«Ак Барс» попал, а «Салавату» повезло? Решение КХЛ завершить чемпионат нарушило командам все планы

Континентальная лига обесценила себя, подпортила настроение в Казани

Фото: ak-bars.ru/ Ильнар Тухбатов

То, чего боялись российские болельщики хоккея, случилось. Континентальная лига пошла на самый непопулярный шаг из возможных и решила отказаться от продолжения регулярного сезона под предлогом заботы о здоровье хоккеистов. Что же это решение означает для казанского «Ак Барса», уфимского «Салавата Юлаева» и нижнекамского «Нефтехимика»? Как оказалось, влияние более чем судьбоносное. Спортивная редакция «Реального времени» разбирается, почему в КХЛ не сумели распутать клубок, который сами намотали, а просто разорвали нити? И почему Казань и Уфа теперь меняются соперниками. Подробности — в материале.

КХЛ запуталась в своих решениях и выдала самые непопулярные

Большим сюрпризом отказ руководства лиги от продолжения сезона не стал. Ряд команд, которые еще не потеряли шансы на плей-офф, еще в январе принялись распускать своих ведущих хоккеистов — кого в Европу, а кого на вольные хлеба. Другие уже расписали себе отпуск и контрольные игры в олимпийскую паузу. Уже тут становилось очевидным, что никто на доигровку сезона не рассчитывает.

Отмена доигровки, по сути, добровольная девальвация КХЛ собственной ценности. В Континентальной лиге можно спокойно сыграть в Нур-Султане, когда там бушуют протесты. Ничего не стоит и завершить чемпионат еще в январе, когда многие команды готовы побороться за выход в плей-офф.

«<…> Выбран самый объективный вариант — распределить шестнадцать команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Это известная и зарекомендовавшая себя практика фиксации результатов. Она уже применялась и в России, и в мире, — так прокомментировал отмену концовки сезона президент лиги Алексей Морозов.



— Некоторые команды, которые до последнего момента претендовали на место в плей-офф, не попадут в кубковую восьмерку в своих конференциях. Но в сложившихся обстоятельствах это единственное оптимальное решение, которое позволит завершить сезон и определить чемпиона, — сказал президент КХЛ.

Сегодня Морозов на посту президента лиги, к сожалению, не выглядит решительным управленцем, который проводит последовательную политику. В январе КХЛ заявляет, что будет продолжать играть, отправляя на карантин точечно зараженные команды, а на следующий день объявляет о приостановке сезона. Потом обещают, что рассмотрят вариант с доигровкой в олимпийскую паузу, а вскоре оказывается, что такой вариант даже не имеется в виду. Почти три недели в КХЛ думают, что делать с сезоном, и в конечном итоге просто отменяют все «в трубу».



Сложно представить такую картину в НХЛ. Национальная хоккейная лига тоже попадала в подобную ситуацию, когда слишком много хоккеистов заражались в разных командах. Комиссар лиги Гэри Беттмэн спокойно, без паники пообщался с клубами, и вскоре приняли решение приостановить чемпионат, а доиграть через пару недель. Как видим, план-то работает!

У нас же в КХЛ выдумали какое-то совершенно инновационное решение подвести итоги не по очкам, а по «проценту набранных очков от максимально возможного количества». Стоит ли отмечать, что в регламенте Континентальной лиги ничего ни о каком проценте набранных очков не упоминается?

После аннулирования «технаря» уфимский клуб по подсчетам «процента выигранных матчей» внезапно оказался выше «Ак Барса». Фото ak-bars.ru

«Ак Барс» — главный проигравший на Востоке?

Другое максимально непоследовательное решение КХЛ приняла в тот же день, отменив техническое поражение «Салавата Юлаева» от «Трактора», которое сама назначила в ноябре. Тогда уфимцы остались на карантине по решению Роспотребнадзора РБ и не смогли сыграть с челябинцами.

Теперь же оказалось, что спустя почти три месяца в Континентальной лиге приняли в расчет новые детали в деле после «эпидемиологического расследования» от «Салавата Юлаева». И вдруг внезапно выяснилось, что виноваты соперники Уфы.

«Согласно акту, вероятным источником инфекции, которая послужила основанием для введения карантина в отношении «Салавата Юлаева», является контакт с игроками и тренерами с признаками ОРВИ во время одного из предыдущих матчей команды. Выявленные нарушения санитарных правил не имеют непосредственного отношения к введению ограничительных мероприятий в отношении «Салавата Юлаева», а вина АНО «ХК «Салават Юлаев» в заболевании хоккеистов не установлена», — говорится в заявлении КХЛ.

Так во всей этой кутерьме с отменой сезона в итоге остался почти незамеченным тот факт, что после аннулирования «технаря» уфимский клуб по подсчетам «процента выигранных матчей» внезапно оказался выше «Ак Барса». Это означает, что в первом раунде с действующим чемпионом, «Авангардом», придется столкнуться именно Казани, а не Уфе.

Последние забрались на третью строчку, потеснив «Ак Барс», и теперь сыграют с куда более «сладким» соперником — «Сибирью». Не самое приятное начало плей-офф для «Ак Барса», да и для любого, кому предстояло бы столкнуться с «Авангардом» на ранней стадии Кубка Гагарина. С другой стороны, «Авангард» нынешнего сезона далеко не ровня прошлогоднему. Два главных лидера чемпионской команды сегодня по разным причинам не помощники Бобу Хартли.

Условно осужденный в США Рид Буше зарабатывает деньги в Ярославле — форвард и не скрывал, что уходил в «Локомотив» за более «жирным» контрактом. Сергей Толчинский тоже на себя прошлогоднего похож несильно. В 30 играх нынешнего сезона у него только 5 шайб, еще 22 очка он набрал за счет передач. Не поможет теперь ушедший на руководящие должности в сборную Илья Ковальчук (а мы помним, что именно его гол стал решающим в седьмом матче с «Ак Барсом» в финале Востока).

«Авангард» нынешнего сезона далеко не ровня прошлогоднему. Фото hawk.ru

У команды Дмитрия Квартальнова тоже весь сезон не все ладно. Не все новички играют так, как от них ожидают. Из легионеров, кроме Стивена Кэмпфера, выделить особо и некого.

Ярко выраженного лидера в нападении в Казани тоже нет — ни у кого из нападающих не набралось даже 15 шайб за неполный сезон. У Кагарлицкого лишь 12 шайб в 46 играх сезона, у Артема Галимова и Дмитрия Воронкова — по 7 шайб, а у дорогостоящих Даниила Тарасова и Николая Коваленко, на которых была ставка как на новых российских нападающих топ-6, — всего по 6 шайб в активе. Негусто для лидеров команды, которая идет за кубком.

В общем, все указывает на то, что рассчитывать на повторение прошлогодней огненной серии «Ак Барса» и «Авангарда» не приходится. Будет у казанцев, как и в прошлом году, преимущество своего льда — серия начнется в Казани. Прошлой весной это не помогло. Поможет ли в этом?

Другая татарстанская команда — нижнекамский «Нефтехимик» уже в первом раунде сразится с челябинским «Трактором», финишировавшим на втором месте Востока. Нижнекамцы остановились на седьмой позиции даже после пересчета процента набранных побед. Серия стартует в Челябинске.

А ведь мы могли бы увидеть сражение нижнекамцев с уфимским «Салаватом» уже в первом раунде. «Нефтехимик» набрал ход, и потеснить «Сибирь» с шестой строчки было более чем возможно. С другой стороны, остаться на своем седьмом месте и не разыгрывать плей-ин уже кажется неплохой перспективой — в КХЛ могли и не такое придумать. Команда Олега Леонтьева знает, как играть с Челябинском: в январе они это наглядно показали.

Пары на первый раунд Восточной конференции:

«Металлург» — «Барыс»

«Трактор» — «Нефтехимик»

«Салават Юлаев» — «Сибирь»

«Ак Барс» — «Авангард»

По словам руководителей «Салавата Юлаева», в Уфе не придавали значения тому, с кем начинать розыгрыш Кубка Гагарина. Фото hcsalavat.ru

В «Салавате» готовы были играть с кем угодно. Лукавят ли в Уфе?

Что же «Салават»? В Уфе уже порядком подустали от постоянных серий с «Авангардом» (три за последние 4 года) на ранних стадиях плей-офф и наверняка с удовольствием восприняли новость о том, что начинать придется дома с «Сибирью».

Понятно, что дело даже не в усталости от соперника, а в возможностях «Авангарда». В какой бы форме эта команда ни была, это все еще боеспособный коллектив, обладающий мощнейшим подбором хоккеистов. Из-за океана недавно вернулся Кирилл Семенов, хоть пока тоже не вышел на прошлогодний уровень. Никуда не делся и непробивной Дамир Шарипзянов в обороне. Нижнекамский воспитанник пока не играет на прошлогоднем уровне, и тем не менее в плей-офф это будет другой хоккеист — даже не сомневайтесь.

По словам руководителей «Салавата Юлаева», в Уфе не придавали значения тому, с кем начинать розыгрыш Кубка Гагарина. Мол, мы претендуем на Кубок, какая нам разница? Но давайте признаем честно, эти заявления из Уфы не без доли лукавства. Входить в плей-офф плавно, с небогатой и не слишком звездной «Сибирью» куда приятнее, какие бы задачи в Уфе ни ставили.