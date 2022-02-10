Открыть пищевое производство в Татарстане… и сэкономить

Есть ли резон сейчас заходить в пищевой промышленный бизнес в республике и как минимизировать вложения при этом

Фото: предоставлено ООО ЗМПК «Даль-Кама»

Проблема развития локального пищевого производства в регионах России обсуждается уже давно. Эксперты напоминают, что доверие потребителей к такому продукту обычно выше, чем к изделиям из других регионов (хоть соседних, хоть отдаленных). Кроме того, и поддержка локальных производителей со стороны государства, наконец-то, обретает некие зримые формы. Поэтому, как считают эксперты, сейчас удачный момент для того, чтобы войти в производство пищевых продуктов в Татарстане или расширить масштабы, если оно уже налажено. Более того, есть возможности сделать это, существенно минимизировав вложения. Каким образом — читайте в материале «Реального времени».

Цель Татарстана — максимально перерабатывать сырье, производимое в регионе



Татарстан входит в тройку лидеров в России по объему валовой сельхозпродукции: как-никак, в республике более 4,5 млн гектаров сельхозугодий. Поэтому пищевая промышленность в республике развита довольно серьезно. Но ниша локальных производителей продуктов питания все же в республике не заполнена окончательно, и на рынке еще есть место для новых игроков. Особенно когда речь идет о представителях малого и среднего бизнеса.

Еще полтора года назад министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров указывал , что основная цель республики на сегодняшний день — «максимально перерабатывать то сырье, которое мы в регионе производим, для того чтобы добавленная стоимость осталась в регионе».

Марат Зяббаров. Фото: agro.tatarstan.ru

Потребители из Татарстана нуждаются в свежей натуральной продукции, и поэтому на локальном рынке нужно наращивать присутствие местных производителей. Об этом говорят представители крупнейших торговых сетей, которые в целом благосклонно относятся к тому, чтобы на полке стояло больше локальных продуктов. Особенно это касается молочной и мясной продукции.

Мария Яшенкова, эксперт по продовольственным рынкам, генеральный директор агентства Bright Consulting, тоже констатирует повышенный интерес потребителя к местной продукции, особенно мясной направленности:

— Надо сказать, что местное локальное мясо и колбаса — это то, что всегда традиционно пользуется спросом у потребителя. В курице и в колбасах всегда очень большая зависимость от местных брендов, это особенность этой ниши. Поэтому здесь развитие местных игроков интересно всем. Да, безусловно, крупные поставщики всегда занимают свою нишу. Но сейчас тема локальных продуктов начинает в России развиваться. Местные поставщики и развитие небольших локальных производств — это сегодня тренд. Дело в том, что цена, например, на мясо сейчас растет. Если пару лет назад она встала, все находились в минимуме рентабельности, то сейчас она уже скорректировалась — и, по всем выкладкам, продолжит расти. Так что сегодня самое время предпринимателям приглядеться к этой нише. Вопрос возникает в том, как, собственно, в нее войти?

Вариант №1: строить производство с нуля на собственные деньги

Первый вариант, который приходит в голову начинающему бизнесмену, — выкупить или арендовать участок (при этом обязательно надо проследить, чтобы у него был подходящий вид разрешенного использования, согласно правилам Росреестра) и строить на нем свое производство мечты, будь это колбасный цех, сыродельный комбинат или, например, складское помещение для хранения мясной продукции и последующей перепродажи в торговой сети.

Несомненный плюс такого решения в том, что с самого начала здесь будут учтены все особенности бизнес-проекта. Предприниматель запроектирует мощности, решит, какое под них нужно оборудование и производственный комплекс.

Фото: предоставлено ООО «ЗМПК «Даль-Кама»

Однако при этом можно столкнуться с несколькими сложностями. Во-первых, инфраструктура может стать камнем преткновения. К производству, строящемуся «в чистом поле», очень часто понадобится подводить все необходимые коммуникации. А это будет затратно и по времени, и по средствам. Но, предположим, производственная площадка находится там, где коммуникации уже подведены, и останется их только подключить.

Вторая проблема состоит в том, что за минувший год очень серьезно подорожали строительные материалы. По некоторым позициям рост цен достигает сотен процентов, и это касается не только дерева, из которого строятся в основном частные дома, но и, к примеру, металлоконструкций. Так что строительство собственных цехов с нуля сегодня может потребовать нешуточных инвестиций.

И, наконец, третий вопрос — оборудование. Мария Яшенкова объясняет:

— Современное оборудование для перерабатывающей промышленности в основном закупается за границей. Соответственно, удорожание валюты ведет за собой и удорожание техники. Кроме того, цена на импортное хорошее оборудование в принципе негуманна. Соответственно, для предпринимателей, которые специализируются по пищевому профилю, порой получается дешевле достроить мощности по переработке там, где уже есть хотя бы какой-то задел, чем строить ее с нуля. Есть еще одно серьезное «бутылочное горлышко» для бизнесов, которые связаны с мясной и молочной промышленностью — холодильные мощности и склады. Закупать новое холодильное оборудование и встраивать его в производственные помещения — очень дорогая история. Поэтому открыть собственное производство с нуля — безусловно, история сегодня перспективная, но она потребует серьезных вложений.

Вариант №2: попытаться воспользоваться господдержкой

Гранты, субсидии и прочие формы поддержки малого и среднего бизнеса сегодня — популярная и серьезная тема. К сожалению, информированность предпринимателей о том, какими мерами поддержки они могут воспользоваться от государства, оставляет желать лучшего — этот вопрос в последнее время активно поднимается в прессе и в бизнес-среде. Однако есть специализированные подразделения профильных ведомств, при обращении в которые можно получить подробные консультации.

Например, грант «Агропрогресс» предназначен для представителей малого бизнеса, которые работают в сельской местности более двух лет. Максимальная сумма, которую можно получить по этому гранту, — 30 млн рублей. За счет этих средств можно будет покрыть до 25% стоимости проекта, реализуемого с помощью инвестиционного кредита. Средства господдержки разрешается направлять на приобретение или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на комплектацию этих объектов оборудованием, сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом.

Фото: Минсельхозпрод РТ

Для тех предпринимателей, которые только начинают пробовать себя в этой сфере, предлагается грант «Агростартап», по которому можно получить грант в 3 млн рублей. Правда, для этого надо, чтобы предприятие было зарегистрировано на сельской территории или на территории сельской агломерации, а на грант подавалось впервые. На деньги с этого гранта можно покупать, строить, ремонтировать, модернизировать или переобустраивать производственные или складские здания, помещения и сооружения, в которых планируется производить, хранить и перерабатывать сельскохозяйственную продукцию. В таких проектах средствами гранта можно покрыть до 90%.

Есть и другие программы государственной поддержки, воспользовавшись которыми, можно существенно снизить собственные издержки или получить кредиты на выгодных условиях. Каждый конкретный случай требует отдельного рассмотрения.

Вариант №3: купить уже существующие мощности и переоборудовать под собственное производство

Этот вариант эксперты отмечают как самый бюджетный и зачастую удобный. Если прямо сейчас попробовать вбить в поисковик на сайтах объявлений запрос «купить ферму» или «купить производство», вы увидите довольно серьезный ассортимент, предлагающийся по рыночным ценам. Найти можно все: и отстроенные помещения, и разнообразное оборудование разной степени изношенности, и транспортные средства. Но дефицитные позиции все-таки есть.

В первую очередь это холодильное оборудование и качественные помещения под склады. Как неоднократно упоминали эксперты по коммерческой недвижимости, с хорошими складами (хоть в аренду, хоть в продажу) в Татарстане сегодня сложилась напряженная ситуация. И с точки зрения пищевого производства, это особенно критично, ведь здесь в здание склада должно быть встроено и холодильное оборудование, и вентиляция, и вся прочая инфраструктура.

Фото: предоставлено ООО ЗМПК «Даль-Кама»

Плюс нужно, чтобы продающиеся площади и оборудование были дополнены хорошими подъездными дорогами, находились в удобной транспортной доступности (к примеру, не так далеко от Казанской агломерации). Совсем идеально — если рядом проходят железнодорожные коммуникации. И желательно еще, чтобы весь производственный комплекс уже обслуживался какой-нибудь управляющей компанией, чтобы будущий «колбасный магнат» не был вынужден самостоятельно заключать договоры с сетевыми компаниями и не думал о том, откуда на его объекте возьмется электричество, газ и вода.

Мария Яшенкова комментирует:

— Прийти на готовую инфраструктуру — выгодное решение для предпринимателя, но только в том случае, если продавец не пытается компенсировать ценой свои расходы. Оборудование дорожает, стройматериалы дорожают, поэтому если удается найти предложение купить производственные площади и оборудование ниже рынка — это выглядит как очень привлекательная идея. Я уже говорила о том, что молодым производителям сегодня самое время двигаться в направлении новых рынков сбыта и переработки. Потому что это имеет смысл именно сейчас. И один из самых дешевых вариантов войти на этот рынок — покупать готовые объекты, в идеале уже со встроенным оборудованием, чтобы не было необходимости перестраивать готовые здания или перепланировать проект.

Пример снижения издержек: производственно-логистический комплекс FoodGreen

Одна из возможностей зайти на уже готовый инфраструктурный проект для развития собственного бизнеса в Татарстане — производственно-логистический комплекс FoodGreen, который организуется сейчас на площадях ООО ЗМПК «Даль-Кама». Сегодня его площади и имущество находятся в конкурсном управлении. Продать землю и производственные помещения комплекса целиком, как объясняет «Реальному времени» конкурсный управляющий Елена Латыпова, представлялось непростым делом — слишком велики объемы и масштабы. Поэтому было принято решение разбить его на лоты и предоставить татарстанскому малому и среднему бизнесу возможность зайти на эти площади и организовать здесь несколько отдельных предприятий.

Глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев придает большое значение развитию проектов в сфере агропромышленного бизнеса. Вот как он прокомментировал нашему изданию идею создания производственно-логистического парка на месте производственных площадей «Даль-Камы»:

— «Даль-Кама» до 2018 года был одним из крупнейших предприятий по мясопереработке как в Зеленодольском районе, так и в Республике Татарстан. Хотелось бы, чтобы такой бизнес развивался и дальше как единая площадка, однако жизнь вносит свои коррективы. Концепция создания на базе территории «Даль-Камы» производственно-логистического комплекса пищевой направленности, учитывая обеспеченность всеми необходимыми коммуникациями и внимание инвесторов к городу Зеленодольску, является перспективной. Такой производственно-пищевой коворкинг способен породить новые формы сотрудничества, найти новых контрагентов и партнеров, обеспечить горизонтальную коммуникацию и создать комфортные условия для бизнеса. Мы будем поддерживать данный проект.

Фото: предоставлено ООО ЗМПК «Даль-Кама»

Это видится удачным решением. Комплекс разбит на 12 лотов: при желании можно покупать их по одному, а можно — несколько сразу (если требуются большие площади и дополнительное оборудование). Уже проведены все необходимые юридические процедуры, так что будущие собственники получат объекты, оформленные в Росреестре по всем правилам. К преимуществам покупки участка в этом комплексе можно отнести следующие особенности.

Удобное расположение. Комплекс располагается под Зеленодольском, в ближайшей доступности к Казанской агломерации. Здесь широкая сеть автомобильных дорог, рядом находится железнодорожная станция, при необходимости можно организовать и водную транспортную доступность по Волге.

Полностью организованные подъездные дороги. К каждому отдельному лоту есть удобный подъезд, который позволит отгружать сколь угодно большие партии товара.

Собственная управляющая компания берет на себя все вопросы коммуникаций. Электричество, водопровод, канализация уже подведены к комплексу. Будущие собственники помещений и участков в FoodGreen смогут не переживать о том, как их предприятие будет обеспечено необходимыми коммунальными ресурсами.

Наличие складских площадей с уже установленным современным стеллажным оборудованием, которое позволяет организовать современную, динамичную и удобную систему хранения и отгрузки.

Решение одной из основных проблем пищевого производства — уже готовое и вмонтированное в помещения холодильное и морозильное оборудование со всей необходимой инфраструктуры. Напомним, как говорит эксперт «Реального времени», это становится «бутылочным горлышком» для многих производств. Здесь эта проблема решается сразу же.

Поскольку имущество, постройки и земля распродаются в рамках конкурсного производства, то цена на все лоты установлена существенно ниже рыночной.

Как замечает конкурсный управляющий Елена Латыпова, на площадях FoodGreen можно разместить не только пищевое производство, но и предприятия других профилей: и склады для промышленной продукции, и цеха для легкой промышленности, и другие бизнес-единицы. Помещения легко трансформируются, а удобное расположение и идеальная логистика позволят быстро развить бизнес.

На территории моногорода «Зеленодольск» созданы территории опережающего социально-экономического развития, которые позволяют резидентам комплекса получить налоговые льготы.

Фото: предоставлено ООО ЗМПК «Даль-Кама»

Мария Яшенкова оценивает проект так:

— Ситуация уникальная: здесь сразу предлагается и земля, и помещения, и оборудование, уже встроенное в конфигурацию зданий. Если все это продается ниже рыночной цены, то предложение мне видится довольно интересным. С нашей стороны, мы бы порекомендовали управляющей компании предложить своим будущим резидентам еще и помощь по коммерческой составляющей, в частности оказать содействие в выводе их продуктов в торговые сети. Как я уже говорила, сети тоже заинтересованы в выводе на полку локальных поставщиков, и наладить между ними коммуникацию — это будет выгодно всем. Кстати, подобные площадки — тренд на сегодняшнем рынке. Похожие проекты предлагают для своих локальных поставщиков те же крупные торговые сети.

Однако, как говорит Елена Латыпова, пока маркетингового содействия управляющая компания не предлагает. Впрочем, 12 продающихся здесь лотов и без того могут заинтересовать и начинающего, и опытного инвестора.

Фото: предоставлено ООО ЗМПК «Даль-Кама»

А что, собственно, предлагается?

Общая площадь земельных участков комплекса — 3,8 гектара. Здесь обустроена автономная система отопления, собственная котельная, участок полностью укомплектован техникой и оборудованием. Полностью оборудованы системы центрального водоснабжения и водоотведения, электрические сети. На складах комплекса можно хранить более 6 тысяч тонн продукции. Площадь всех зданий и сооружений (и административных, и производственных) — 22 867 квадратных метров.

Лот №1 — земельный участок площадью 1 616 кв. м и холодный склад на 446,9 кв. м. Лот №2 — земельный участок площадью 6 115 кв. м и холодный склад (одноэтажное здание) на 743,2 кв. м. Лот №3 — земельный участок площадью 3 654 кв. м и холодный склад (здание на 1 128,3 кв. м в два с половиной этажа с возможностью организации административного помещения). Лот №4 — земельный участок площадью 4 461 кв. м и двухэтажное производственное здание площадью 5 958 кв. м с административным блоком, раздевалками, душевыми, столовой, складскими помещениями и цехами. Оборудование: спиральные морозильники, уравнительные платформы, воздухоохладитель-шокфростер, пожарная сигнализация, компрессорная система охлаждения, тепловые завесы, электронные проходные, холодильные машины и т. д. Лот №5: земельный участок (4 617 кв. м) и два морозильных склада (3 520,7 кв. м). Оборудование: передвижное стеллажное оборудование для хранения груза в паллетах, холодильные машины и уравнительные платформы. Емкость хранения в этом здании — более 3 000 тонн. Лот №6 — земельный участок площадью 4 124 кв. м и производственно-административное здание площадью в 2 551,7 кв. м. Оборудование: система видеонаблюдения, пожарная сигнализация, холодильные машины, воздухоохладитель, уравнительные платформы. Есть помещение под лабораторию, раздевалки и душевые для персонала. В здании смонтированы шесть камер шоковой заморозки. Лот №7 — земельный участок (1 755 кв. м) и морозильный склад (1 300 кв. м). Оборудование: два спиральных морозильника, уравнительная платформа, конвейерные системы, воздухоохладитель-шокфростер, холодильные машины. Лот №8 — земельный участок (926 кв. м) и морозильный склад (956,7 кв. м). Оборудование: уравнительная платформа, холодильная машина. Лоты №9 и №10 — земельный участок (1449 кв. м) и двухэтажное здание свободного назначения (1 499,4 кв. м). Лоты находятся в одном здании, но зарегистрированы долевой собственностью под разными кадастровыми номерами. Лот №11: земельный участок площадью 871 кв. м и холодный склад на 710,1 кв. м. Лот №12 — земельный участок (1 731 кв. м) и два морозильных склада (1 095 кв. м). Оборудование: несамоходная телескопическая вышка, две холодильных машины, уравнительная платформа, воздухоохладитель.

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Партнерский материал. Подготовила Людмила Губаева