артемия Севастьяновых. Любопытно, что Артемий выступал за казанский «Синтез», а Нелли тренировалась здесь у знаменитого наставника Владимира Житлова, готовясь к Олимпиаде-2004 в Афинах.

Напомним о ватерпольном казанско-чеховском клане Панаиоти. Анатолий Христофорович был одним из родоначальников водного поло в Казани, его сын Вадим Анатольевич руководил детско-юношеской школой, а переехав в Подмосковье, возглавил клуб «Штурм-2002», где директором был его сын Максим. Супруга Максима — Марина Яина, бывшая спортсменка сборной России, сейчас работает тренером в женской команде «Штурм-2002». Ранее в мужской команде выступал их сын Герман Панаиоти.

Традиция иметь по три ватерполиста в семье пошла со знаменитого семейства Мшвениерадзе, отца Петра и его сыновей Нугзара и Георгия. Петр Мшвениерадзе выступал за сборную СССР на первой в ее истории Олимпиаде-1952 и завоевал первую бронзу в истории отечественного водного поло в 1956 году. Там же выступал Виктор Агеев, чью карьеру в водном поло продолжил сын Виталий, а на данный момент завершил внук Павел, экс-игрок «Динамо» и ЦСК ВМФ, прошлой весной засветившийся в программе «Давай поженимся».

Джаудат Абдуллин