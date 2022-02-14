День в истории: основание YouTube, григорианский календарь в России и праздник влюбленных

Чем примечательна дата 14 февраля?

Сегодня, 14 февраля, Международный день влюбленных. В разные годы и столетия в этот день казнили полевого врача и священника Валентина за нарушение приказа императора Клавдия о безбрачии для воинов, Петр I лишил своего сына Алексея прав на престол, в Москве основали аптекарский огород — сейчас ботанический сад МГУ, в Санкт-Петербург прибыла немецкая принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская — будущая императрица Екатерина II, в России ввели григорианский календарь, Советский Союз и Китай заключили договор о дружбе и взаимопомощи, был создан сервис YouTube. Родились основатель империи Великих Моголов, поэт Бабур, российский композитор Александр Даргомыжский, русский писатель Всеволод Гаршин, советский ученый Сергей Капица, польская певица Анна Герман, британский кинорежиссер Алан Паркер. Умерли английский мореплаватель Джеймс Кук, французский писатель Жюль Валлес, первый директор ЮНЕСКО Джулиан Хаксли. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Каюм Насыри и республиканская премия имени Мусы Джалиля

14 февраля 1805 года состоялось официальное открытие Казанского университета. С 24 февраля в вузе читали лекции. Преподаватель гимназии, выпускник Московского университета Иван Ипатович Запольский стал первым преподавателем физики и астрономии в университете и первым заведующим кафедрой физики до 1810 года. Казанский университет в течение многих лет был самым восточным высшим учебным заведением России. Учебный округ, во главе которого стоял Казанский университет, включал Поволжье, Пензенскую и Тамбовскую губернии, Прикамье и Приуралье, Сибирь и Кавказ. В первые же десятилетия своего существования университет стал крупным центром образования и науки. Здесь был сформирован ряд научных направлений и школ: математическая, химическая, медицинская, лингвистическая, геологическая, геоботаническая и другие. Сейчас в состав учебных подразделений Казанского (Приволжского) университета входят 14 факультетов, Химический институт имени А.М. Бутлерова, Институт востоковедения, Институт языка, Институт непрерывного образования, а также 2 филиала (в Набережных Челнах и Зеленодольске).

Фото islam-today.ru

14 февраля 1825 года в деревне Верхние Ширданы Свияжского уезда Казанской губернии родился татарский ученый, просветитель Каюм Насыри. В 1841 году его привезли в Казань и отдали в медресе, которое он окончил в 1855 году. По окончании медресе ему предложили стать преподавателем татарского языка в Казанском духовном училище. Спустя время Каюм Насыри поступает вольнослушателем в Казанский университет. Также в течение 15 лет он преподавал в духовной семинарии. Каюм Насыри издал около сорока трудов по художественной литературе, фольклору, филологии, педагогике, математике, истории, географии, астрономии и другим отраслям науки. В 1871 году он начал издавать настольный ежедневный календарь, мечтал об издании татарской ежедневной газеты. Каюм Насыри внес значительный вклад в развитие различных отраслей гуманитарных наук, заложил основы современного татарского литературного языка. Умер ученый 20 августа 1902 года, был похоронен на кладбище Ново-Татарской слободы Казани.

14 февраля 1997 года указом президента Татарстана Минтимера Шаймиева была восстановлена Республиканская премия имени Мусы Джалиля. Премия присуждается один раз в два года в количестве четырех штук за личный вклад в развитие искусства, науки, образования, воспитания, за высокие достижения в области молодежного предпринимательства и реализацию молодежных программ в республике. Победители номинаций получают дипломы, нагрудные знаки и премии в размере 200 тысяч рублей. В 2021 году премию имени Мусы Джалиля присудили Роману Абдуллину (за большую литературно-эстетическую ценность в татарской поэзии нового поколения), Ильнуру Закирову (за большой вклад в сохранение, развитие, популяризацию татарского языка и культуры), Ивану Захарову (за разработку инновационного проекта CLEAPL, создание экологически безопасных технологий), Ильясу Камалову (за большой вклад в развитие музыкального искусства Татарстана).



Екатерина после приезда в Россию, портрет кисти Луи Каравака. Фото wikipedia.org

Будущая императрица Екатерина II впервые приезжает в Петербург, трагедия в «Трансвааль-парке» в Москве

14 февраля 1744 года в Петербург впервые приехала будущая императрица Екатерина II. Принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская прибыла в город вместе с матерью, чтобы выйти замуж за наследника престола Петра Федоровича. Впервые она увидела своего будущего мужа в Эйтинском замке в 1739 году. Сразу после приезда в Россию будущая императрица стала изучать русский язык, историю, православие и русские традиции. Она стремилась наиболее полно ознакомиться с Россией, которую воспринимала как новую родину. 1 сентября 1745 года она была обвенчана с Петром Федоровичем. В декабре 1761 года, после смерти Елизаветы Петровны, Петр III вступил на престол. За шесть месяцев царствования он успел вызвать у населения недовольство своей политикой. Екатерина Алексеевна, напротив, пользовалась популярностью в народе. В ночь на 28 июня 1762 года Екатерина II в сопровождении Алексея и Григория Орловых прибыла из Петергофа в Санкт-Петербург в казармы Измайловского полка, где немедленно была провозглашена самодержавной императрицей.

14 февраля 1918 года в России ввели григорианский календарь (новый стиль). До 1 февраля 1918 года в круглых скобках помещается дата григорианского календаря, после 1 февраля 1918 года — дата юлианского календаря. Григорианский календарь ввели в России 24 января 1918 года декретом СНК РСФСР. В соответствии с ним была введена поправка на 13 суток. Григорианский календарь ввел римский папа Григорий XIII 4 октября 1582 года, его приняли в большинстве европейских стран в течение XVI—XVIII веков.

Фото RIA Novosti archive, image #142921 / Alexander Polyakov / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

14 февраля 2004 года в Москве обрушилась кровля развлекательного комплекса «Трансвааль-парк». В результате трагедии погибли 28 человек, включая 8 детей. Более 100 человек пострадали, многие из них стали инвалидами. В тот роковой день в нем находились, по разным оценкам, до 1 300 человек. Более 400 человек из них находились в бассейновой и смежных с ней зонах аквапарка. Площадь обрушения составила почти пять тысяч квадратных метров. Купол здания упал на всю водную часть комплекса, кроме бассейна для взрослых. Под обрушившейся крышей оказались детская площадка с детским бассейном и большой бассейн с горками, центрифугой и прочими самыми привлекательными аттракционами, с прилегающими площадями. В одно мгновение люди в купальных костюмах оказались на двадцатиградусном морозе среди обломков стекла и бетона. В ликвидации последствий обрушения крыши принимали участие 1 115 человек и 198 единиц техники, а также 57 бригад медицинской помощи. 14 февраля 2005 года на месте трагедии установили памятный камень с фамилиями погибших и православный крест.

«Страсбургские клятвы», основание YouTube

14 февраля 286 года за нарушение приказа императора Клавдия о безбрачии для воинов казнили полевого врача и священника Валентина. В то время Римская армия испытывала острый недостаток солдат, и военачальник был убежден, что женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как прокормить семью. Чтобы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться. Однако находились те, кто все равно желал обзавестись семьей. По преданию святой Валентин сочетал браком влюбленных. А после казни он стал покровителем всех влюбленных.

Фото wikipedia.org

14 февраля 842 года в Страсбурге братья Людовик Немецкий и Карл Лысый, правители восточной и западной частей империи франков, присягнули друг другу на верность. Событие вошло в историю как «Страсбургские клятвы». Они стали первым документом, засвидетельствовавшим тот факт, что жители восточных и западных территорий империи франков говорили на разных языках. Также благодаря клятвам в Европе появились границы, существующие в общих чертах и по сей день. Людовик Немецкий, как свидетельствует летописец Нитхард, зачитал клятву на «романском языке», составившем позже основу французского языка, а Карл Лысый затем повторил ее на «тевтонском языке», из которого впоследствии развился немецкий язык.

14 февраля 2005 года в Сан-Бруно (Калифорния, США) три бывших работника компании PayPal — Стив Чен, Чад Херли и Джавед Карим — основали видеохостинг YouTube. Для того чтобы любой пользователь смог выложить и просмотреть видеозапись на платформе, программисты решили использовать технологию Flash Video, позволяющую получить относительно хорошее качество записи при небольшом объеме передаваемых данных. Первый ролик на YouTube выложил Джавед Карим 23 апреля 2005 года. На 18-секундном видео он прогуливался по зоопарку в Сан-Диего. Два года спустя появилась русская версия сайта. В 2006 году видеохостинг купила корпорация Google.