Россия вырвала у США лидерство в командном турнире по фигурному катанию. Спасибо Валиевой и Кондратюку

Теперь золото — на расстоянии вытянутой руки

В олимпийском Пекине разгар командных соревнований по фигурному катанию. Фавориты были известны задолго до старта турнира, поэтому лидерство россиян и американцев ни для кого не стало сюрпризом. После первого дня соревнований небольшое преимущество было на стороне американской команды, но сегодня россияне сумели его нивелировать и вырваться вперед. Теперь дело за малым — за закреплением результата. Соревнования в дисциплинах, в которых российские фигуристы наиболее сильны, состоятся уже завтра. О том, как прошла первая часть турнира, и шансах России на победу — в материале спортивной редакции «Реального времени».



Валиева на уровне, Кондратюк — серый кардинал российской сборной

Открывали сегодняшний соревновательный день женщины. Может быть, кто-то ожидал или надеялся на другое, но по традиции первой стала российская фигуристка, новоиспеченная чемпионка Европы Камила Валиева, которая принесла нашей сборной максимальное количество очков. Для этого ей даже не пришлось прыгать выше головы. Уточнение: выше своей головы. Идеальный тройной аксель, флип и каскад лутц-тулуп. Что для любой фигуристки контент мечты, для Валиевой — обыденность. И лишь несколько десятков сотых балла не хватило Камиле, чтобы побить собственный мировой рекорд. К счастью, для этого у нее есть личное первенство.

Вот кто действительно удивил, так это Карен Чен. Со знаком плюс или минус — решайте сами. Болельщики гадали, какое же место займет американка, второе или третье, высчитывали баллы и прикидывали расклады. Оказалось — пятое, которое существенно сократило шансы для сборной США на золотую медаль командного турнира. Вакаба Хигучи не стала идти на риск с тройным акселем и угадала. Второе место с хорошим преимуществом и положительный настрой на личное первенство за японкой. Канадская фигуристка Мадлен Скизас выдала прокат жизни и помогла своей сборной в последний момент пройти отбор в произвольную программу. Отличный прокат был и у Анастасии Губановой, но судьи не были щедры на баллы, бывшая российская фигуристка, ныне выступающая за Грузию, стала четвертой и не смогла вместе со своей сборной отобраться в финальную часть турнира. Подобная участь постигла и Анастасию Шаботову со сборной Украины.



Мужчины произвольной программой завершили свое выступление на командном турнире. Россияне обошлись без замен и выпустили главное открытие сезона — Марка Кондратюка. Кажется, мы уже сбились со счета, в который раз Марк блестяще выполняет возложенную на него задачу. Подтвердить третью квоту? Легко. Отобраться на Олимпиаду, без вопросов выиграв чемпионат России? Пожалуйста! Стать лучшим в Европе? Готово! Выступить на командном турнире так, чтобы не просто не подвести сборную, а помочь ей в самый нужный момент? Сделано! 17 очков из 20 возможных, такой результат в мужском виде тяжело было предположить.

Винсент Чжоу предсказуемо заменил Нейтана Чена, но сделал это лишь номинально. Еще на тренировках стало понятно, что Чжоу далек от оптимальной формы и принести десять очков американской сборной ему будет тяжело. В итоге так и вышло, и фигурист пропустил вперед не только японского спортсмена, но и российского, подтвердив, что сегодня был точно не «день Бекхэма», то есть Америки. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю предпочел сосредоточиться на личных соревнованиях и на попытке исполнения там акселя в четыре с половиной оборота, поэтому в произвольной программе вместо Шомы Уно выступил японский вундеркинд Юма Кагияма. Фигурист исполнил четыре четверных прыжка и два тройных акселя и принес своей сборной максимальное количество очков за произвольную программу, а себе лучший результат в карьере.



Сборные Китая и Канады замен делать не стали, китайцы не могли этого сделать технически, у них всего одна квота, а в расположении канадской сборной был всего один фигурист. Киган Мессинг только в понедельник сможет добраться до Пекина, у спортсмена были проблемы с тестированием на коронавирус. И если Боян Цзинь худо-бедно, но справился с прокатом, то Роман Садовский, если повторит свое выступление в личном зачете, рискует не попасть там даже в произвольную программу.



Россия выступит без замен?

Решающий день командного турнира наступит завтра, когда со своими произвольными программами выступят спортивные пары, танцевальные дуэты и женщины. Лишь накануне мы точно узнаем, будут ли замены в этих дисциплинах, а пока можем только попытаться предугадать расклады. Не исключено, что Россия вообще не воспользуется двумя разрешенными заменами, поскольку позиции нашей сборной в командном турнире оказались чуть менее прочны, чем ожидалось. В чем не приходится сомневаться, так это в том, что квалификация всех российских фигуристов позволяет им бороться за максимальное количество очков для своей команды. Но нюансы все же есть.



Уже известно, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в произвольном танце. Сейчас это очевидно, но неизвестно, как сложилась бы ситуация, если бы наша сборная вела в командном зачете с еще большим преимуществом, а первая танцевальная пара набрала за ритмический танец 10 очков. Тогда на участие в турнире наверняка претендовал бы молодой дуэт в лице Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, и на это есть целый ряд причин. Первая — здоровье Кацалапова, который не скрывает своих проблем со спиной. Вторая — дуэт Виктории и Никиты претендует как минимум на пьедестал в личных соревнованиях, и четыре проката за одиннадцать дней — редкая история для фигурного катания. Третья — еще один комплект олимпийских медалей не стал бы лишним. Четвертая — внезапно потерявшиеся по пути в Пекин действующие чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин.



Уже известно, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в произвольном танце. Фото isu.org

Что касается наших главных соперников — американцев, то они сразу объявили, что пару Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью в произвольном танце заменят Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Для нас это не значит ровным счетом ничего, оба дуэты сильны и набирают приблизительно одинаковое количество баллов, а значит, все будет зависеть от того, насколько безошибочно выступят Синицина и Кацалапов. Для ребят место, которое они займут в танцевальном состязании, также будет иметь большое значение. И речь не только о цвете медалей, но и о притязаниях в личном первенстве. Проиграть американской паре за несколько дней до главного турнира четырехлетия означает получить там лишнюю головную боль.

Чуть полегче ситуация в парах, потому что здесь наши главные соперники — китайцы, чья команда претендует максимум на бронзу. Американский дуэт Алекса Книрим (Шимека) и Брэндон Фрейзер намного слабее любой нашей пары, и лучшие баллы американцев далеки от худших баллов российских фигуристов. Но постараться получить максимальное количество очков в парной дисциплине все равно нужно. Неизвестно, решится ли здесь на замену наша Федерация фигурного катания и насколько эта замена тут нужна. По сезону самым стабильным и результативным российским дуэтом были Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В короткой программе командного турнира они подтвердили это звание и получили лучшие баллы в карьере, тем не менее отстали от Вэньцзин Суй и Цун Ханя на символические 0,19 балла.

Точно в произвольной программе не выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, по словам одного из их тренеров, Максима Транькова, «они держали в голове возможность участия в командном турнире, но их шансы изначально были мизерными». Пока нет особых предпосылок и к завтрашнему выступлению Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Хотя им бы не помешало почувствовать олимпийский лед и встретиться со своими соперниками лицом к лицу. Говорят, помогает перед личными соревнованиями.

Что касается женской части турнира, то здесь, на наш взгляд, можно безболезненно заменить Камилу Валиеву, чтобы дать той отдохнуть, а другой фигуристке получить шанс на еще одну медаль. Соперниц за первую строчку у россиянок все равно нет. Исполняемый Карен Чен контент не позволяет ей бороться за золото в присутствии россиянок. Чуть лучше ситуация у японок — Вакабы Хигути, которая имеет в своем арсенале тройной аксель, и стабильной Каори Сакамото. Но этого слишком мало для того, чтобы приблизиться к российским фигуристкам, даже если те откатают с ошибками. Во всяком случае, не в рамках одной произвольной программы.



Что касается женской части турнира, то здесь, на наш взгляд, можно безболезненно заменить Камилу Валиеву, чтобы дать той отдохнуть. Фото пресс-службы ОКР

Вопрос только, на кого менять Валиеву. Слухи упорно ходят об Анне Щербаковой, и понять аргументы «за нее» можно. Несмотря на то, что Щербакова испытывает целый ряд проблем с техникой, она зарекомендовала себя фигуристкой, которая может собраться и выдать прокат на высокую оценку практически в любых обстоятельствах. Плюс за Анну говорят ее титулы, в частности действующей чемпионки мира. Позиции Александры Трусовой не так прочны: спортсменка пока не может похвастаться ни стабильностью, ни золотыми медалями, но именно она стала основоположником квадовой революции у женщин и той, глядя на которую, мысли о длинной карьере в фигурном катании не кажутся лукавством.

Еще один момент. После окончания второго дня соревнований стало немного жаль, что Федерация фигурного катания России не рискнула и не поставила в командный турнир Анну и Сашу, у которых, так уж сложилось, в личных соревнованиях меньше шансов на победу, чем у Камилы. Тогда российская сборная могла бы получить сразу три олимпийских чемпионки. Хотя вряд ли такая ситуация осчастливила бы Валиеву, у которой есть реальная возможность надеть на себя две золотые медали Олимпиады.



Что нужно сделать для победы?

Золото командного турнира не является для нашей сборной гарантированным, но шансы действительно высоки. Соперник всего один — это сборная Соединенных Штатов Америки. Самое страшное — мужское одиночное катание — позади, и теперь России нужно набирать очки в «своих» видах. Набранные баллы будут важны только при равенстве очков, если такое случится, то скандал будет грандиозным. Каким образом будут суммироваться баллы, до конца не знает даже вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник. Поэтому пока считаем только очки, набранные согласно занятым местам.

Самое простое — в женском одиночном катании, здесь любой фигуристке из России нужно постараться, чтобы проиграть. Итак, 10 очков за женские соревнования у России, у США максимум 9 очков, а скорее — 8. В парах у россиян минимум 9 очков, у американцев максимум 8. В танцах Россия и Америка наверняка поделят первые две строчки. Но все же пара Чок/Бейтс за последние четыре года лишь один раз была выше Синициной/Кацалапова. Таким образом, при самом худшем раскладе наша сборная наберет 27—28 очков (вдруг японка или американка все же обойдут россиянку). И даже если случится трехкратный форс-мажор и Соединенные Штаты наберут нереальные для них 30 очков (а скорее земные 25), им этого хватит только для того, чтобы получить равенство очков, при котором в ход пойдут два лучших результата у каждой сборной в разных дисциплинах. Но после сегодняшнего поражения США в двух видах это слишком фантастический расклад для того, чтобы забивать им голову.

Гузяль Якубова