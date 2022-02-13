Дружина Елены Вяльбе продолжает тащить Россию

Золото девушек, плюс Большунов снова обыграл Клэбо

Золото в женской лыжной эстафете, победа Большунова над Клэбо, очередное четвертое место Цветкова. Подробности олимпийских будней — в репортаже «Реального времени».

Победа за явным преимуществом

На финиш женской эстафеты Вероника Степанова ехала с огромным преимуществом, напоминавшим о российских победах времен Нины Гаврилюк, Любови Егоровой, Ларисы Лазутиной, татарстанки Ольги Даниловой и нынешнего президента федерации лыжных гонок Елены Вяльбе. Последняя победа россиянок произошла в 2006 году, когда лидером сборной была Юлия Чепалова.

Но погружаться в воспоминания лучше с погружением в день нынешний, особенно в такой прекрасный, каким выдалась суббота, 12-го.

Российские болельщики стали радоваться с самого начала эстафеты. Юлия Ступак, которая в прежние дни запомнилась слезами отчаяния после скиатлона, вырвалась в лидеры на первом этапе, и ее порыв смогла поддержать только немка. Причем тут можно говорить о конкретном невезении конкуренток из Норвегии, когда Тириль Венг упала, столкнувшись с латвийкой. Два последующих этапа россиянки провели, догоняя немок, выставивших на середину эстафеты лидеров Катарину Хенниг и Викторию Карл, завершившую третий этап с опережением Татьяны Сориной.

Немки в принципе находятся в элите женского лыжного спорта, и в последний раз мы опережали их на чемпионате мира 2019 года. О чем приятно вспоминать в той связи, что эту победу над немками обеспечила казанская лыжница Анна Нечаевская.

Сейчас же героиней, помимо Ступак, стала дебютантка Олимпиады Вероника Степанова, умчавшаяся на четвертом этапе от немки, как «Мерседес» от «Запорожца».

Фото: olympic.ru

Немка, кстати, молодец, она сохранила серебро, которому ее подруги радовались, не скрывая чувств. А третьей финишировала Швеция силами Йонны Сундлинг. На третьем этапе у Тре Крунур провалилась гораздо более именитая Фрида Карлссон, и ее подруге пришлось выправлять ситуацию, опережая на финише Финляндию. А вот Норвегия просто провалила эстафету, став пятой и даже не поучаствовав в борьбе за медали. Но чемпионок-россиянок не должны волновать проблемы тех, кто приезжал на финиш в полуминуте отставания.

Эстафета. Женские команды

Россия Германия Швеция

Как семья Нисканен борется за семейные ценности

Ииво Нисканен — один из немногих лыжников, кто «дожил» с Олимпиады-2014, на которой дебютировал, еще будучи по идее лыжником молодежного возраста. В глазах неосведомленной публики он приехал в Сочи в качестве младшего брата Кертту Нисканен, а уезжал уже в качестве восходящей звезды, выиграв золото в командном спринте. С тех пор Ииво практически всегда выигрывает медаль в гонках классическим стилем, и в Пекине он выглядел главным фаворитом в гонке на 15 километров, оправдав ожидания на 100 процентов.

Нисканен был первым на каждом временном отрезке, наращивая преимущество от Александра Большунова и Йоханнеса Клэбо, единственных, кто смог подхватить темп финна из общего числа заявившихся. Пока все трое составляют пантеон героев лыжных гонок Пекина, выиграв по одной золотой медали, правда, у Александра и Ииво есть еще по медали. А в воскресенье Большунов и Клэбо, скорее всего, без Нисканена, поборются за золото эстафеты. Перед ее стартом Александр Большунов достаточно ясно высказался о своих пожеланиях в комплектовании эстафетного состава: «Есть те, кто в эстафете могут пробежать очень хорошо и побороться за команду, а есть те, кто уже остаток гонки просто так доезжает».

И кто же эти «те»? Если вспомнить прошлогодний чемпионат мира, то Алексей Червоткин привез на первом этапе огромное преимущество. +45 над французом Лапалю. +54 над шведом Хегстремом. +57 над норвежцем Голбергом. А вот на втором этапе Иван Якимушкин все проиграл. —1,20 от норвежца Иверсена. -54 от шведа Свенссона. -56 от француза Магнифика. В итоге Большунов дотащил до серебра, а могли побеждать.

Вспоминая Сочи-2014, по факту сейчас Дмитрий Япаров представляется вице-чемпионом Сочи, хотя именно его неудачное выступление на старте эстафеты и лишило Россию золота. Поэтому Большунову лучше заранее высказаться и побороться за золото, чем снова Якимушкина тащить на медаль. Поскольку Иван даже на своем первом олимпийском старте был худшим среди россиян, финишировав 13-м с отставанием от Нисканена почти в две минуты. Это на 15 километрах, следовательно, на эстафетной десятке отставание было бы примерно минут 20. Денис Спицов — твердый кандидат на конек. Червоткин — на классику. Вопрос — куда ставить Большунова? По идее, им надо закрывать эстафету, тогда состав будет догоняющим. Поставив Александра на классику вместе с Червоткиным, мы сформируем убегающую эстафету, но где те два лыжника, которые смогут сохранить преимущество? И вот тут вопрос тренерам сборной.

Александр Большунов. Фото: olympic.ru

Лыжные гонки. 15 километров

Ииво Нисканен (Финляндия) Александр Большунов (Россия) Йоханнес Клэбо (Норвегия)

Лидеры по деревянным медалям

Если биатлониста Дмитрия Цветкова ранее терзали напоминаниями о том, что он упустил золото, допустив промах последним выстрелом на 20-километровой дистанции, то Кристина Резцова в 10-километровом спринте промазала сразу же. Увы, у нее затем случился и еще один промах, что дало очередной повод говорить о том, что вот если бы не промахи, то Кристина стояла бы на пьедестале почета, на котором в итоге очутились три биатлонистки, каждая из которых завершила дистанцию с нулями.

Но не срослось, точно так же, как у нашего скелетониста Александра Третьякова, который уступил двум немцам и китайцу, безумно порадовав местных зрителей. Россия итак была второй по бронзовым медалям, а уж по деревянным наверняка вне конкуренции. Добавив к их несметному количеству еще одну от все того же Цветкова, который на десяти километрах отстал от Тарьей Бе на 1,7 секунды. Но здесь даже не может быть обычной ссылки на лишний промах россиянина. Он финишировал с нулем, в отличие от всех трех призеров, но ногами бежал хуже них. Вот отсутствие этого баланса — быстрого бега и точной стрельбы, собственно, и не позволяет российским биатлонистам завоевывать медали Пекина.

Пример немца Карла Гайгера, который стартовал с прыжков с трамплина, а затем завоевал золото в смежной дисциплине, лыжном двоеборье, подхватила Эстер Ледецка из Чехии, которая после золота в сноуборде стартовала в горнолыжном супергиганте. 0,4 секунды — это такие же мизерные секунды, которые днями ранее разделили чемпионку и вице-чемпионку в гладких лыжах (Йохауг от Пармакоски), здесь разделили сразу четырех человек от победительницы Лары Гут из Швейцарии до занявшей пятое место Ледецка.

Максим Цветков. Фото: championat.com

Биатлон. Спринт, 10 километров

Йоханнес Бе (Норвегия) Кентен Фийон-Майе (Франция) Тарьей Бе (Норвегия) Максим Цветков (Россия)

А Ларьков вообще не готов?

Возвращаясь к нашим лыжникам. Неужели Андрей Ларьков так плох, что нельзя было его взять хотя бы в эстафету? Человек трижды тащил в эстафетах, на ЧМ-2017, ОИ-2018, ЧМ-2019, каждый раз внося посильный, а зачастую и решающий вклад в итоговое серебро. Уже на прошлом ЧМ серебро было максимально обидным из-за Якимушкина. У нас стабильно провисает один эстафетный этап, Япаров, Якимушкин, дважды Червоткин, хотя к Алексею меньше всего претензий, поскольку это было стечение обстоятельств, а не вина спортсмена, и на ЧМ-2017, и на Олимпиаде в Пхенчхане ранее были виновниками того, что мы так и не можем победить. Ларьков — Червоткин — Спицов — Большунов, с умением Андрея выбираться с масс-старта с максимальными потерями, это же если не золотая, то позолоченная эстафета.

Норвежцы в Пекине не выглядят непобедимыми: Рете снялся со скиатлона, Валнес был неубедителен в «классике». Крюгер получил разрешение участвовать на Олимпиаде, но приехал ли — большой вопрос. Иными словами, у скандинавов вопросы по четвертому участнику Олимпиады такие же, как у нас: Мальцев, Семиков, Устюгов или все же Якимушкин? Рискнем предположить, что выберут Червоткина, Семикова, Спицова и Большунова, но Александру нужно уходить с отрывом от Клэбо. Иначе тот встанет перед ним на четвертом этапе, будет «табанить», как он любит, а на финише убежит за золотом.

Джаудат Абдуллин