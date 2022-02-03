«Помощь семьям требуется здесь и сейчас, а не через 15 лет»

В Татарстане обсудили проблемы многодетных и приемных семей

За последние десять лет число многодетных семей в Татарстане выросло с 24 тыс. до почти 41 тысячи, сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова. Воспитание детей требует серьезных материальных затрат, дополнил председатель РОО «Многодетные семьи РТ» Артем Кузнецов, однако он считает, что прежде чем вводить новые меры поддержки, следует контролировать соблюдение действующих. Подробности — в материале «Реального времени».

«За десять лет мы практически выросли в 2 раза»

— В республике только по линии нашего министерства на меры поддержки семей с детьми ежегодно направляется 24 миллиарда рублей. Результат должен отражаться в увеличении численности многодетных семей. Если в 2012 году было 24 тысячи многодетных семей, то сегодня 40 944 семьи. За десять лет мы практически выросли в 2 раза. В этих семьях 130 тысяч детей. Семьи видят свои горизонты и могут планировать. А значит, есть доходы и возможности для содержания детей, — сообщила Эльмира Зарипова.

Согласно статистике, которую привела глава Минтруда, чаще всего татарстанские многодетные семьи обращаются за предоставлением лекарственных средств детям до шести лет:

— Вторая по популярности поддержка — 30%-ная субсидия на оплату ЖКУ. Есть и субсидия на проезд в транспорте на детей в многодетной семье. Это и поддержка дополнительного образования, чтобы дети могли ездить не только в школу, но и на кружки. Если в семье есть дети-инвалиды и доход ниже прожиточного минимума, мы дотягиваем до того, чтобы доходы на каждого члена семьи доходили до прожиточного минимума.

В Татарстане существуют меры, направленные на повышение рождаемости в сельской местности. Некоторые из них, по мнению министра, способствуют и снижению возраста рождения ребенка.

— Есть меры, направленные на стимулирование рождения, прежде всего поддерживаем сельских мам, — заметила Зарипова. — У нас около 44 разных программ сегодня реализуется по развитию инфраструктуры села. С развитием инфраструктуры, строительством больниц, школ, должна быть и поддержка в части демографии. Если у нас до 25 лет женщина рожает первого ребенка, получает однократно 50 000 рублей, а если до 29 лет рожает третьего ребенка — получает 100 тысяч рублей. Эта мера направлена еще и на то, чтобы снизить возраст рождения ребенка, сегодня мы наблюдаем старение при первых родах. Сейчас женщины достаточно поздно принимают решение о рождении первенцев.

Согласно статистике, которую привела глава Минтруда, чаще всего татарстанские многодетные семьи обращаются за предоставлением лекарственных средств детям до шести лет. Фото: tatarstan.ru

В принципе, как отмечает Эльмира Зарипова, существуют меры поддержки для всех семей, вне зависимости от доходов:

— На уровне муниципалитетов есть поддержка для любой семьи в виде компенсации оплаты за детский сад. Установлена компенсация 20% на первого ребенка, 50% — на второго, 70% — на третьего. Если среднедушевой доход в семье ниже 20 000 рублей, есть дополнительная компенсация. Семьи с тремя детьми и низкими доходами за детский сад у нас не платят.

«Приемная семья сегодня — приоритетное направление, над которым мы работаем»

Заместитель министра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллина рассказала о развитии института приемной семьи в республике, статистика говорит об улучшении ситуации:

— На начало года у нас более 9 700 детей-сирот. Хотела бы сказать, что в 2018 году таких детей было более 11 тысяч. Мы идем на сокращение, это говорит о том, что родители принимают верные решения сохранить семью, сохранить ребенка в семье, пересматривают свое поведение, свой образ жизни. В замещающих семьях проживают 94% детей, это очень хорошая цифра. Только 6% детей живут в государственных учреждениях. В приемных и замещающих семьях сегодня живут 9 116 детей, из них 2 604 ребенка живут уже в семьях усыновителей.

Для приемных семей и опекунов предусмотрены как федеральные выплаты, так и региональные надбавки. Алсу Асадуллина отмечает, что в прошлом году по некоторым направлениям произошла индексация:

— Для дошкольников они составили 9 357 рублей, а для школьников — 10 790 рублей. Лицам, достигшим 18-летнего возраста, в период обучения в общеобразовательных школах предусмотрено ежемесячное денежное пособие в размере 11 222 рублей. Предусмотрены вознаграждения опекунам и попечителям, выполняющим свои обязанности возмездно в размере 3000 рублей на каждого подопечного. Кроме того, Семейным кодексом республики опекунам установлена доплата в 50% от установленного законом федерального МРОТ для родителей, имеющих педагогическое или медицинское образование.

Алсу Асадуллина: «В замещающих семьях проживают 94% детей, это очень хорошая цифра. Только 6% детей живут в государственных учреждениях». Фото: Максим Платонов

Вместе с тем, по словам Алсу Асадуллиной, 30% от установленного размера вознаграждения предоставляется за воспитание приемного ребенка, не достигшего трех лет, либо за воспитание ребенка-инвалида, либо за воспитание ребенка, имеющего отклонения в физическом или психическом развитии. Это 900 рублей за каждого подопечного ребенка. Существуют и меры социальной поддержки:

— Законом республики семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая приемных, установлены меры социальной поддержки. Субсидии на приобретение лекарственных средств, на оплату коммунальных услуг, стипендии в профессиональных образовательных учреждениях и вузах. Самый главный вопрос — обеспечение жильем детей-сирот. Предоставляются новые квартиры с чистовой отделкой. Контроль идет полнейший. С 2020 года наши дети в количестве 600 человек получают квартиры. Жилые помещения предоставляются как в городах, так и в сельской местности, — отмечает Алсу Асадуллина.

«Очень много говорится о новых мерах, но и действующие меры не всегда выполняются»

Председатель РОО «Многодетные семьи РТ» Артем Кузнецов отметил, что воспитание детей требует серьезных материальных затрат, поэтому финансовые меры поддержки необходимы. Однако прежде чем вводить новые меры, следует контролировать соблюдение действующих, заявил он:

— Большое количество детей — тяжкая ноша. С одной стороны, материальные проблемы, с другой — счастье. Без любви в семье сложно представить появление большого количества детей. Очень много говорится о новых мерах, но и действующие меры не всегда выполняются. Часть мер поддержки из закона о многодетных семьях не реализуется. Субсидии на стройматериалы, беспроцентная ссуда на строительство жилья, бесплатная школьная форма для многодетных, бесплатное питание для многодетных. Нужно проводить анализ и смотреть, какие из существующих мер не работают в полном объеме.

Артем Кузнецов отметил, что воспитание детей требует серьезных материальных затрат, поэтому финансовые меры поддержки необходимы. Однако прежде чем вводить новые меры, следует контролировать соблюдение действующих. Фото: realnoevremya.ru

Другой важнейший вопрос, по мнению Артема Кузнецова, — растянувшиеся на много лет очереди на предоставление жилья многодетным.

— Вопрос жилья — самый актуальный. Чем больше детишек, тем больше вопрос с квадратными метрами. Есть региональная программа на улучшение жилищных условий для семей с пятью и более детьми. Порядка 200—250 миллионов выделяются из регионального бюджета. На эти суммы можно улучшить жилищные условия 35—40 семей в год. А в очереди стоят в среднем 600 семей. Очередь растягивается от 15 лет и больше. Мы понимаем, что помощь семьям требуется здесь и сейчас, а не через 15 лет. Нужны дополнительные средства, порядка трех миллиардов, — отметил председатель РОО «Многодетные семьи РТ».

Председатель РОО приемных семей Татарстана «Мы вместе» Светлана Елакова обратила внимание, что статус многодетной получают только семьи, где рождаются свои дети. В случае если один из трех детей будет приемным, статус многодетной и, соответственно, льготы семья не получит.

— Многие успешные многодетные семьи переезжают в другие регионы. Меры поддержки приемного родителя в Республике Татарстан не индексировались с 2007 года. Есть многодетные семьи, которые берут детей-сирот, детей с инвалидностью, они вынуждены оставить работу, чтобы их воспитывать. Оклад приемного родителя нужно проиндексировать. Жить на зарплату приемного родителя — 3 000 рублей минус 13% — это нереально. В Татарстане зарплата приемного родителя ниже, чем в остальных субъектах Российской Федерации, — подчеркнула она.