«Татарстану сложнее конкурировать с теми регионами, где в парламенте больше партий»

Депутат Госдумы и бывший вице-спикер Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова прокомментировала результаты исследования «Парламент на ладони»

Многие татарстанцы оценивают позицию Госсовета республики в рейтинге открытости российских парламентов «значительно выше 21-го места», убеждена депутат Госдумы Татьяна Ларионова. Бывший заместитель председателя Госсовета РТ по просьбе «Реального времени» ознакомилась с докладом специалистов Фонда развития городского самоуправления «Парламент на ладони» и назвала исследование важным при планировании работы законодательных органов власти в регионах России. В авторской колонке для нашего издания российский парламентарий пишет о том, в чем она не согласна с составителями рейтинга, а также какие вопросы татарстанским депутатам действительно стоило бы доработать.

Татарстан заявляет о себе, на мой взгляд, достойно

Считаю, что рейтинг общероссийского исследования «Парламент на ладони — 2021» действительно важен при планировании работы действующего парламента в субъектах Российской Федерации, в том числе нашего республиканского парламента — Государственного Совета РТ.

Немаловажно, что многие направления связаны с показателем эффективности обратной связи с избирателями, а это один из самых важных принципов построения работы депутата и парламента любого уровня.

Уверена, что многие жители республики значение показателей нашего парламента оценивают значительно выше, чем определенное экспертами 21-е место. Хотя, возможно, будут и иные мнения.

В критериях открытости принятия решений и открытости законотворческой работы Республика Татарстан заявляет о себе, на мой взгляд, достойно. Проект повестки заседаний Госсовета республики обязательно рассматривается на заседаниях президиума, в состав которого наряду с наиболее авторитетными депутатами входят лидеры фракции партии «Единая Россия» и республиканского отделения партии КПРФ. Благодаря многочисленным публикациям, интервью, общественным обсуждениям, прямым трансляциям, новостным интернет-ресурсам, практически все обсуждения и решения становятся доступными для избирателей.

Фото: realnoevremya.ru

Избиратели приветствуют «живые» аккаунты, в этом мы пока уступаем

Одновременно замечу, что сейчас идет доработка новой версии официального сайта парламента, в результате чего многие вопросы, отмеченные в критериях 1 и 2 исследования, будут решатся более эффективно, тем самым деятельность парламента станет еще более открытой для граждан.

В целом очевидно, что среди критериев превалируют вопросы, связанные с цифровой трансформацией. Действительно, более половины вопросов сейчас поступают через социальные сети и интернет-приемные.

В настоящее время работа и активность в социальных сетях становится нормой для депутатов республиканского парламента, оценка деятельности депутата строится в том числе по его активности в социальных сетях. Избиратели приветствуют наличие «живых» аккаунтов депутатов в соцсетях, оперативность обратной связи по запросам пользователей.

Можно предположить, что в этом направлении мы пока уступаем некоторым регионам. Учитывая, что данным вопросом более предметно депутаты стали заниматься в последние 2—3 года, было бы логичным предположить о верном поступательном выбранном векторе развития.

Кстати, на мой взгляд, при последующем анализе больше акцента следует делать на возможность парламента вести диалог с избирателями через традиционные СМИ, такие как радио и телевидение, которыми пользуются большинство жителей республики. И в этом направлении парламент РТ занимает более значимые, может быть, даже лидирующие позиции, в том числе и по представленности в них партий. На телевидении и в печатных изданиях достаточно полно освещается работа каждой партии, звучат ответы на многие актуальные вопросы с точки зрения представителей разных партий. Весьма востребованы у избирателей пресс-конференции, регулярно проводимые в Госсовете республики, с участием депутатов всех уровней. Открытое участие и заявление о себе на региональных телеканалах и радиоканалах доступно для фракций и представителей других партий.

Фото: realnoevremya.ru

Рейтинг очень полезен каждому региональному парламенту

Важно отметить, что практикуется проведение заседаний Госсовета с приглашением всех политических партий, зарегистрированных на территории Республики Татарстан. И здесь строго соблюдается принцип равенства партий, зарегистрированных в республике. Каждый из них имеет право на выступление, внесение предложений и рекомендаций.

Кстати, об этом свидетельствует последняя избирательная кампания Госдумы, когда на практике можно было увидеть, услышать, понять взгляды и позиции представителей всех партий, которые заявлялись для участия в выборах со своими программами и концепциями.

На мой взгляд, все 4 критерия, которые заявлены в разделе «Внутренняя открытость парламента», в Госсовете Татарстана реализуются достаточно корректно, носят системный характер и выполняются в полной мере.

Конечно, Татарстану сложнее конкурировать по некоторым позициям рейтинга с теми регионами, где в парламенте представлено больше партий, чем в Республике Татарстан. В Госсовете две фракции: «Единая Россия» — 78 человек и «КПРФ» — 6 человек, по одному представителю от партий «Справедливая Россия», «ЛДПР» и «Партия Роста». Считаю, что именно этот фактор не был учтен в оценке экспертов при анализе ряда вопросов.

В целом представленный рейтинг очень полезен каждому региональному парламенту, поскольку дает возможность проанализировать сильные стороны лидеров, взять на заметку лучшие практики и «подтянуть» те направления деятельности, которые нуждаются в совершенствовании. Уверена, что это исследование станет отличным подспорьем для совершенствования работы парламентов нашей страны.

Татьяна Ларионова