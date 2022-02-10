День в истории: казанский архитектор Гайнутдинов, основание Севастополя и Парижские мирные договоры

Чем примечательна дата 10 февраля

Сегодня, 10 февраля, в России — День дипломатического работника. В разные годы и столетия в этот день открылся Иерийский Собор церковных иерархов, в Крыму был основан Севастополь, город Нью-Дели стал столицей Индии, в Париже страны-победительницы во Второй мировой войне подписали мирные договоры со странами из гитлеровской коалиции, президент России впервые посетил Мюнхенскую конференцию по вопросам политики безопасности — его доклад вошел в историю как мюнхенская речь Путина, на орбите Земли произошло первое столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики. Родились: английский поэт Чарльз Лэм, русский писатель Борис Пастернак, украинский советский селекционер Василий Ремесло, белорусский государственный деятель Павел Латушко. Умерли французский правовед Шарль Монтескье, русский поэт Александр Пушкин, итальянский журналист Эрнесто Теодоро Монета, социолог Питирим Сорокин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Архитектор Исмагил Гайнутдинов, крупный пожар в центре Казани

10 февраля 1908 года в деревне Большие Менгеры Атнинского района ТАССР родился архитектор Исмагил Гайнутдинов. Он окончил в 1931 году Казанский институт инженеров коммунального строительства (КИИКС) в составе первого ударного выпуска. Был одним из основателей казанской архитектурной школы по подготовке педагогов-исследователей и первых архитекторов-практиков в Татарстане. Внес значительный вклад в организацию в 1966 году архитектурного факультета Казанского инженерно-строительного института. Участвовал в создании памятника дважды Герою Советского Союза Николаю Столярову в Казани. В содружестве со скульптором Сосланбеком Тавасиевым создал памятники Коста Хетагурову в Орджоникидзе (ныне Владикавказ) и Салавату Юлаеву в Уфе. По проектам Гайнутдинова в Казани построили жилые дома, здание Дворца культуры меховщиков, учебный корпус КХТИ (где он стал автором оформления фасадов), здание театра оперы и балета им. М. Джалиля с памятниками Александру Пушкину и Габдулле Тукаю, главное здание речного вокзала. В 1939 году архитектор создает свое выдающееся произведение — павильон Татарской АССР на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве. Исмагилу Гайнутдинову присвоили почетные звания заслуженного деятеля искусств Татарской, Башкирской и Северо-Осетинской АССР.

Фото: tatfrontu.ru

10 февраля 1924 года в деревне Осоко-Ковали родился Герой Советского Союза Николай Алтынов. Он воевал на фронтах Великой Отечественной войны с июля 1943 года, был механиком-водителем танка (219-я танковая бригада 1-го механизированного корпуса 2-й гвардейской танковой армии). Алтынову удалось преодолеть 400 километров во время стремительного наступления на территории Польши. А в январе 1945 года экипаж Алтынова первым переправился через заминированный противником мост на реке Нотець, ворвался в город, уничтожил артиллерийскую батарею врага, прорвался на ж/д станцию и подбил там паровоз готового к отправке эшелона с вражеской техникой. За этот подвиг Николай Алтынов получил звезду Героя Советского Союза. После войны он переехал в Казань, трудился слесарем-ремонтником на моторостроительном предприятии. Ушел из жизни 29 июля 1997 года, похоронен на кладбище в деревне Берновые Ковали.

10 февраля 2016 года в центре Казани загорелся дом на пересечении улиц Островского и Пушкина. Пожар начался в одной из квартир на пятом этаже дома. Причиной стала искра от электросварки. Затем огонь быстро перекинулся на крышу. Внутри дома полностью сгорела только одна квартира. На крыше пострадали 600 кв. м кровли. Из-за большого количества машин пожарные не могли установить высотную технику. Из дома эвакуировали 46 человек. 156 граждан, в том числе 36 детей, вышли самостоятельно. К счастью, никто не пострадал, погорельцев временно размещали в гостинице «Татарстан».

Фото: Роман Хасаев

Упоминание утюга, мюнхенская речь Путина

10 февраля 1632 года — дата первого документального упоминания утюга, он был впервые описан в книге царского двора. Прибор весил около 10 килограммов и был монолитным. На Руси до появления утюга ткань разглаживали также сковородой, нагретой на горячих углях или рубелем — приспособлением из рифленой деревянной доски и скалки. В XVIII веке люди пользовались духовыми утюгами. Внутри прибора была полость, куда загружали горячие угли. В XIX веке некоторое время использовали газовый утюг, который присоединяли при помощи металлической трубочки к газовому баллону. С его появлением участились утечки газа и пожары. Поэтому на смену ему в начале XX века пришел спиртовой утюг. Из-за высокой стоимости прибор был недоступен для простых людей.

10 февраля (по старому стилю) 1784 года вышел указ Екатерины II, повелевающий основать в Ахтиарской бухте «военный порт с адмиралтейством, верфью, крепостью и сделать его военным городом». Так появился город Севастополь. Он был, как и многие другие города «вновь присоединенного края» (Симферополь, Мелитополь, Ставрополь, Александрия), назван на античный манер. Это было связано с желанием Екатерины воссоздать на черноморском побережье подобие Константинопольской империи. Слово «Севастополь» происходит из греческого языка. Древнегреческое слово «Себастос» — эквивалент латинской титулатуры «Август», означающее «священный». В честь основания Севастополя в Петербурге отчеканили памятную медаль. В 1804 году русское правительство официально объявил Севастополь главным военным портом Черноморского флота, а в 1809 году — военной крепостью.

Фото wikipedia.org

10 февраля 2007 года президент России Владимир Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Его речь имела огромный резонанс. В ней он говорил об однополярности мировой политики, наступлении НАТО на Россию и меняющейся роли России в мире. Наибольшими угрозами мировой безопасности Путин назвал необоснованное применение военной силы в отношении других стран. Выступление российского лидера послужило поводом для полемики в западных (прежде всего, американских) политических кругах о возобновлении Холодной войны. Американские делегаты на конференции сошлись во мнении, что в речи Путина имели место «самые агрессивные выражения, которые кто-либо из российских лидеров делал со времен Холодной войны». Мюнхенская речь Путина рассматривалась мировым сообществом как дальнейшая программа действий внешней политики России конца 2000-х — начала 2010-х годов.

10 февраля в России отмечается День дипломатического работника. Выбор даты связан с историей возникновения первого внешнеполитического ведомства России — Посольского приказа, самое раннее упоминание о котором датируется 10 февраля 1549 года. Сейчас Российская Федерация поддерживает дипломатические отношения почти с более чем 190 странами мира, имеет более 140 диппредставительств по всему миру. В Министерстве иностранных дел России работают свыше 10 тысяч сотрудников, в том числе 3 тысячи — в центральном аппарате в Москве, более 7 тысяч — за рубежом (более 3 тысяч дипломатов, более 4 тысяч административно-технических сотрудников).

Фото: wikipedia.org

Нью-Дели — столица Индии, столкновение двух искусственных спутников в космосе

10 февраля 1931 года Нью-Дели становится столицей Индии. До этого столицей Британской Индии была Калькутта. А Дели служил политическим и финансовым центром нескольких империй Древней и Средневековой Индии. В конце 1911 года Георг V заложил первый камень новой столицы Британской Индии — Нью-Дели. Строительные работы начались в 1912 году, однако их приостановили во время Первой мировой войны. Формальная церемония открытия Нью-Дели состоялась 10 февраля 1931 года. Нью-Дели расположен на территории семи древних городов, поэтому здесь много исторических памятников.

10 февраля 1947 года в Париже государства-победители во Второй мировой войны подписали мирные договоры с каждой из пяти стран — бывших союзниц гитлеровской Германии: Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией. Они вступили в силу 15 сентября 1947-го. Договор с каждым из пяти государств был подписан теми государствами-победителями, которые находились с ним в состоянии войны. Этот акт стал важным шагом к послевоенному примирению и оказал сильное влияние на международную политику. Парижские мирные договоры построены по одному типу. Они состоят из преамбулы и постановлений: территориальных, политических, военных, экономических, о репарациях и реституциях. А на бывших союзников Германии наложили обязательство выплатить репарации.

Фото: wikipedia.org

10 февраля 2009 года над территорией Российской Федерации, на высоте 788,6 километра произошел первый известный случай столкновения двух искусственных спутников в космосе — «Космос-2251» и «Iridium 33». Скорости обоих спутников были приблизительно равны и составляли около 7470 м/с, относительная скорость была равна около 11,7 км/с. Результатом такой встречи стали примерно 600 осколков размером более пяти сантиметров и несколько тысяч более мелких. Большую часть из них удалось отследить. Некоторые из осколков сгорели при падении на Землю, остальные все еще пребывают на орбите.