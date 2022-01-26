В Татарстане планируют увеличить число магазинов с алкогольной продукцией в селах и деревнях

В 2021 году в Татарстане было реализовано 5,6 млн дал алкогольной продукции, что составило 99% к уровню 2020 года. Об этом сообщил руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов.

По его словам, сегодня в республике находится 593 сельских населенных пункта с численностью более 100 жителей, где отсутствуют торговые точки по продаже алкогольной продукции. Из-за роста нелегального оборота товаров наблюдается падение продаж. Такая ситуация сложилась в Агрызском, Лениногорском и Мензелинском районах.

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава инспекции предложил увеличивать число магазинов в селах и деревнях. По словам Ахметханова, в прошлом году были получены лицензии на открытие 310 магазинов в 30 муниципальных районах.

Все подробности — в материале «Реального времени».



Недавно в России предложили применить международную практику и ограничить продажу алкоголя в выходные. Как отметил депутат Султан Хамзаев, запрещать продавать спиртное нельзя, поскольку это приведет к росту продаж суррогатного алкоголя.



Диана Жиленкова