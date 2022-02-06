Видео недели: маркировка работников мясокомбината, Арбенина против охраны и открытие Олимпиады

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

Синтетическая аорта

Хирурги БСМП Набережных Челнов первыми в России провели уникальную операцию по замене аорты, сохранив все ее значимые ветви — от сердца до начала артерий конечностей. Изношенную часть кровеносной системы у 50-летнего мужчины из Ютазинского района заменили на искусственный протез. Операция длилась 7 часов, а пока хирурги переключали артерии, мозг пациента от 5 до 10 минут оставался без кровоснабжения, при этом температура его тела была понижена до 28°. Мужчина чувствует себя хорошо и уже идет на поправку.

«Надя» разбушевалась в Калининграде



На Калининград и область обрушился сильнейший шторм: он стал пятым по счету за две недели. Ветер повалил деревья, из-за непогоды отменил рейсы в аэропорту. У монумента императрице Елизавете в Балтийске нахлынувшая волна едва не унесла в море семейную пару. Жителям портового города удалось снять на камеры телефонов стихию, разбушевавшуюся в начале недели. Как говорят метеорологи, виновницей шторма стал циклон «Надя», переместившийся из Москвы.

По сосулькам — пли!

Коммунальные службы Нижнего Новгорода нашли оригинальный способ борьбы с ледяными глыбами, свисающими с крыш: их отстреливают из ружей. Необычную картину пальбы по сосулькам нижегородец заснял на улице Робеспьера. Мужчина с ружьем на взводе целился в сторону многоэтажки, а рядом с ним стоял коммунальщик в униформе. Данный факт явно не устроил городскую полицию. Как сообщают местные СМИ, в УВД Нижнего Новгорода начали проверку.

От стихии пострадали автомобили



Снегопады не дают покоя татарстанцам, а заодно испытывают на прочность их автомобили. Если дороги еще худо-бедно чистят, то до крыш добрались не везде. На этой неделе сразу в нескольких городах от упавшей наледи с домов пострадали припаркованные машины. К счастью, в них никого не было, пострадали лишь авто.

Так, ледяная глыба сорвалась с крыши одного из домов ЖК «Романтика» на ул. профессора Камая на автомобиль. Хозяйке «Соляриса» предстоит серьезный ремонт: полностью разбилось заднее стекло и сильно помялась крыша.



За справкой от врача в очереди на морозе



Возмущенный житель Уфы опубликовал в соцсетях видео, в котором заснял длинные очереди горожан, ожидающих приема к врачу. Причем стоять приходится при минусовой температуре воздуха часами. Комментируя видео, автор рассказал, что очередь примерно из 50 человек, все стоят на улице: «Постоял 20—30 минут, замерз и ушел. В этой очереди и пневмонию подхватить не долго. Люди в очереди рассказали, что знакомые простояли 4 часа в этой очереди. Терапевт, со слов медсестры из регистратуры, без ПЦР-теста принимать не будет».

Диана Арбенина заступилась за зрителей

Певица и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, выступившая с концертом на этой неделе в Казани, также угодила почти во все новостные сводки. Во время выступления она попросила службу охраны не разгонять людей у сцены, а разрешить им танцевать. «Пожалуйста, не надо трогать людей, пусть они идут к сцене, пусть танцуют. Вы от кого нас защищаете, я просто понять не могу?… Это рок-н-ролльный концерт!» Речь певицы вызвала ликование и аплодисменты зрителей, чего не скажешь о санврачах. В Управлении Роспортребнадзора по РТ намерены наказать организаторов концерта за нарушение антиковидных ограничений.

Сотрудников мясокомбината промаркировали



Интересное ноу-хау для оценки эффективности труда сотрудников придумали на мясоперерабатывающем предприятии «Челны-МПК». Здесь работникам выдали шапочки с номерами и установили оборудование, которое следит, насколько те прилежны в работе. Номер есть у каждого, кто задействован в производственном процессе упаковки или изготовления сосисок, колбас и прочих мясных изделий. Данные с видеокамер отправляют в спецпрограмму, которая автоматически считает КPI каждого сотрудника. С помощью этой следящей системы руководство фабрики хочет повысить эффективность конвейерного производства. Производительность уже повысилась на 15%, отмечают в руководстве мясокомбината.

Россиянам покажут нового Воланда



Россиянам на этой неделе представили тизер новой экранизации и нового прочтения всемирно известного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Фильм, который выйдет на экраны в начале 2023 года, носит название одного из главных героев романа — «Воланд». На роль Мастера режиссер ленты Михаил Локшин пригласил Евгения Цыганова, в роли Маргариты — Юлия Снигирь. Главного героя исполнит немецкий актер Аугуст Диль, снимавшийся у Тарантино в «Бесславных ублюдках».