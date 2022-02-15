День в истории: Муса Джалиль, вывод советских войск из Афганистана и покушение на Рузвельта

Чем примечательна дата 15 февраля

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 15 февраля, Всемирный день детей, больных раком, в нашей стране — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В разные годы и столетия в этот день датский физик Ханс Эрстед обнаружил магнитное действие электричества, в Москве зародилась Российская академия музыки им. Гнесиных, в Петрограде открылся Большой драматический театр — БДТ им. Товстоногова, в СССР запретили браки между советскими гражданами и иностранцами, советские войска вывели из Афганистана, в России ввели штандарт президента. Родились итальянский физик, астроном Галилео Галилей, декабрист Михаил Нарышкин, востоковед, дипломат Константин Базили, российский промышленник и меценат Савва Морозов, татарский поэт, Герой Советского Союза Муса Джалиль. Умерли: русский композитор Михаил Глинка, американский актер русского происхождения Владимир Соколов, народный артист СССР Борис Платонов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Муса Джалиль и Ильгам Шакиров, медаль Столыпина Минтимеру Шаймиеву

В 1906 году в деревне Мустафино Оренбургской губернии родился советский и татарский поэт Муса Джалиль. Учился в медресе Оренбурга, с десяти лет писал стихи. В 13 лет продолжил учебу в Татарском институте народного образования в Оренбурге, вступил в комсомол. В 1927—1931 годах учился в МГУ на этнологическом факультете, затем — на литературном. Соседом по комнате был Варлам Шаламов, который написал про него рассказ «Студент Муса Залилов». С 1931 года он работал в Казани редактором детских журналов, через 2 года в Москве — завотделом литературы и искусства в татарской газете «Коммунист», затем вернулся в республику. Много занимался с молодыми поэтами, работал заведующим литературной частью Татарского оперного театра. Джалиль написал четыре либретто для опер и опубликовал несколько сборников со стихами и поэмами. В конце 30-х годов возглавил Татарское отделение Союза писателей. С началом войны ушел на фронт, где был военным корреспондентом издания «Отвага». В 1942 году был ранен, попал в плен, где вступил в легион «Идель-Урал», чтобы вести подпольную деятельность — устраивал побеги военнопленных. Когда группу подпольщиков раскрыли, поэта с соратниками отправили в тюрьму смерти Моабит, где он написал свои знаменитые «Моабитские тетради» и где в 1944 году его казнили. На родине Джалиля сначала обвиняли в измене и пособничестве врагу, но в дальнейшем доброе имя поэта восстановили и присвоили ему звание Героя Советского Союза.

Фото: kazanfirst.ru

15 февраля 1935 года в деревне Яна-Буляк Ворошиловского района ТАССР родился выдающийся татарский певец Ильгам Шакиров. В 1954-м он поступил в Казанское музыкальное училище, а через год его приняли на вокальный факультет Казанской государственной консерватории в класс Е.А. Амбросимовой и З.Г. Байрашевой. В 1960 году по окончании учебы он стал ведущим солистом-вокалистом Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Шакиров — любимый певец татарского народа, создал свою вокально-исполнительскую школу. В его репертуаре были как народные, так и классические произведения С. Сайдашева, М. Музафарова, Дж. Файзи, Н. Жиганова, Р. Яхина, а также современные татарские эстрадные песни. Он написал и много своих песен, руководил Татарской филармонией. Удостоен звания народного артиста Республики Татарстан и Российской Федерации, является лауреатом Республиканской премии имени Габдуллы Тукая. Обладатель награды «Золотой Аполлон». 15 февраля 2010 г. состоялся прощальный концерт Ильгама Шакирова. Умер народный певец 16 января 2019 года, похоронен на Ново-Татарском кладбище Казани.

15 февраля 2012 года Владимир Путин, занимавший на тот момент пост премьер-министра России, вручил медаль Столыпина первому президенту Татарстана, Государственному Советнику республики Минтимеру Шаймиеву. «Я хотел в рамках своих полномочий сегодняшних, наградить Вас медалью правительства — медалью Столыпина, потому что Вы были не просто президентом Татарстана, Вы реально работали над развитием республики, над основными ее отраслями», — заявил Путин. Награду он вручил во время встречи с действующим президентом республики Рустамом Миннихановым.

Фото: tatarstan.ru

Запрет на браки советских граждан с иностранцами, советские войска покинули Афганистан

15 февраля 1947 года в СССР вышел Указ Президиума Верховного Совета «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами». Официально этот запрет объяснялся заботой о советских женщинах, но власти беспокоились о другом. Борьба против интернациональных браков началась в СССР еще в годы Великой Отечественной войны, когда часть советских военных (как мужчин, так и женщин) успели завести семьи в странах Восточной Европы, на территории которых шла война, и где в послевоенные годы СССР держал огромные оккупационные войска. Когда же советские войска начали отводить на родину, то ситуация оказалась непростой — в СССР после войны осталось много одиноких женщин, а мужчины оттуда возвращались женатыми. Попытки бывших медсестер, связисток и летчиц остаться со своими возлюбленными за рубежом расценивались как классовая незрелость. Страна была разорена, многие города разрушены, советскому хозяйству и промышленности требовались огромные ресурсы для восстановления. Браки с иностранцами запретили, чтобы прекратить «отток» советских граждан за рубеж. Причем правительство приняло постановление не только запретить браки с иностранцами (иностранками), но и заключенные браки признать недействительными. Эти меры, по мнению историков, стали причиной разрушения семей и судеб многих людей. Наказание за нарушение указа было соответствующим сталинскому времени — срок по 58-й статье за «антисоветскую агитацию».

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Советские войска ввели 25 декабря 1979 года в Афганистан по решению политбюро ЦК КПСС в связи с тем, что был убит основатель народно-демократической партии Афганистана Нур Мухаммад Тараки. В ходе военных действий была проведена операция по устранению главы Афганской оппозиции, занявшего в результате контрреволюционного переворота пост главы Афганистана Хафизуллы Амина. Установившийся режим в Афганистане после очередной смены власти во главе с Бабраком Кармалем оказался полностью зависим от советской военной, технической и финансовой помощи. В 1986 году в Афганистане произошел очередной государственный переворот, в результате которого Мухаммед Наджибулла занял место смещенного Кармаля. Наджибулла был избран президентом Афганистана. Тогда оба правительства установили курс на национальное примирение, и 14 апреля 1988 года было принято совместное советско-американское соглашение «О взаимосвязи для урегулирования положения, относящегося к Афганистану».

Фото: RIA Novosti archive, image #58833 / A. Solomonov / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

В 1994 году был официально введен штандарт президента РФ — символ президентской власти в России. Его утвердил первый президент России Борис Ельцин указом №319. Штандарт представляет собой квадратное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цветов (в соответствии с цветами государственного флага РФ), окаймленное золотой бахромой. В его центре — золотое изображение государственного герба России. На древке штандарта крепится серебряная скоба с выгравированными фамилией, именем и отчеством президента России и датами его пребывания на этом посту. Древко увенчано металлическим навершием в виде копья. Штандарт вместе со знаком и специальным экземпляром текста конституции передается вновь избранному президенту Российской Федерации во время церемонии вступления в эту должность после принесения им присяги на специальном экземпляре текста Конституции РФ.

Магнит и электричество, открытие метро в Берлине и покушение на Рузвельта

По одной из версий, 15 февраля 1820 года физик Ханс Кристиан Эрстед обнаружил магнитное действие электричества. Тогда он демонстрировал на лекции несложный опыт по электричеству. При демонстрации он обнаружил, что электрический ток, проходящий по проволоке, оказывает воздействие на магнитную стрелку компаса, находящуюся под ней. В некоторых источниках даже указывается, что Эрстед якобы всюду носил с собой магнит, чтобы непрерывно думать о связи магнетизма и электричества. Продемонстрировав, как магнитная стрелка поворачивается под действием тока, протекающего по проводу расположенному вблизи компаса, Эрстед открыл еще и вращающий момент сил, до этого науке не известный. Новость об открытии Эрстедом взаимодействия электрического поля и магнита быстро облетела всех физиков. Это дало толчок к выдвижению и развитию новых гипотез и объединило развивающиеся параллельно учения об электричестве и магнетизме.

Фото: wikipedia.org

В 1902 году состоялось открытие берлинского надземного и подземного метрополитена. Первыми пассажирами метрополитена были высокопоставленные чиновники, в том числе и руководитель Имперского железнодорожного ведомства Карл фон Тилен. Поэтому открытие первого метрополитена в Германии вошло в историю как «министерский рейс». Почетные гости проехали от станции «Потсдамер-плац» в восточном направлении до Штралауэр-тор. А 3 дня спустя, 18 февраля, метро было официально открыто для проезда пассажиров.

В 1933 году в Майами анархист Джузеппе Дзангара совершил неудачное покушение на жизнь недавно избранного президента США Франклина Рузвельта. Президент выступал с речью в Бейфронт-парке, там же был и новоизбранный мэр Чикаго Антон Чермак. Джузеппе Дзангара, вооруженный пистолетом 32-го калибра, присоединился к встречающей политиков толпе. Когда в парк въехал кортеж и открылась дверь президентского лимузина, Дзангара выстрелил в сторону открытой двери. Пуля попала в живот выходившего из автомобиля Антона Чермака. Преступника схватила за руку стоявшая с ним рядом в толпе Лилиан Кросс, но в попытке освободиться Джузеппе выстрелил еще четыре раза. В результате четверо журналистов были легко ранены. Стрелявшего задержали сотрудники полиции. В одежде убийцы нашли газетную вырезку с сообщением об убийстве анархистом Леоном Чолгошем президента Маккинли в 1901 году, а полиция сообщила, что покушавшийся заявил: «Я буду убивать каждого президента». Антон Чермак тремя неделями позже, 6 марта 1933 года, скончался от перитонита.