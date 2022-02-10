Инста-Татарстан: медали Олимпиады, бойцовский клуб Элвина Грея и мэр Иннополиса на ринге
Обзор инстаграм-аккаунтов известных татарстанцев
Главное спортивное событие этой зимы — Олимпийские игры в Пекине — стало основной темой постов известных татарстанцев. Выступления наших спортсменов не обошли вниманием президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минспорта республики Владимир Леонов. Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев продолжил спортивную тематику, показал мем-тренировку, а певица Эльмира Калимуллина дала советы артистам, как не волноваться перед выходом на сцену. Тем временем Фирдус Тямаев готовится к творческому юбилею, а Элвин Грей — представить новую песню. Чем еще удивляли своих подписчиков политики, медийные личности и артисты — в обзоре их инстаграм-аккаунтов от «Реального времени».
«Уроженка Казани принесла награду. Смотрели?»
Рустам Минниханов внимательно следит за ходом Олимпиады в Пекине. Игры начались недавно, но спортсмены Татарстана уже дали повод президенту республики поздравить их и всех, кто за них болел:
«Золото! Уроженка Казани принесла высшую награду Олимпиады Сборной России! Смотрели?»
Так, он прокомментировал выступление Камилы Валиевой, чья победа принесла России золото в командном турнире по фигурному катанию. Публикация собрала почти 40 тысяч лайков и по этому показателю стала одной из лучших в аккаунте Минниханова за последние месяцы.
«Татарстан гордится тобой! Алга!»
Но если победами в фигурном катании нас уже не удивишь, то серебро в прыжках с трамплина — действительно неожиданность. В смешанном турнире за команду сборной выступал и татарстанский спортсмен Данил Садреев.
«Первая в истории олимпийская медаль в прыжках с трамплина!» — похвалил Рустам Минниханов.
Глава Министерства спорта Татарстана Владимир Леонов в своем аккаунте подробно рассказал об успехах Данила Садреева: «Татарстан гордится тобой! Алга!»
Мем-тренировка от главы Иннополиса
В своем инстаграм-аккаунте мэр Иннополиса Руслан Шагалеев рассказывает не только об успехах города высоких технологий, но и о своих достижениях в спорте. Сразу после новогодних праздников Шагалеев показал боксерскую тренировку, затем научился ходить на руках, а недавно показал отработку прохода в ноги под музыку из ставшего знаменитым тик-ток-мема «Метро Люблино работаем». Если так пойдет и дальше, вполне возможно, мы увидим выступление Руслана Шагалеева в смешанных единоборствах.
Как не волноваться — секрет Эльмиры Калимуллиной
Заслуженная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина поделилась с подписчиками видеосоветом о том, как правильно настроиться на выступление перед публикой. Перед выходом на сцену певица советует сконцентрироваться, а для этого лучше всего уединиться. Чтобы никто не отвлекал, лучше минимизировать общение и послушать музыку, а потом — в бой, в смысле — на концерт.
Среди отметивших пост лайком оказался народный артист Татарстана и Башкортостана Айдар Галимов, так что совет, по всей видимости, действительно стоящий.
Фирдус Тямаев готовится к юбилею
Взял ли на вооружение совет коллеги другой татарский певец Фирдус Тямаев — неизвестно, но тоже всерьез готовится к очередному выходу на сцену. Тем более он в его музыкальной карьере будет знаковым. В своем «Инстаграме» исполнитель сообщил, что скоро отпразднует творческий юбилей — 10 лет на сцене.
А пока Тямаев выложил свою фотографию за рулем из нынешнего концертного тура — певец выступил в Тюмени и Тобольске.
Кулачные бои от Элвина Грея
Тем временем Радик Юльякшин, известный также под псевдонимом Элвин Грей, успел отдохнуть в Таиланде и рассказал фолловерам о премьере своей новой песни 9 февраля. Певец предложил подписчикам угадать, о чем она будет.
После отдыха в тепле Радик отправился в Казань, где посмотрел бои на голых кулаках. Зрелище настолько впечатлило Юльякшина, что он загорелся идеей организовать что-то подобное в Уфе и спросил подписчиков, поддержат ли они такое начинание. В комментариях мнения разделились, кто-то высказывается резко против подобных кулачных боев, а кто-то очень ждет.
Пойдет ли Юльякшин по стопам Дэйны Уайта и организует ли новый промоушен — неизвестно. Но то ли критика в комментариях, то ли что-то другое побудило артиста удалить этот пост к моменту публикации обзора.
«Грустинка» за 60 миллионов
Хабиб бьет рекорды, но не боец, а певец. Уроженец Казани Хабиб Шарипов поделился в своем «Инстаграме» большой радостью — клип «Грустинка» собрал более 60 миллионов просмотров. Исполнитель пригласил подписчиков потанцевать вместе с ним.
Хотя до самого популярного видео на песню «Ягода малинка» этой композиции еще далеко. Главный хит Хабиба набрал на «Ютубе» более 390 миллионов просмотров.
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