В Татарстане присудили премию имени Мусы Джалиля

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Правительство Татарстана присудило республиканскую премию им. Мусы Джалиля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Премию имени Джалиля по итогам конкурса 2020—2021 годов присудили:

Роману Абдуллину — за большую литературно-эстетическую ценность в татарской поэзии нового поколения;

Ильнуру Закирову — за большой вклад в сохранение, развитие, популяризацию татарского языка и культуры;

Ивану Захарову — за разработку инновационного проекта CLEAPL, создание экологически безопасных технологий;

Ильясу Камалову — за большой вклад в развитие музыкального искусства Татарстана.

Напомним, звание «Лауреат республиканской премии им. М. Джалиля» присуждается один раз в два года за личный вклад в развитие искусства, науки, образования, воспитания, за высокие достижения в области молодежного предпринимательства и реализацию молодежных программ в Татарстан. Премия в республике проводится с 1997 года.

В этом году на соискание премии подали 62 работы. Их наибольшее количество было представлено в области музыкального искусства, общественной деятельности и театрального искусства.

Татьяна Демина