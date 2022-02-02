Два золота пишем, одно в уме: реальный план для татарстанских олимпийцев

Два у хоккеистов, и одно, надеемся, у Евгении Тарасовой

Федерация фигурного катания России не объявила, как ожидалось, состав сборной на командный турнир. Поэтому журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин дает свой прогноз на выступления татарстанских спортсменов в Пекине-2022 без учета потенциального участия Евгении Тарасовой в команднике.



Хоккей: спасибо, НХЛ



Отказ НХЛ посылать хоккеистов на Олимпиаду в Пекин максимально облегчил для нашей сборной завоевание золотых медалей. Проблема может быть только в том, что также мы думали перед прошлогодним чемпионатом мира, где сборная России уступила в четвертьфинале Канаде, еле-еле выкарабкавшейся в четвертьфинал с 4-го места в группе.

Да, проблема российской сборной в составе которой сейчас два «барса» Дмитрий Воронков и Тимур Билялов (год назад отсутствовал Билялов, а играл Илья Сафонов), в них самих. У россиян в запасе остались хоккеисты такого уровня, которые у соперников играли бы в первых-вторых звеньях. Анализировать составы остальных сборных можно будет по ходу самого турнира, который, не будем этого забывать, достаточно долгий, несмотря на свою кажущуюся быстротечность. Мы же помним, что на прошлой Олимпиаде наши даже позволили себе проиграть Словакии, что не помешало оказаться на 1-м месте, а словакам не помогло даже попасть в полуфинал.

Анализировать состав сборной России, расстраиваясь, к примеру, от того, что в нем сразу семь московских армейцев, тоже не стоит. Вспомним, как в Пхенчхан вообще поехал сплав СКА-ЦСКА, все от того, что в российском хоккее уже давно творят, что хотят. Победа четырехлетней давности позволила пролонгировать этот процесс, и сейчас хоккеисты будут бороться за золото, даже не в надежде получить затем олимпийские премиальные, а для того, чтобы олимпийская виктория дала индульгенцию на ближайшие несколько лет, намекая на то, что в российском хоккее все нормально.

В составе российской сборной сейчас два «барса» — Дмитрий Воронков и Тимур Билялов. Фото: fhr.ru

Какая Христина «наследница» Вяльбе?

В лыжах Татарстан представит Христина Мацокина, которая выступит в спринтерской гонке. Год назад мечталось, что она может быть включена еще и в эстафетную четверку, а это твердый претендент на медали в лучшем случае серебряные. Но не попала, как и в спринтерский командник. И сейчас стоит отсчитать шаги назад, которые сделала лыжная дружина Татарстана. Вряд ли у нее будет повод порадоваться медалям, как было в Пхенчхане, где Андрей Ларьков (серебро-бронза) и Анна Нечаевская (бронза) трижды побывали на пьедестале почета.

Увы, в погоне за общекомандными успехами на чемпионате и Кубке России, которые уже несколько лет выигрывает сборная Татарстана, мы еще на прошлогоднем чемпионате мира остались без медалей, но жили ожиданиями, что наверстаем свое в Пекине. Не наверстаем — к дуэту лидеров Наталья Непряева — Юлия Ступак вначале присоединилась Татьяна Сорина, а сейчас еще и Вероника Степанова.

Радоваться ли попаданию Мацокиной на Игры? Да, конечно, только вот это очевидный шаг назад, даже если не сравнивать с 2018 годом и с Сочи-2014, где в составе сборной уже были Анастасия Доценко и Наталья Жукова. И, наверное, хватит называть Христину наследницей Елены Вяльбе, она землячка, поскольку обе родом из Магадана. А «наследником» Вяльбе, судя по количеству наград, сейчас является Александр Большунов.

В лыжах Татарстан представит Христина Мацокина, которая выступит в спринтерской гонке. Фото: rt-online.ru

Если заглянуть в постолимпийское будущее, приятнее не становиться. Судя по возрасту и динамике, именно лидеры татарстанских лыж ближе к завершению карьеры, и ближайшее олимпийское четырехлетие не предвещает прорыва кого-то из татарстанцев в состав сборной. В свете сказанного, наверное, пора поменять концепцию, согласно которой была сделана ставка не на мастерство, а на массовость. Эти «грабли» уже заняты руководством плавания республики, где не могут понять: кто будет представлять Татарстан на ближайших чемпионатах мира и Европы, которые пройдут в Казани. Рано или поздно лыжникам тоже придется прийти к мысли, что лучше меньше, да лучше, и один чемпион выгоднее во всех смыслах, чем десять мастеров спорта.

И по «остаточному принципу»

Вот у кого ожидается долгая карьера в сборной, так это у Данила Садреева. Проблема только в том, что прыжки с трамплина это одна из самых слабых дисциплин российского спорта на зимних Олимпиадах, хуже положение только в двоеборье. Но это не в упрек самому Садрееву, учитывая то внимание, какое уделяется его виду спорта, сам олимпийский дебют — уже спортивный подвиг.

Любопытно, что сейчас есть виды спорта, которые развиваются в зависимости от инфраструктуры. Так на недавней коллегии Минмолодежи анонсировали переезд в Татарстан сразу четырех членов сборной России по экстремальным видам спорта: Данила Богатырева из Ижевска, Виталия Константинова из Анапы, Арсения Любишкина из Краснодара и москвички Дарьи Набатовой. Все это произошло, благодаря появлению в Казани экстрим-парка, где перечисленным спортсменам удобно тренироваться и готовиться к соревнованиям. Своеобразная база, как это привычно в отношении традиционных видов спорта, чьи представители коротают свои дни на «Озере Круглом» или в Новогорске.

У Данила Садреева ожидается долгая карьера в сборной. Фото: minsport.tatarstan.ru

Так и еще один олимпиец Пекина Милена Быкова появилась в сборной Татарстана, благодаря созданным под Казанью условиям в центре «Свияжские холмы». Быкова уже финишировала четвертой на чемпионате мира 2019 года. Была десятой в Пхенчхане. Однако Милена даже в сборной страны идет вторым номером после Софьи Надыршиной, и это не позволяет дать оптимистичный прогноз на медали. Виктор Вайлд и Влад Хадарин — это люди, которые просто представят Татарстан на Олимпиаде, не более того. Парадоксально, но американец Вайлд даже ближе к Татарстану, чем русский Хадарин, поскольку Вик, волею судеб, живет в России, хотя и расстался с супругой Аленой Заварзиной.

А вот Хадарин с юных лет живет в Италии, куда переехали родители, но решил выступать за Россию, в отличие, например, от сноубордиста Юрия Подладчикова, который выигрывал золото Сочи-2014, выступая за сборную Швейцарии. Тогда же американец Вайлд выиграл два золота для России. Почему он сейчас представляет Татарстан? Почему бы нет, он же не только на Олимпиаде выступает за команду нашей республики, но и на российских соревнованиях стартовал за нее. Это обычная практика, когда приезжие спортсмены причисляются к какому-либо региону. В конце концов, Краснодарский край был одним из выгодоприобретателей Олимпиады в Сочи, поскольку собрал в свои ряды и Виктора Ана, и фигуристов Волосожар — Транькова.

Американец Вайлд живет в России и представит Татарстан на Олимпиаде. Фото: Максим Платонов

Олимпийское золото не бывает второстепенным

Ситуация с командным турниром фигуристов в очередной раз показывает, какими пустыми зачастую бывают комментарии и мнения различных специалистов. Кто только не высказывался о вторичности командного турнира по сравнению с личным. В итоге мнения остались в прошлом, а факт остается фактом: львиную долю статей о предстоящих стартах фигуристов в Пекине посвятили различным раскладам на командный турнир.

Автору материала довелось ознакомиться с мнением десятков человек, создававших свою «сборную мечты». Командник фигурного катания реально таит интриг гораздо больше, чем личные старты. Тут и вопрос: представителей какой дисциплины заменять, а кто готов откатать короткую и произвольную программы. И дилемма: кого ставить на короткую, а кого на произвольную в случае замены. И, главный вопрос — кто войдет в состав командного турнира. Ответ на него обещали дать накануне, поскольку именно 1 февраля российские фигуристы, официально попавшие в состав, должны были провести свои первые тренировки на пекинском льду. Но интрига пока не раскрыта.

И, специально для тех, кто считает командный турнир «неполноценным», в отличие от личного. Американка Эшли Вагнер после Сочи-2014 участвовала в нескольких телепередачах, будучи представлена, как бронзовый призер Олимпиады. Хотя на тот момент она была всего лишь второй в сборной страны после Грейси Голд. Все, что связано с Олимпиадой, так или иначе, ценится выше, чем какой-либо другой международный старт. Держим кулачки за Евгению Тарасову!

Джаудат Абдуллин