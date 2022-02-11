Презумпция невиновности для Валиевой: новые подробности допингового скандала в фигурном катании

Теперь дело Камилы Валиевой рассмотрит выездная панель CAS в Пекине

Фигурное катание вновь подтверждает свое реноме самого скандального вида спорта. Но на этот раз дело куда серьезней, чем войны фанатов или перетягивания фигуристок из одной школы в другую. На кону репутация всего российского фигурного катания и самой Камилы Валиевой в первую очередь. О том, как Олимпийские игры превратились из праздника в грустные будни, — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Что известно на данный момент?

До утра 11 февраля подтвержденной информации было крайне мало, практически все строилось на инсайдах и вытекающих из них домыслах. Но никто из высокопоставленных лиц не торопился опровергнуть ни первое, ни второе, хотя ситуацию обсуждал весь мир. Все началось с того, что медальная церемония награждения победителей и призеров командных соревнований не состоялась по плану вечером 7 февраля. Без каких-либо комментариев отменили мероприятие и на следующий день. Первые объяснения от официальных лиц последовали лишь утром 9 февраля. Пресс-секретарь МОК (Международного олимпийского комитета) Марк Адамс заверил, что организация делает все возможное, чтобы как можно быстрее разрешить ситуацию и что в нее вовлечены атлеты, которые выиграли медали. Так стало очевидно, что проблема действительно есть.

Предполагаемую причину озвучило британское издание Inside The Games. Оно сообщило, что задержка связана «с допинг-пробой, полученной до Олимпиады». В течение дня оно же опубликовало информацию о якобы причастности к этому нашей сборной и конкретно уроженки Казани фигуристки Камилы Валиевой, которая несколькими днями ранее стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях.

Фото: insidethegames.biz

Далее уже ряд российских СМИ начали раскрывать подробности о препарате, который якобы нашли в допинг-пробе 15-летней Валиевой в декабре 2021 года. Речь о триметазидине, применяемом при сердечных заболеваниях и входящем в список запрещенных препаратов для спортсменов даже во внесоревновательный период. До сегодняшнего дня информацию по существу не комментировали ни представители фигуристки, ни тренерский штаб, ни врачи сборной России, ни ФФККР (Федерация фигурного катания на коньках России), ни ISU (Международный союз конькобежцев), ни ОКР (Олимпийский комитет России), ни МОК, ни антидопинговые службы. Несмотря на серьезность обвинения, понять всех причастных людей, наверное, можно. Судя по затянувшейся паузе, слишком дорого могло стоить каждое слово.

Сама Валиева старалась вести себя спокойно и появлялась почти на всех тренировках, пусть и не общалась с представителями СМИ. Возможно, фигуристку оберегали от излишней информации и не рассказывали всех подробностей шумихи вокруг ее персоны. И на тот момент это виделось лучшим решением. Пока не были озвучены претензии со стороны официальных организаций и не сделаны заявления от их имени, терять время в номере отеля не стоило.

Но сегодня ранним утром появилась первая официальная информация. Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило, что образец, взятый у Камилы Валиевой 25 декабря 2021 года (во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, который является главным отборочным турниром на Олимпиаду), дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин. Организация подтвердила, что возраст Валиевой, которая попадает под понятие «защищенного лица», позволяет не раскрывать информацию публично, но из-за повышенного интереса посчитала нужным опубликовать материалы.

Среди прочего в документе сообщается, что 8 февраля на фигуристку было наложено временное отстранение, но 9 февраля Валиева смогла обжаловать это решение. То есть все это время шли юридические процессы.

Теперь дело Камилы Валиевой рассмотрит выездная панель CAS в Пекине. Это должно произойти максимально быстро — до начала личного турнира фигуристок (15—17 февраля). Что касается результатов командных соревнований, то его пересмотр возможен лишь по итогу полного разбирательства в деле Валиевой, которое может занять несколько месяцев.

Фото: olympic.ru

Презумпция невиновности гласит, что лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном законом. Думаем, что это будет самой верной позицией по отношению к фигуристке, чья фамилия сегодня упоминается в негативном ключе. Положение российского спорта на международной арене и так слишком шатко для того, чтобы подливать масло в огонь. Просто надеемся, что в ближайшее время компетентные органы разберутся в случившемся. И если виновные все же найдутся, то пусть они ответят по закону, кем бы они ни были. Спортсменами, тренерами, врачами или чиновниками. Сделали они это специально или из-за халатности. Но до этого — баста.

Чем это может грозить?



Что касается непосредственного наказания за нарушение антидопинговых правил, то все зависит от того, насколько серьезно они были нарушены. Если предположить, что в допинг-пробе спортсмена был обнаружен препарат, который запрещен во внесоревновательный период, то атлету грозит до четырех лет дисквалификации. Об этом рассказал спортивный юрист Михаил Прокопец. Если удастся убедить, что прием лекарства был неумышленным, срок может сократиться до двух лет. Также Прокопец добавил, что если спортсмен в силу возраста попадает в особую категорию, то возможно специальное основание: атлет может доказать, что его вины в приеме препарата не было, тогда санкции могут быть снижены и составить от нуля до двух лет.



Если рассматривать происходящее событие в контексте фигурного катания, то оно может стать благодатной почвой для положительного решения вопроса о повышении возрастного ценза в женском одиночном катании. На ближайшем конгрессе ISU, который намечен на начало июня, как раз планируется обсуждение данной инициативы.

Сейчас женщины могут участвовать во взрослых соревнованиях, если до 1 июля текущего года спортсменке исполнилось 15 лет. Ассоциация конькобежцев Норвегии предлагает поднять этот возраст до 17 лет. Идея не новая, но теперь у ее сторонников появился еще один аргумент. Дело в том, что отсутствие каких-либо внятных комментариев по последним событиям до сегодняшнего дня было связано с тем, что предполагаемому лицу с сомнительной допинг-пробой не исполнилось 16 лет. Такой спортсмен имеет статус «защищенного», а значит, его личные данные и другие подробности, связанные с рассмотрением дела, не могут быть официально разглашены.

Фото: olympic.ru

По мнению некоторой части общественности, отсутствие прозрачности может повлиять на результаты разбирательства, следовательно, процесс, по их мнению, должен быть максимально открытым. И, как уже было сказано выше, санкции по отношению к спортсменам, не достигшим 16-летнего возраста, могут быть более гибкими, а значит, атлеты изначально находятся в неравных условиях.

Но вопрос с повышением возраста в фигурном катании можно рассматривать как с отрицательной, так и с положительной точки зрения. Чего не скажешь о возможных последствиях для всего российского спорта, если ситуация в Пекине все же развернется в худшую сторону. Остается лишь догадываться, какие еще ограничения, кроме отсутствия флага и гимна, мы получим, если подозрения в адрес нашей спортсменки будут доказаны. Как и о том, кто из официальных лиц ответит за судьбоносные ошибки, если они в конце концов будут иметь место.

