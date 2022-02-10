Бронза башкирского шорт-трекиста

Семен Елистратов повторил свой успех Пхенчхана

Выстраданная медаль Семена Елистратова, сумятица в фигурном катании, стабильный провал в двоеборье. Подробности олимпийской среды — в репортаже «Реального времени».

Хоккеисты хотя бы не проиграли, и то хорошо

Среда первой олимпийской недели изначально не представлялась существенно важной для российских любителей спорта, за исключением старта хоккейной сборной. Впрочем, этому событию в «Реальном времени» был посвящен отдельный материал. Олимпийская история такова, что хоккеисты России зачастую долго запрягают, а потом едут, как получится. В 2006 году стартовали с поражения от Словакии и финишировали четвертыми, что вызвало серьезное разочарование, поскольку Владимир Крикунов собрал команду из профессионалов НХЛ, не найдя в ней места для блистательно игравшей в том сезоне тройки Зарипов — Зиновьев — Морозов из «Ак Барса». На прошлой Олимпиаде уже сборная СКА-ЦСКА также стартовала с поражения от Словакии (2:3) и финишировала на первом месте. Поэтому в исторической ретроспективе сегодняшний результат 1:0 со Швейцарией представляется вполне нормальным. Особенно на фоне поражении Чехии от Дании — 1:2. Три очка не пахнут, карман не жгут, на дороге не валяются, главное, чтобы не полегли наши хоккеисты в неравной борьбе с ковид-тестами, как ранее сделали их коллеги из женской сборной после такой же стартовой победы над теми же швейцарками.

Также спокойно нужно отнестись к информации о потенциальном допинге у одной из наших фигуристок. Те, кому нужны великие потрясения, уже успели поиграть на нервах после первого дня командного турнира среди фигуристов, предрекая нашей сборной потерю золотой медали, а мы взяли ее точно по такому же сценарию, как в победном Сочи: еще до выхода на лед двух последних участников соревнований. Поэтому давайте подождем дальнейшего развития событий, памятуя о том, что допинг в фигурном катании может быть один. Фуросемид, принимаемый, как считается, для снижения веса, на самом деле для того, чтобы убрать отечность, из-за которой нога не влезает в ботинок. Других видов допинга в этом сложнокоординационном виде нет и быть не может. Само собой, речь идет о целенаправленном приеме, а не о каком-либо случайном попадании запрещенного препарата в организм.

В исторической ретроспективе сегодняшний результат 1:0 со Швейцарией представляется вполне нормальным. Фото olympic.ru

«Если не выберете Алма-Ату, не сможете спать спокойно!»

Время все расставит по своим местам. Вспомнить об этом заставил сюжет, который автор материала специально припас для подобного дня, когда событий будет немного и найдется время не только для пересказа, но и для анализа прошедшего. Старт Олимпиады в Китае заставил забыть о том, что на проведение зимних Игр — 2022 претендовала Алма-Ата, и что отстала она от Пекина только на четыре очка.

Тогда перед выборами премьер-министр Казахстана Карим Масимов говорил, что «если не выберете Алма-Ату хозяйкой Игр-2022, не сможете спокойно спать ближайшие семь лет», а в предвыборной речи отметил, что «выбор Алма-Аты — это не риск, а возможность доказать, что развивающиеся страны меньшего размера могут успешно проводить Олимпийские игры».

Поздравляем Башкортостан!

После двух медалей представителей Татарстана пришла очередь порадоваться соседям-братьям башкирам. Бронзовая медаль Семена Елистратова, а не слухи-пересуды — вот главное событие среды для России на Олимпиаде. И это точно такой же крутой привет из прошлого, как днем ранее передал наш российско-татарстанский американец. Сноуборд и шорт-трек тащили сборную России на первое общекомандное место по итогам Сочи-2014. Но тогда в шорт-треке феерил Виктор Ан, который после переезда в Китай вернул себе родные имя и фамилию Ан Хен Су, а уфимец Елистратов, как и остальные российские участники тех стартов, был в его тени, даже выиграв золото в эстафете. Став третьим, Семен заплакал, как вчера Виктор Уайлд, бронзовыми слезами.

Следует сказать, что еще один чемпион Руслан Захаров после той победы решил перейти в конькобежный спорт, и он также соревнуется в Пекине, но пока не так успешно в отличие от двоеборца Евгения Климова, который перешел в прыжки с трамплина, и теперь он вице-чемпион Олимпиады. Также успешно выступают в Пекине экс-лыжница Дениз Херманн, выигравшая золото в биатлоне, а прыгун с трамплина Карл Гайгер стал вчера чемпионом в лыжном двоеборье или, как его еще называют, северной комбинации.

Бронзовая медаль Семена Елистратова, а не слухи-пересуды — вот главное событие среды для России на Олимпиаде. Фото olympic.ru

Впрочем, за обилием любопытных фактов мы сами сбились с генеральной линии — феноменального успеха Елистратова, ставшего третьим в мире. Поскольку это успех не селекции, а российского спортсмена, повторившего свой результат Пхенчхана-2018. В его карьере было отстранение от участия в международных соревнованиях после подозрения в употреблении мельдония. И тут тоже вырисовывается интересная параллель: Елистратов, Херманн, ранее Тереза Йохауг и Александр Логинов — все они шли к своим медалям через дисквалификации и отстранения, через тернии к звездам.

Упомянув чемпиона в двоеборье Гайгера, отметим, что наши выступили на Олимпиаде стабильно, но уныло: 38-е, 39-е, 40-е места. И это уже просто какая-то насмешка над видом спорта, который и во времена СССР не приносил особых результатов (при всем уважении к команде Аллара Леванди и Ко, которая раз в жизни стала бронзовым призером Калгари-1988), а сейчас стабильно устроились в числе замыкающих. Как и горнолыжники.

За Вяльбе!

Для сравнения: вчера золото в женском горнолыжном слаломе выиграла Петра Влхова из Словакии. Она уже была и чемпионкой мира, и обладательницей Кубка мира, и многочисленным призером мировых чемпионатов. За день до нее свое третье золото в параллельном слаломе выиграла чешская сноубордистка Эстер Ледецка. При всем уважении к их горнолыжным курортам в Татрах и Шпиндлерув-Млине отметим, что исторически чехословацкие горнолыжные курорты не были «местом силы». У Чехословакии только Ольга Хорватова и Яна Шолтысова брали награды за сорок лет участия страны на крупнейших международных стартах. Иными словами, там нет и не было никаких традиций, что подразумевает наличие школ и тренеров. А чемпионки есть.

В то время как в СССР были Светлана Гладышева и Варвара Зеленская, мужской квартет Андреев — Жиров — Макеев — Цыганов и отличный тренер Леонид Тягачев, способные бороться с элитой горнолыжного спорта.

Сейчас лыжники уже завоевали в Пекине четыре медали. Фото olympic.ru

Пока не развалился Союз. Тогда Леонид Тягачев возглавил Олимпийский комитет России и с высоты этой должности воевал в 2010 году с Еленой Вяльбе, которая баллотировалась на пост президента федерации лыжного спорта. К счастью, тогда Вяльбе победила.

Сейчас лыжники уже завоевали в Пекине четыре медали: золото, серебро и две бронзы. И это практически половина от актива Пекина-2022.

Джаудат Абдуллин